Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 42 340 осіб, 223 літаки, 192 гелікоптери, 1 811 танків та 4 070 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 42 340 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 42340 (+140) осіб ліквідовано,

танків - 1811 (+6) од,

бойових броньованих машин - 4070 (+15) од,

артилерійських систем - 960 (+2) од,

РСЗВ - 261 (+1) од,

засоби ППО - 132 (+0) од,

літаків - 223 (+0) од,

гелікоптерів - 192 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 754 (+4),

крилаті ракети - 182 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2993 (+15) од,

спеціальна техніка - 86 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.