УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9861 відвідувач онлайн
Новини
3 258 35

Зеленський доручив Шмигалю розібратися з ліцензіями російського букмекера 1xBet на роботу в Україні

букмекер

Президент України Володимир Зеленський дав завдання Прем’єр-міністру Денису Шмигалю провести перевірку роботи російського букмекера 1xBet в Україні та вирішити питання з забороною його роботи в країні.

Таким чином президент відреагував на петицію українців з вимогою заборонити роботу даного оператора азартних ігор в Україні, яка за тиждень набрала більше ніж 26 тисяч голосів, пише УНІАН.

Нагадаємо, що у розпал повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 30 березня 2022 року, Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей надала дві ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" на ведення в Україні букмекерської діяльності та роботу онлайн-казино російського оператора 1xBet, що підтримує російську агресію проти України та якого підозрюють в роботі на російські спецслужби.

В своїй відповіді на петицію Зеленський доручив прем’єр-міністру Шмигалю вирішити питання роботи 1xBet разом з правоохоронними органами. При цьому президент звернув увагу, що умовами ліцензування операторів азартних ігор введено обмеження на ліцензування тих заявників, які контролюються резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України.

Враховуючи те, що ТОВ "Твоя беттінгова компанія" надала в КРАІЛ документи про роботу під торгівельною маркою 1xBet, що зареєстрована на кіпрську фірму Navasard Limited, яка належить громадянам РФ Роману Семіохіну, Сергію Каршкову та Дмитру Казоріну, слід розуміти, що КРАІЛ не мала права надавати ліцензії цьому заявнику. Однак, як раніше заявляли в КРАІЛ, в комісії не побачили російського сліду в оператора 1xBet.

Окрім того, Зеленський у своїй відповіді на петицію також зазначив, що обмеження на ліцензування операторів азартних ігор застосовуються й на тих заявників, що пов’язані з особами, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України "Про санкції". Як відомо, громадська діячка Тетяна Локацька подала заяву в Раду національної безпеки та оборони з вимогою накласти санкції на всі юридичні та фізичні особи, що пов’язані з російським букмекером 1xBet.

Як раніше повідомлялось, що на посадових осіб ТОВ "Твоя беттінгова компанія" у квітні 2022 року, вже після отримання цією фірмою ліцензій на роботу 1xBet в Україні, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства та спроб насильницької зміни кордонів України чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади.

Нещодавно також було оприлюднено відеозапис від 29 травня 2022 року, на якому під символікою 1xBet російський реп-виконавець стверджує, що в розбомблених окупантами дитячих садках в Маріуполі "сиділи пацани з Азова", а українці нібито "бомбили старих та дітей на Донбасі". Окрім того, як виявили журналісти проекту InformNapalm, платежі для букмекера 1XBet проводять російські банки та платіжні системи.

Питання заборони роботи 1xBet в Україні обговорюється в українському медіа-просторі вже декілька місяців, але поки що державні органи жодним чином не відреагували на нього та веб-сайти 1xBet продовжують працбвати в Україні.

Автор: 

