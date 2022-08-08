Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 42 340 осіб, 223 літаки, 192 гелікоптери, 1 811 танків та 4 070 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 42 340 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.08 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 42340 (+140) осіб ліквідовано,
танків - 1811 (+6) од,
бойових броньованих машин - 4070 (+15) од,
артилерійських систем - 960 (+2) од,
РСЗВ - 261 (+1) од,
засоби ППО - 132 (+0) од,
літаків - 223 (+0) од,
гелікоптерів - 192 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 754 (+4),
крилаті ракети - 182 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2993 (+15) од,
спеціальна техніка - 86 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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