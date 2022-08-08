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Пекельна ніч окупантів на Херсонщині: влучання в районі Антонівського мосту, вибухи в Новій Каховці і Чорнобаївці

міст,антонівський

ЗСУ знову влучили в район Антонівського мосту в окупованому Херсоні.

Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської обласної ради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Оце так нічка для окупантів на Херсонщині! Влучання в районі Антонівського мосту. Чути вибухи в Новій Каховці, традиційно у Чорнобаївці. Також є інформація про Скадовськ і Дар'ївку. Схоже, День Повітряних сил України для орків закінчився знатним фейерверком. Горять, вибухають. Слава Україні, слава нашим ЗСУ!", - зазначає Хлань.

Читайте також: ЗСУ влучили у Антонівський міст в Херсоні. Виникла пожежа, - соцмережі. ФОТО

Автор: 

вибух (4507) міст (1239) Херсон (3416) Чорнобаївка (81) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5847)


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Топ коментарі
+25
Незручна Правда
@LAvCwgnv8wd97r8
·
11 год
М@sk@лb не може сказати на своїй мові: "Я переможу".У нього виходить ісконноє: "я побежу".Біжи, гнидо, біжи з України.Слава Нації!
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08.08.2022 08:29
+24
Смерть ворогам!
Смерть кацапським окупантам!
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08.08.2022 08:23
+12
Ласкаво поросимо москитних окупантів відвідати концерт кобзона! Відбудеться на Антонівському мосту. Вхід безкоштовний. Фома одягу - полієтиленова.
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08.08.2022 08:38
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А кто это сделал?
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08.08.2022 08:22 Відповісти
Не там покурили
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08.08.2022 08:26 Відповісти
Арта https://www.youtube.com/watch?v=H7EEiZPpxBM
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08.08.2022 09:31 Відповісти
Смерть ворогам!
Смерть кацапським окупантам!
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08.08.2022 08:23 Відповісти
Незручна Правда
@LAvCwgnv8wd97r8
·
11 год
М@sk@лb не може сказати на своїй мові: "Я переможу".У нього виходить ісконноє: "я побежу".Біжи, гнидо, біжи з України.Слава Нації!
показати весь коментар
08.08.2022 08:29 Відповісти
https://youtu.be/ZXK6JrTNyzI
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08.08.2022 08:30 Відповісти
Сєлітра з бавовною знов павєсєлілісь...
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08.08.2022 08:31 Відповісти
Знову хтось *********
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08.08.2022 08:32 Відповісти
Ласкаво поросимо москитних окупантів відвідати концерт кобзона! Відбудеться на Антонівському мосту. Вхід безкоштовний. Фома одягу - полієтиленова.
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08.08.2022 08:38 Відповісти
Колеги, не жлобимся, поддержим Цензор.
Я свой донат сделал и горжусь.

Никого так не люблю, как Цензор, ну и пес Патрон вне конкуренции. Ему я готов последнее отдать. Что и сделал недавно. Перевел на миску корма просто дохрена.

Хай кушает, мой любимый сапер.

Цензор.

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08.08.2022 08:43 Відповісти
Метеоритный дождь однако.Пусть Гундяева вызовут мосты освятить.
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08.08.2022 08:59 Відповісти
Та то просто невеличкі "хлапки"
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08.08.2022 09:12 Відповісти
Кафиры это атеисты и немусульмане.)
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08.08.2022 09:18 Відповісти
 
 