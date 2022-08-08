За агресію в Україні юридичну відповідальність має понести вище політичне і військове керівництво Росії, зокрема Путін, - глава МЗС Естонії Рейнсалу
Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що за агресію, що відбувається на території України, юридичну відповідальність має понести вище політичне і військове керівництво Росії, у тому числі президент Володимир Путін.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал ERR.
За словами Рейнсалу, який під час відвідування України зустрівся з президентом, прем'єр-міністром та міністром закордонних справ, було досягнуто домовленості, що Естонія допоможе Україні досягти міжнародної угоди про те, що політичне та військове керівництво Росії має понести не лише військову, а й юридичну відповідальність.
"Це означає тісне співробітництво між державами, досягнення міжнародних угод. Певні проєкти договорів Україна підготувала. Ми це підтримаємо", – сказав Рейнсалу.
Міністр зазначив, що друге питання полягає в тому, чи вдасться якось отримати з Росії вищих керівників, наприклад Путіна: "Але ясно, що дипломатична недоторканність глави держави не поширюється на тих, хто проводить геноцид. Людству потрібен новий Нюрнберг".
Рейнсалу наголосив на необхідності дати зрозуміти країнам, які хочуть максимально швидко повернутися до нормальних відносин з Росією та Путіним, що не йдеться про звичайну ситуацію, в якій відносини можуть нормалізуватися.
"Це геноцид, і спілкування на звичному високому рівні з політиками, які проводять геноцид, не може бути новою нормальністю. Тому потрібна концепція юридичної відповідальності, вона має визначати правила наших відносин або їхню відсутність з Росією", - заявив міністр, додавши, що для Естонії безпека є питанням життя та смерті, але у питанні переконання країн доведеться попрацювати.
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І якщо ні, то чому.
Тобто це просто спроба звільнити від відповідальності наших курв лише на тієй підставі, що вони мають паспорт не російский а україньский
речі, якщо порівняти по поглядах Зеленського, то він на 99,99% не відрізняєтся по поглядах від інших совкових жидів, від Соловьйова, Рабіновича або Бойко
жоден ватний совковий жид, як й Путін, як й Соловьойов, як й Рабінович, як й Зеленьский не визнають наявність української нації як єтноса
тобто не визнають права єтноса на САМОвпрядкування, якщо в Україні живе 0,6% жидів, а 99,4% українців - ні Соловьов, ні Рабінович, ні Зеленський НЕ ВИЗНАЮТЬ право українського народа на СВОЮ владу, росіяне вважають що українцями повинні керувати вони, жиди вважають - що вони. Право українців на САМОкерування не визнають ні Соловьйв, ні Путін, ні Зеленський, ні Рабінович - тобто жодної різниці по головнуму питанню в них немає - всі вони вважають що українців як єтноса не існує, а керувати Україної могуть або жиди або москалі.
друге важливе питання - жоден ватний совковий жид, такий як Зеленський, Соловьов, так само як й Путін - не визнають української ідентичності - для них завжди Бандера й Шухевич - то сумнівні персонажі, а от Пушкін або Ватутін - безсумнівні цінності
трете важливе питання - жоден ватний совковий жид, такий як Зеленський, Соловьов, або Рабінович - не визнає всрату кирилицю як комуністичні символи, в їх дурній розуміво неповноцінній голові є різниця між кирилицею, особливо символами що додав у неї Ленін - таким як ЬІ та свастікою. Хочу всім зрозуміло, що зараз кирилиця - то й є совкова свастіка, але жоден жид, як Соловьйов, так й Зеленьский, так й Рабінович, так само як й Путін - так не вважає.
Тобто різниці немає між совковими жидами, з яким би він не був паспортом, хоч з російским як Соловьйов, хоч з українським - як Зеленський та Рабінович - бо всі вони грають ПРОТИ українців, та по на 99,99% своїх поглядів повністю співпадають між собою.