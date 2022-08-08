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Росія вбила 5 та поранила 17 мешканців Донеччини за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 7 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 7 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Соледарі, 1 у Бахмуті, 1 у Мар'їнці та 1 у Селидовому. Ще 17 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Росія вбила 5 та поранила 17 мешканців Донеччини за добу, - Кириленко 01

Також читайте: Внаслідок обстрілів Донеччини загинуло 4 особи, 6 - отримали поранення, - Офіс ГПУ

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

обстріл (28993) Донецька область (8734) втрати (4434)


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08.08.2022 10:17 Відповісти
 
 