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Новини
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Директор Карпатського національного природного парку: На парк чинять тиск через привабливі земельні ділянки

слободян

Керівника Карпатського національного природного парку хочуть змінити, щоб отримати незаконний доступ до заповідних територій.

Про це заявив в інтерв’ю "РБК-Україна" директор парку Володимир Слободян, коментуючи спробу Міністерства захисту довкілля призначити нового директора установи.

"Сьогодні тих, хто зацікавлений у зміні керівника, скоріш за все, цікавлять привабливі земельні ділянки", - сказав він.

Слободян підкреслив, що нинішня команда КНПП не піде на такі протиправні дії, як передача землі у незаконний спосіб.

Він також зазначив, що призначити нового директора парку планували ще давно.

"З 2019 року почалася історія з постійними конкурсами на посаду директора парку. Від нашого колективу окрім мене були й інші кандидати на посаду директора, але кожен із цих конкурсів завершувався тим, що комісія Міндовкілля не визнавала переможця", - повідомив Слободян.

За словами директора КНПП, на конкурс також йшов його заступник з наукової роботи Олександр Киселюк.

"Він є кандидатом біологічних наук, пропрацював у парку 37 років, заслужена людина, яка багато зробила для парку – і, незважаючи на це, він також не зміг перемогти", - зауважив Слободян.

Наразі він вже шостий рік залишається на посаді як "виконувач обов’язків", проте, незважаючи на воєнний стан, до парку знову намагаються призначити керівника – цього разу в обхід конкурсних процедур.

"Нам відомо, що даний кандидат вже подавав свою кандидатуру на конкурс, але не був допущений через невідповідність вимогам до кандидата. Обурив і той факт, що зараз такі вимоги до кандидата на посаду директора знівельовано, а також проігноровано думку колективу", - каже Слободян про останнього претендента на посаду директора парку.

Після розголосу, який створили працівники парку, очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук відмовилася ухвалити кандидатуру нового директора, розповів Слободян.

"Я щиро вдячний колективу, який мене так підтримав. Я пишаюся тим, що колективу не байдуже, що буде далі з першим національним парком України", - резюмував він.

Нагадаємо, 20 липня на Facebook-сторінці Карпатського національного природного парку було оприлюднено колективне звернення. Там стверджувалось, що попри позицію працівників до парку хочуть призначити нового директора без проведення конкурсу.

Автор: 

конкурс (1292) парк (124)


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Топ коментарі
+12
конечно, где ж будут жить тысячи "уставших от войны" у которых куча бабла и нет совести..., только в заповедниках за высокими заборами, которыми они обнесут наши карпатские горы...
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08.08.2022 10:46
+8
Шоневтік саджатиме там мільярд дерев.
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08.08.2022 10:31
+5
зе усе віддасть бене....
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08.08.2022 10:32
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Шоневтік саджатиме там мільярд дерев.
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08.08.2022 10:31 Відповісти
зе усе віддасть бене....
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08.08.2022 10:32 Відповісти
может строить жилые дома хотят?
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08.08.2022 10:36 Відповісти
Не може, а таки вже бізнес проекта мають.
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08.08.2022 10:44 Відповісти
конечно, где ж будут жить тысячи "уставших от войны" у которых куча бабла и нет совести..., только в заповедниках за высокими заборами, которыми они обнесут наши карпатские горы...
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08.08.2022 10:46 Відповісти
это точно
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08.08.2022 10:47 Відповісти
и будут там строить свой кацапский "мир"
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08.08.2022 10:52 Відповісти
Де в лісі серед ведмедів? чи в горах на вершинах? чи на полях де пасуться бізони і корови?
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08.08.2022 11:02 Відповісти
Війна війною,а "попіл" за розкладом 🤦
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08.08.2022 10:36 Відповісти
міндовкілля... зелена мразота
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08.08.2022 10:38 Відповісти
коли ви вже ***** нажретесь??? вже під Києвом забудували Бучанський ліс і що??? все спопелилось. Ото Господня кара, бо всі думають що на той світ все награбоване заберуть з собою
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08.08.2022 10:44 Відповісти
Київськї пани не можуть вже їздитив Крим залишили росіянам квартири та земельні ділянки за лишилось тільки Закарпаттяих щоб набрати земельних ділянок не будуть же вони воювати
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08.08.2022 10:45 Відповісти
минприроди - в отставку! Все руководство.... + местные менты должны получить предупреждение...
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08.08.2022 10:47 Відповісти
«Куди поділися наші карпатські ліси?»,- ВАЗеленський (стадіон).

