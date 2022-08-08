ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах, - речниця пресцентру сил оборони півдня Гуменюк

Українські військові знову завдали ударів по Антонівському та Каховському мостах.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали кілька діб на цьому напрямку, і він має свої результати, має влучення, достатньо поважні, як по Антонівському, так і по Каховському мосту", - сказала Гуменюк.

Вона додала, що також знищено кілька баз збереження боєприпасів.

"Ми уточнюємо результат, які саме з них наші. Оскільки ми розуміємо, що рух опору на окупованих територіях потужний", - сказала Гуменюк.

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За її словами, це суттєво впливає на моральний стан російських військ та на його боєздатність.