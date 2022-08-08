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Сьогодні з українських портів мають вийти ще два судна із зерном

зерно

Суховантажі Mv Arizona та MV Sacura з вантажем експортного зерна вийдуть сьогодні, 8 серпня, з портів "Чорноморськ" та "Південний".

Про це повідомив у телеграмі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Два судна із зерном мають вийти з українських портів 8 серпня. Проходження суден MV Sacura та Mv Arizona зерновим коридором погодив Спільний координаційний центр", - зазначив Братчук.

За його словами, судно MV Sacura з вантажем 11 тис. тонн сої візьме курс на Італію. Судно Mv Arizona доставить із Чорноморська до Туреччини 48,4 тонни кукурудзи.

Також читайте: Папа Римський Франциск про вивезення зерна з України: "Цей крок показує, що можна вести діалог"

Автор: 

зерно (3129) порт (2056) Братчук Сергій (147)


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Ми веземо вам зерно. росіяни мінують ЗАЕС. Ти все правильно робиш, світ
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08.08.2022 08:52 Відповісти
ураааааа, це - пырымога!!!!!!!
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08.08.2022 08:53 Відповісти
З двох зол вибирают менше -- це плюс .
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08.08.2022 09:01 Відповісти
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08.08.2022 09:03 Відповісти
оце так заживемо!А нас всіх ******** орки
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08.08.2022 13:43 Відповісти
 
 