ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах, - речниця пресцентру сил оборони півдня Гуменюк
Українські військові знову завдали ударів по Антонівському та Каховському мостах.
Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали кілька діб на цьому напрямку, і він має свої результати, має влучення, достатньо поважні, як по Антонівському, так і по Каховському мосту", - сказала Гуменюк.
Вона додала, що також знищено кілька баз збереження боєприпасів.
"Ми уточнюємо результат, які саме з них наші. Оскільки ми розуміємо, що рух опору на окупованих територіях потужний", - сказала Гуменюк.
За її словами, це суттєво впливає на моральний стан російських військ та на його боєздатність.
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заховавсякупив матрац, ЗСУ не винуваті 😆
Если вспомнить, что происходило перед этим, то скорее всего, самым запоминающимся было какое-то остервенение, с которым различные говорящие головы, начиная от Люси и заканчивая «военными экспертами», которые кочуют с ТВ на ютуб каналы и обратно, рассказывали о «начавшемся контрнаступлении на Юге». Эта дичь была настолько лютой, что возникало впечатление о том, что эти эксперты перешли с легкой травы на какие-то уж очень тяжелые препараты и потому «приходы» у них становились все более тяжелыми.
Ну а когда они стали рассказывать о «котлах», то стало понятно, что пацаны вплотную подошли к состоянию, известному у квантовых физиков как «передоз». Люся, с влажными от пота губами, рассказывала уже не только о котле, но и о том, что оттуда просят о пощаде. Ну а потом случилось привычное, эту тему как обрезали и эксперты стали вещать что-то другое, забыв о контрнаступлении, котлах и прочем, хотя как вменяемым людям, им следовало бы как-то завершить предыдущие темы, мол - контрнаступление остановилось по какой-то причине или не было его вовсе, а все дело в чистоте препаратов, которые они вынуждены принимать, чтобы вовремя ставить лайк и подписку и чтобы очки не потели.
И в конце конов, сложилось впечатление, что для деятелей таки не прошли бесследно эти тренировки с препаратами, поскольку только что они бодро рассказывали о контрнаступлении ВСУ, а теперь - с тем же самым видом умных, сообразительных и опытных деятелей рассказывают о начале наступления противника, причем - на тех же самых направлениях, на которых они сосватали предыдущее контрнаступления, котлы и просьбы окруженных о пощаде. И судя по всему, вот эти Люси, Ждановы и иже с ними, все также бодро заходят их публике, как это было и раньше.
Тем не менее, именно в районе Херсона говорят об ударах по мостам. Причем, пока нет фото или видео с места событий, мы бы не спешили утверждать о том, чем были нанесены удары. В последнее время мы почти все, что летит на несколько десятков километров, списываем на Хаймарсы, хотя нечто подобное способна исполнять и ствольная артиллерия. Причем, некоторые самоходные гаубицы могут исполнять несколько выстрелов подряд так, чтобы все снаряды прилетели примерно в одну точку одновременно. Просто каждый выстрел производится по особой траектории, что и дает возможность получить этот эффект. А кроме того, уже нельзя исключать и возможности работы нашей авиации.
Паблики орков последние пару дней просто воют от того, как работают наши птички, явно не опасаясь нарваться на их ПВО. Там просто в шоке от такой активности «давно уничтоженной авиации ВСУ», а главное - от количества машин, которые принимают участие в одной штурмовке. А в таком случае боеприпасы могут оказаться вдвое мощнее чем то, что закидывает Хаймарс. В общем, пока неясно, что туда прилетело, но из Херсона пишут о том, что удар по Антоновскому мосту пришелся примерно в то место, куда прилетело раньше и где орки пытались ремонтировать пролет моста. По их словам, под замес попала и та техника, которая использовалась для ремонта. Ну и прилетело по тому куску моста у дамбы Каховской ГЭС, куда уже прилетало раньше. Плюс к тому, опять была дискотека в Чернобаевке.
Если Генштаб даст подтверждение этих ударов или если появятся фото и видео результатов работы по мостам, то из этого можно будет сделать кое-какие выводы. Ну а пока очевидно одно. Этой ночью ВСУ отработали по дальним целям с необычной активностью и плотностью. Ну а с другой стороны, у нас уже стало больше тех средств, которыми это можно делать.
Это Линия Обороны.
Кстати, автор, "антикалорадос", даже сидя в безопасной Америке, настолько сцыклив, что не только ни разу не назвал своего имени, но даже X y й л a в своих опусах называет.... прутин.
Это чтобы поисковые машины его не зацепили.
Позорник.