букмекери (94) Зеленський Володимир (24222)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
самое мерзотное что мало что работают у нас мало что им выдали разрешение и Лицензию так от этой рекламы влазят куда попало на любые сайты спамом перекрывая главные сайты на которые они вшиваются про порнографические молчу там они всегда и везде.. так лезут и в новостные сайты познавательные и так далее.... спасу нет как от русского ***** мира**** пардон за мат..нервы не выдерживают....
показати весь коментар
08.08.2022 10:04
+16
Компенсацией за российскую агрессию будет заниматься Ермак.
Кто-то может поведать историю успеха этого гениального менеджера, который занимается буквально всем, где можно "распределить" бабло. Чего добился, какие успехи в руководимых им ранее проектах? Прямо Илон Маск блть.
показати весь коментар
08.08.2022 10:14
+15
Придурка-Шмигаля люди про це просили вже 5 місяців
показати весь коментар
08.08.2022 10:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Півроку дозрівають!
показати весь коментар
08.08.2022 10:04 Відповісти
самое мерзотное что мало что работают у нас мало что им выдали разрешение и Лицензию так от этой рекламы влазят куда попало на любые сайты спамом перекрывая главные сайты на которые они вшиваются про порнографические молчу там они всегда и везде.. так лезут и в новостные сайты познавательные и так далее.... спасу нет как от русского ***** мира**** пардон за мат..нервы не выдерживают....
показати весь коментар
08.08.2022 10:04 Відповісти
Придурка-Шмигаля люди про це просили вже 5 місяців
показати весь коментар
08.08.2022 10:06 Відповісти
А причем здесь Шмыгаль, когда это г-но заводил в страну арохамия, как и кацапские казино баума ?????
Шмыгаль явно выполнял вказивки с опы.
показати весь коментар
08.08.2022 18:43 Відповісти
Когда Президент начинает разбираться с рекламой,тогда у нас все фуево
показати весь коментар
08.08.2022 10:07 Відповісти
буратіно просто виконує обов'язки президента, але не для держави.
вгадайте для кого?
показати весь коментар
08.08.2022 12:12 Відповісти
Доручи розібратись на кого працює твоє оточення. На кого працюєш ти ми вже зрозуміли.
показати весь коментар
08.08.2022 10:09 Відповісти
Значит борька сбежал уже далеко.
показати весь коментар
08.08.2022 10:09 Відповісти
Хотя на Цезоре с рекламой тоже нужно шо-то делать.Текст загораживает. Кодерам минус
показати весь коментар
08.08.2022 10:11 Відповісти
Це тобі мінус. Я не бачу ніякої реклами. Від слова вопше.
показати весь коментар
08.08.2022 10:17 Відповісти
Може тому, що у вас встановлений у браузері блокувальник реклами?
показати весь коментар
08.08.2022 11:41 Відповісти
такие вещи надо автоматом решать..аа нееее. ОН РЕШИЛ ДОРУЧИТЬ ШМЫГАЛЮ... ОГОО, ЦЕ СЯ СТАЛО
показати весь коментар
08.08.2022 10:12 Відповісти
і зразу опублікувати без концерту ніяк
показати весь коментар
08.08.2022 13:20 Відповісти
ах, стільки справ, стільки справ - пропустили!
показати весь коментар
08.08.2022 10:12 Відповісти
Компенсацией за российскую агрессию будет заниматься Ермак.
Кто-то может поведать историю успеха этого гениального менеджера, который занимается буквально всем, где можно "распределить" бабло. Чего добился, какие успехи в руководимых им ранее проектах? Прямо Илон Маск блть.
показати весь коментар
08.08.2022 10:14 Відповісти


"... міністр оборони Олексій Резніков ... створює збройну монополію під друга керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Джерело:
показати весь коментар
08.08.2022 10:39 Відповісти
Очередная промывка мозгов потенциальным зедебилам.
показати весь коментар
08.08.2022 10:29 Відповісти
При чём тут Шмыгаль? Этим делом должны полиция и генпрокуратура, если не СБУ, заниматься. Ермачатина с Хамоарией имитируют бурную обеспокоенность
показати весь коментар
08.08.2022 10:31 Відповісти
Яким боком до забезпечення армії Залужний, якщо цим має займатися резнік? Та Бубочці -какаяразніца? Головне, перекласти відповідальність.
показати весь коментар
08.08.2022 10:35 Відповісти
ПрезЕдент пожимателЬ, читалЬ і поручателЬ. ФсЬо.

