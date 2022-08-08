Пекельна ніч окупантів на Херсонщині: влучання в районі Антонівського мосту, вибухи в Новій Каховці і Чорнобаївці

ЗСУ знову влучили в район Антонівського мосту в окупованому Херсоні.

Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської обласної ради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Оце так нічка для окупантів на Херсонщині! Влучання в районі Антонівського мосту. Чути вибухи в Новій Каховці, традиційно у Чорнобаївці. Також є інформація про Скадовськ і Дар'ївку. Схоже, День Повітряних сил України для орків закінчився знатним фейерверком. Горять, вибухають. Слава Україні, слава нашим ЗСУ!", - зазначає Хлань.

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