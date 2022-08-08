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Новини Війна
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ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах, - речниця пресцентру сил оборони півдня Гуменюк

міст,антонівський

Українські військові знову завдали ударів по Антонівському та Каховському мостах.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали кілька діб на цьому напрямку, і він має свої результати, має влучення, достатньо поважні, як по Антонівському, так і по Каховському мосту", - сказала Гуменюк.

Вона додала, що також знищено кілька баз збереження боєприпасів.

"Ми уточнюємо результат, які саме з них наші. Оскільки ми розуміємо, що рух опору на окупованих територіях потужний", - сказала Гуменюк.

Також читайте: Пекельна ніч окупантів на Херсонщині: влучання в районі Антонівського мосту, вибухи в Новій Каховці і Чорнобаївці

За її словами, це суттєво впливає на моральний стан російських військ та на його боєздатність.

Автор: 

міст (1239) обстріл (28993) Херсон (3416) ЗСУ (7642) Херсонська область (5847)


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Топ коментарі
+18
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08.08.2022 10:13
+14
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08.08.2022 10:18
+11
Мишоловка захлопнулася. Хто не заховався купив матрац, ЗСУ не винуваті 😆
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08.08.2022 10:28
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08.08.2022 10:13 Відповісти
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08.08.2022 10:18 Відповісти
"20 идей по развитию россии" 🤦
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08.08.2022 10:55 Відповісти
Грешно смеяться над больными...но как удержаться???
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08.08.2022 10:22 Відповісти
так там стоит противо....
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08.08.2022 10:34 Відповісти
Мишоловка захлопнулася. Хто не заховався купив матрац, ЗСУ не винуваті 😆
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08.08.2022 10:28 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь
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08.08.2022 10:29 Відповісти
Орки вызывайте Гундяя пусть крестным ходом мосты защитит.
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08.08.2022 11:33 Відповісти
еще не удалось обнаружить фото или видео ночной работы ВСУ, но ряд источников говорят о том, что работа была лютая от Херсона до Донецка. Всего было накрыто не менее шести крупных целей, но в данном случае, особый интерес вызывают сообщения о том, что удары были нанесены по мостам в Херсоне и Новой Каховке. Сообщения эти имею особую ценность потому, что за последние две недели противник активно перебрасывал свои войска из-под Изюма и Донецка как раз в район Херсона и Новой Каховки.

Если вспомнить, что происходило перед этим, то скорее всего, самым запоминающимся было какое-то остервенение, с которым различные говорящие головы, начиная от Люси и заканчивая «военными экспертами», которые кочуют с ТВ на ютуб каналы и обратно, рассказывали о «начавшемся контрнаступлении на Юге». Эта дичь была настолько лютой, что возникало впечатление о том, что эти эксперты перешли с легкой травы на какие-то уж очень тяжелые препараты и потому «приходы» у них становились все более тяжелыми.

Ну а когда они стали рассказывать о «котлах», то стало понятно, что пацаны вплотную подошли к состоянию, известному у квантовых физиков как «передоз». Люся, с влажными от пота губами, рассказывала уже не только о котле, но и о том, что оттуда просят о пощаде. Ну а потом случилось привычное, эту тему как обрезали и эксперты стали вещать что-то другое, забыв о контрнаступлении, котлах и прочем, хотя как вменяемым людям, им следовало бы как-то завершить предыдущие темы, мол - контрнаступление остановилось по какой-то причине или не было его вовсе, а все дело в чистоте препаратов, которые они вынуждены принимать, чтобы вовремя ставить лайк и подписку и чтобы очки не потели.

И в конце конов, сложилось впечатление, что для деятелей таки не прошли бесследно эти тренировки с препаратами, поскольку только что они бодро рассказывали о контрнаступлении ВСУ, а теперь - с тем же самым видом умных, сообразительных и опытных деятелей рассказывают о начале наступления противника, причем - на тех же самых направлениях, на которых они сосватали предыдущее контрнаступления, котлы и просьбы окруженных о пощаде. И судя по всему, вот эти Люси, Ждановы и иже с ними, все также бодро заходят их публике, как это было и раньше.

Тем не менее, именно в районе Херсона говорят об ударах по мостам. Причем, пока нет фото или видео с места событий, мы бы не спешили утверждать о том, чем были нанесены удары. В последнее время мы почти все, что летит на несколько десятков километров, списываем на Хаймарсы, хотя нечто подобное способна исполнять и ствольная артиллерия. Причем, некоторые самоходные гаубицы могут исполнять несколько выстрелов подряд так, чтобы все снаряды прилетели примерно в одну точку одновременно. Просто каждый выстрел производится по особой траектории, что и дает возможность получить этот эффект. А кроме того, уже нельзя исключать и возможности работы нашей авиации.

Паблики орков последние пару дней просто воют от того, как работают наши птички, явно не опасаясь нарваться на их ПВО. Там просто в шоке от такой активности «давно уничтоженной авиации ВСУ», а главное - от количества машин, которые принимают участие в одной штурмовке. А в таком случае боеприпасы могут оказаться вдвое мощнее чем то, что закидывает Хаймарс. В общем, пока неясно, что туда прилетело, но из Херсона пишут о том, что удар по Антоновскому мосту пришелся примерно в то место, куда прилетело раньше и где орки пытались ремонтировать пролет моста. По их словам, под замес попала и та техника, которая использовалась для ремонта. Ну и прилетело по тому куску моста у дамбы Каховской ГЭС, куда уже прилетало раньше. Плюс к тому, опять была дискотека в Чернобаевке.

Если Генштаб даст подтверждение этих ударов или если появятся фото и видео результатов работы по мостам, то из этого можно будет сделать кое-какие выводы. Ну а пока очевидно одно. Этой ночью ВСУ отработали по дальним целям с необычной активностью и плотностью. Ну а с другой стороны, у нас уже стало больше тех средств, которыми это можно делать.
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08.08.2022 12:01 Відповісти
Почему источник не указал?
Это Линия Обороны.
Кстати, автор, "антикалорадос", даже сидя в безопасной Америке, настолько сцыклив, что не только ни разу не назвал своего имени, но даже X y й л a в своих опусах называет.... прутин.
Это чтобы поисковые машины его не зацепили.
Позорник.
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08.08.2022 14:21 Відповісти
Офіційні повідомлення ок 'південь' розраховані на тупих дібілів. Скільки ще вам потрібно цієї 'артпідготовки' щоб піти в наступ??? Бо все літо одна лише 'артпідготовка', за якою не слідує деокупація з нашої сторони, зато слідує лише посилення кількості всього у рашистів!!! Висновок напрошується лише 1. Деокупація півдня не планується командуванням ЗСУ!
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08.08.2022 13:49 Відповісти
З окопу пишете?
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08.08.2022 14:24 Відповісти
«Розумнице» ви наша, ви нам з передової проповідуєте, чи фемикиня з Саратова « турбується»?
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08.08.2022 17:48 Відповісти
 
 