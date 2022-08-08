Військове керівництво РФ зазнало серйозних змін через невдачі армії на війні в Україні, - ISW

Російське військове керівництво зазнало серйозних змін через невдачі своєї армії в Україні.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Міністерство оборони Великої Британії підтвердило попередні дані ISW щодо того, що щонайменше шість російських командирів, імовірно, були звільнені зі своїх посад з початку повтомасштабного вторгнення в лютому.

Серед них - командувач Східним військовим округом генерал-полковник Олександр Чайко, а також командувач Західним військовим округом генерал-полковник Олександр Журавльов.

У британському міноборони додають, що був усунутий генерал Олександр Дворніков, який командував російською армією в Україні з квітня, а генерал армії Сергій Суровікін перебрав на себе "Південне угруповання" військ в Україні.

"Міністерство оборони Великої Британії дійшло висновку, що відсутність узгодженості в російській командній структурі та триваючі втрати військового керівництва на полі бою ускладнюють командування та управління та загальну ефективність операцій в Україні", - йдеться в повідомленні.

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