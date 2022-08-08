Пекельна ніч окупантів на Херсонщині: влучання в районі Антонівського мосту, вибухи в Новій Каховці і Чорнобаївці
ЗСУ знову влучили в район Антонівського мосту в окупованому Херсоні.
Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської обласної ради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Оце так нічка для окупантів на Херсонщині! Влучання в районі Антонівського мосту. Чути вибухи в Новій Каховці, традиційно у Чорнобаївці. Також є інформація про Скадовськ і Дар'ївку. Схоже, День Повітряних сил України для орків закінчився знатним фейерверком. Горять, вибухають. Слава Україні, слава нашим ЗСУ!", - зазначає Хлань.
Топ коментарі
+25 Ksenia VB
показати весь коментар08.08.2022 08:29 Посилання
+24 Валерий Коломиец #502756
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+12 Конотопець Виталий
показати весь коментар08.08.2022 08:38 Посилання
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Смерть кацапським окупантам!
@LAvCwgnv8wd97r8
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11 год
М@sk@лb не може сказати на своїй мові: "Я переможу".У нього виходить ісконноє: "я побежу".Біжи, гнидо, біжи з України.Слава Нації!
Я свой донат сделал и горжусь.
Никого так не люблю, как Цензор, ну и пес Патрон вне конкуренции. Ему я готов последнее отдать. Что и сделал недавно. Перевел на миску корма просто дохрена.
Хай кушает, мой любимый сапер.
Цензор.
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