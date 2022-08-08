Доба в регіонах: ворог обстрілює деокуповані села на Херсонщині. Удари по околицях Миколаєва, Вінничині, Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині

Російські окупанти намагаються поновити свої втрачені позиції і нещадно обстрілюють вже деокуповані села на Херсонщині, а вранці завдали удару по околицях Миколаєва.

Про це йдеться у звіті голів ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

На Вінничині вчора ввечері зафіксовані прильоти кількох ракет по військових об’єктах. Є постраждалі. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюються.

На Сумщині вчора, 7 серпня, окупанти обстріляли 5 прикордонних громад області. Ввечері відбувся обстріл із різних видів зброї Середино-Будської громади. Вирувала пожежа. Дані щодо постраждалих та руйнувань уточнюються. Також були обстріли Буринської та Есманської громад. Без постраждалих.

На Дніпропетровщині ворог знову обстріляв Нікопольський та Криворізький райони. Нікопольський атакували тричі за ніч. По Марганецькій громаді ударили з "Градів". Минулося без постраждалих. У Червоногригорівську громаду прилетіли дві ракети, пошкоджені приміщення, обладнання та транспорт аграрної компанії. Понівечені 9 приватних будинків. Люди не постраждали. Зеленодольську громаду Криворізького району ворог обстріляв зі ствольної артилерії. Без жертв та руйнувань.

На Харківщині вчора ввечері внаслідок обстрілів окупантів сталася пожежа адміністративної будівлі в Київському районі Харкова. Без постраждалих. Руйнування та тип снарядів встановлюється. Одна з ракет вночі влучила в смт Печеніги Чугуївського району. В приватному будинку, який зазнав руйнувань після удару, загинула 72 річна жінка. Протягом доби Чугуївщина також зазнавала обстрілів. Горіли дахи приватних будинків, прибудови та господарчі споруди мирних жителів.

Упродовж доби війська РФ били із артилерії по Богодухівському, Ізюмському, Харківському, Чугуївському районах. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби внаслідок обстрілів 4 людини отримали поранення та були госпіталізовані, в Черкаських Тишках одна людина загинула.

На Луганщині вночі окупанти вдарили по наших позиціях сімома ракетами, завдали два авіаудари, 11 разів вели обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, тричі застосовували міномети, чотири рази до штурму долучалися танкові війська. Для покращення тактичного положення противник вчергове намагався організувати наступ в районі Верхньокам’янського, однак вкотре відійшов. Росіяни вимушені були відступити зі значними втратами ще на 4 напрямках. Поблизу чотирьох населених пунктів також виявлені та знешкоджені розвідувальні групи ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через ворожий обстріл горіла покрівля адмінбудівлі в Київському районі Харкова, - Синєгубов. ФОТО

На Донеччині за добу обстріляні Авдіївка, Слов’янськ, Бахмут, Вугледар, Селидове та інші населені пункти Пошкоджено 23 приватні житлові будинки, 5 багатоповерхівок, 6 гаражів, склад і бокс АКХЗ. За добу по області 5 загиблих, 17 поранених.

Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація триває.

На Миколаївщині сьогодні зранку ворог обстріляв околиці Миколаєва, попередньо - без жертв та постраждалих. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється. Сьогодні зранку зафіксовані обстріли поза межами сіл Червона Долина, Поляна, Широке Широківської громади. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, які перебувають на лінії розмежування. Так, зранку, орієнтовно о 04:25, обстрілів зазнало смт Березнегувате. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

На Херсонщині ситуація в області залишається напруженою. Окупанти розповідають про проведення референдуму, активно працюють російські та колоборантські телеканали й газети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували з повітря 7 населених пунктів Луганщини. Продовжуються спроби наступу. ЗСУ ліквідували ДРГ, - Гайдай. ФОТО

У Бериславському та Каховському районах ситуація критична, все більше людей вимушені жити у погребах, окупанти намагаються поновити свої втрачені позиції і нещадно обстрілюють вже деокуповані села. Все більше надходить повідомлень щодо замінованих об’єктів.