16.04.21
АМКУ разрешил компании россиян купить два отеля в Киеве
...
Pumori Enterprises Investments Ltd связывают с группой VS Energy члена Совета Федерации РФ Александра Бабакова и российских бизнесменов Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.
Джерело: https://biz.censor.net/n3260182
показати весь коментар
08.08.2022 10:33 Відповісти
осталось чмыгалю еще доручение дать чтоб он с рузкими компаниями разобрался имея такие полномочия и штат он не вкурсе что происходит...дно
показати весь коментар
08.08.2022 10:35 Відповісти
Вражає ефективність дій владної вертикалі в умовах воєнного стану:
- ідуть важкі бої за Київ, а в цей час, у тому ж Києві(!!) російській резидентурі видається ліцензія...;
- в ЗМІ регулярно звертають увагу на проросійську орієнтацію 1Xbet, але ж для реагування потрібна Петиція ( з 25 тис. голосів);
- нарешті, на п'ятий місяць діяльності компанії 1Xbet, з'являється петиція і... Шмигалю ЗАПРОПОНОВАНО розібратись))).
А чому б не запропонувати шмигалю, разом з керівником комісії з регулювання..., піти прямо за відомим російським кораблем?!
показати весь коментар
08.08.2022 10:49 Відповісти
Все просто.
Ставка єрмака на МЮ не зайшла!
показати весь коментар
08.08.2022 11:18 Відповісти
Військовий час - це ідеальний час для таких рішень, бо нарід зайнятий війною, тому влада може робити, що заманеться.
показати весь коментар
08.08.2022 15:09 Відповісти
Щас Арахамию, который лоббировал этих кацапов, лишат гражданства (дипломатический паспорт у него уже отобрали)
показати весь коментар
08.08.2022 10:51 Відповісти
От ******** продажные((
показати весь коментар
08.08.2022 10:55 Відповісти
Зеленський доручив Шмигалю
Приблизна кількість результатів: 70 200
показати весь коментар
08.08.2022 11:04 Відповісти
А якби не розголос?
показати весь коментар
08.08.2022 11:27 Відповісти
Скрывающийся на Кипре богатей и бизнесмен-легенда из Брянска Роман Семиохин нарушил молчание 22.08.2021

Где-то недалеко от Семиохина проживают двое других брянских «киприотов», принимавших участие в создании запрещенного в нашей стране букмекера 1xBet

Это бывший высокопоставленный полицейский из управления «К» (занимается киберпреступлениями) Сергей Каршков и компьютерный гений Дмитрий Казорин.

Семиохина, Каршкова и Казорина брянский Следком еще год назад https://avchernov.ru/proishestvija/obyavlen-v-rozysk-samyj-bogatyj-chelovek-bryanska/ объявил в международный розыск за незаконную организацию азартных игр (статья 171.2 УК). Должен был даже состояться суд: троице https://avchernov.ru/proishestvija/s-vladeltsa-bryanskih-linij-trebuyut-vzyskat-milliard-dollarov/ вменяли причинение ущерба своим бывшим клиентам на сумму в 63 млрд рублей (!), или по тогдашнему курсу на 1 млрд долларов.

https://avchernov.ru/news/skryvayushhij-na-kipre-bogatej-i-biznesmen-legenda-iz-bryanska-roman-semiohin-narushil-molchanie/
показати весь коментар
08.08.2022 11:38 Відповісти
Своим любимым детищем среди имеющихся бизнес-проектов Семиохин называет кролиководческую ферму под Карачевом, в 40 км от Брянска

Стоит также отметить, что Семиохину приписывают 90 процентов всех денег, которые так или иначе крутятся в Брянской области. Так и напрашивается сравнение - «негласный губернатор«. Но это не точно.

https://avchernov.ru/news/skryvayushhij-na-kipre-bogatej-i-biznesmen-legenda-iz-bryanska-roman-semiohin-narushil-molchanie/
показати весь коментар
08.08.2022 11:40 Відповісти
https://avchernov.ru/tak-i-zhivem/bryansk-stanet-eshhe-bolshe-pohozh-na-chechnyu/ Брянск станет еще больше похож на Чечню

2022-08-05

05.08.2022

Брянск и Чечня будут еще больше сотрудничать в разных направлениях. Об этом говорили председатель Брянской Думы Валентин Суббот, его заместитель Сергей Антошин и региональный представитель главы Чечни Шамсутдин Пацагов.

https://avchernov.ru/
показати весь коментар
08.08.2022 11:43 Відповісти
Правильно. Все звалимо на Шмигаля, який навіть не пукне без вказівки з Офісу.
показати весь коментар
08.08.2022 12:06 Відповісти
Кацапам дали час відбити бабло з профітом, тепер ********** дав доручення розбиратися. Зеля-погань все про*бує, а потім весь такий набундючений від "мудрості" вирішує проблеми.
показати весь коментар
08.08.2022 12:23 Відповісти
НЕ в Шмигалю діло, а в Арахламідії,
Яке падло сюди це 1ХВет притягло
показати весь коментар
08.08.2022 15:11 Відповісти
 
 