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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Військове керівництво РФ зазнало серйозних змін через невдачі армії на війні в Україні, - ISW

рф

Російське військове керівництво зазнало серйозних змін через невдачі своєї армії в Україні.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Міністерство оборони Великої Британії підтвердило попередні дані ISW щодо того, що щонайменше шість російських командирів, імовірно, були звільнені зі своїх посад з початку повтомасштабного вторгнення в лютому.

Серед них - командувач Східним військовим округом генерал-полковник Олександр Чайко, а також командувач Західним військовим округом генерал-полковник Олександр Журавльов.

У британському міноборони додають, що був усунутий генерал Олександр Дворніков, який командував російською армією в Україні з квітня, а генерал армії Сергій Суровікін перебрав на себе "Південне угруповання" військ в Україні.

"Міністерство оборони Великої Британії дійшло висновку, що відсутність узгодженості в російській командній структурі та триваючі втрати військового керівництва на полі бою ускладнюють командування та управління та загальну ефективність операцій в Україні", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17729) керівництво (248)


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Что за мягкотелость.
Сместили и все?
Ледорубом их как Троцкого.
Первого командира красной армии.
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08.08.2022 08:14 Відповісти
И как друзья вы не садитесь...
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08.08.2022 08:24 Відповісти
Люся, миня уволили.
Пачиму?
Я хаймерсы видел
И чо?
Так это хуже, чем ты
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08.08.2022 08:35 Відповісти
Водитель знаменитого уже грузовика-ассенизатора рассказал о том, что его бизнес после ребрендинга пошел в гору
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08.08.2022 08:46 Відповісти
Нічо харошого бо идут молоді більш амбітні -- рвут жопу перед путіним
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08.08.2022 08:58 Відповісти
Рвут так, что надорвутся и порвут нах эту жопу. Так що "нічо харошого" чи навпаки це тільки час покаже
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08.08.2022 10:22 Відповісти
"що щонайменше шість російських командирів, імовірно, були звільнені зі своїх посад з початку повтомасштабного вторгнення в лютому"(с) - а чому і хто забув нагадати, що щонайменше 10 касаженералів було денацифіковано?
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08.08.2022 09:22 Відповісти
 
 