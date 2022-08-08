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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 42 340 осіб, 223 літаки, 192 гелікоптери, 1 811 танків та 4 070 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 42 340 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.08 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько  42340 (+140) осіб ліквідовано,

танків - 1811 (+6) од,

бойових броньованих машин - 4070 (+15) од,

артилерійських систем - 960 (+2) од,

РСЗВ  - 261 (+1) од,

засоби ППО  - 132 (+0) од,

літаків - 223 (+0) од,

гелікоптерів - 192 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 754 (+4),

крилаті ракети  - 182 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2993 (+15) од,

спеціальна техніка - 86 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 42 340 осіб, 223 літаки, 192 гелікоптери, 1 811 танків та 4 070 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17729) Генштаб ЗС (6732) ліквідація (4046) знищення (7477) техніка (1846) втрати (4434)


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А кацапні все одно. Хоч ще 50тис. нашинкуй. М'ясо дебільне.
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08.08.2022 09:58 Відповісти
Звичайно - не все одно...
Аріфметіку розумієш? Все просто:
50+50+50+... - і нет путлеростана.
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08.08.2022 10:01 Відповісти
Аби було не все одно то путлєростана не було би вже зараз в результаті бунту бидла. Ось така аріфметика.
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08.08.2022 10:27 Відповісти
Бунт в путлеростані? Перестань фантазувати.
Просто знищити їх ВСІХ - це єдиний вихід.
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08.08.2022 10:44 Відповісти
То я і пишу,що їм все одно що їх знищують. А коли це все тупе стадо знищиться-питання.
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08.08.2022 11:09 Відповісти
Наразі кількість вбитих та поранених окупантів приблизно як населення середнього міста оркостана. Тобто за півроку війни українські воїни знищили уявну росіянську сизрань. Слава Україні!
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08.08.2022 10:22 Відповісти
Яка кількість населення Воронежу?
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09.08.2022 02:40 Відповісти
Перед війною для рашен-солдатен закуплено 45 тис пакетів для трупів, скоро потрібно буде поновляти заказ.
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08.08.2022 10:24 Відповісти
 
 