https://tvoemisto.tv/exclusive/***********************************************************************************.html Тепер ліс можна рубати високо у Карпатах.
19 листопада https://rus.lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir_aleksandrovich.html президент Володимир Зеленський https://tvoemisto.tv/exclusive/***********************************************************************************.html підписав https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/249-20/sp:max15 закон https://tvoemisto.tv/exclusive/***********************************************************************************.html , який https://lb.ua/society/2019/10/30/440997_rada_zaboronila_sutsilnu_virubku.html позиціонували як заборону суцільної вирубки лісів в Карпатах. https://tvoemisto.tv/exclusive/***********************************************************************************.html Співавтори документа запевняли, що хотіли зберегти карпатські ліси. Натомість https://lb.ua/news/2019/11/20/442752_ekologi_poperedzhayut_shcho_popravki.html екологи заявили, що закон не забороняє, а, навпаки, дозволяє, вирубувати гірські ліси.
У 2019 році обсяг незаконних вирубок в Україні зріс усемеро, повідомляло Державне агентство лісових ресурсів. Причому рубають дерева не лише в Карпатах, а й в усіх лісистих регіонах"
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08.08.2022 10:53 Відповісти
..Теперь вы ЗНАЕТЕ, кто купит ВСЕ ЗА ДЕШЕВО! Осторожно большая приватизация! - Тарас Чорновил
https://www.youtube.com/watch?v=DqiJ5z3OuOQ
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08.08.2022 11:09 Відповісти
пане Слободяне, тримайтеся. Це Ваш фронт
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08.08.2022 10:55 Відповісти
Може тим, хто тисне, виділити по 2 метра землі в спеціально відведеному місці. Не можуть нажертись ніяк...
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08.08.2022 11:41 Відповісти
Летить країна у прірву. Спасибі зєбоби за ваш вибір.
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08.08.2022 11:53 Відповісти
Конечно, это с зебобами появилась коррупция и бандиты, а до них такого никогда не было.
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08.08.2022 12:53 Відповісти
Ви, народ, воюйте, гиньте під бомбами і ракетами, збирайте по копійці на допомогу ЗСУ, а зелена мерзота своїм займається. Їх ж "мудрий нарід" не воювати у владу привів, а щоб весело було і по-приколу...
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08.08.2022 12:29 Відповісти
Бандитская ******* повылазила, пока все патриоты и активисты на фронте.
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08.08.2022 12:55 Відповісти
Хто ж цьому Київу щось дасть?Та місцеві вуйки,газди,прикриваючись розвитком місцевого самоврядуваня,ще по лісовозу і по додатковій бензопилі додали до домашнього господарства.Хто той ліс пиляв,різав і вивозив?Та самі ж місцеві.Такі хати побудували-з модрини.Не треба туди ще й київських добавляти...
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08.08.2022 13:47 Відповісти
а ти пропонуєш мешканцям Карпат мазанки з кримського ракушняку будувати чи в юртах жити ?
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08.08.2022 14:04 Відповісти
Модрина - це "ліствєніца" рашкомовою. Дерево широко поширене, деревина добра, але нецінна. Для будівль в сільській місцевості в горах в самий раз.
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08.08.2022 15:29 Відповісти
 
 