Росія вбила 5 та поранила 17 мешканців Донеччини за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
За 7 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 7 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Соледарі, 1 у Бахмуті, 1 у Мар'їнці та 1 у Селидовому. Ще 17 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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показати весь коментар08.08.2022 10:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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