Директор Карпатського національного природного парку: На парк чинять тиск через привабливі земельні ділянки
Керівника Карпатського національного природного парку хочуть змінити, щоб отримати незаконний доступ до заповідних територій.
Про це заявив в інтерв’ю "РБК-Україна" директор парку Володимир Слободян, коментуючи спробу Міністерства захисту довкілля призначити нового директора установи.
"Сьогодні тих, хто зацікавлений у зміні керівника, скоріш за все, цікавлять привабливі земельні ділянки", - сказав він.
Слободян підкреслив, що нинішня команда КНПП не піде на такі протиправні дії, як передача землі у незаконний спосіб.
Він також зазначив, що призначити нового директора парку планували ще давно.
"З 2019 року почалася історія з постійними конкурсами на посаду директора парку. Від нашого колективу окрім мене були й інші кандидати на посаду директора, але кожен із цих конкурсів завершувався тим, що комісія Міндовкілля не визнавала переможця", - повідомив Слободян.
За словами директора КНПП, на конкурс також йшов його заступник з наукової роботи Олександр Киселюк.
"Він є кандидатом біологічних наук, пропрацював у парку 37 років, заслужена людина, яка багато зробила для парку – і, незважаючи на це, він також не зміг перемогти", - зауважив Слободян.
Наразі він вже шостий рік залишається на посаді як "виконувач обов’язків", проте, незважаючи на воєнний стан, до парку знову намагаються призначити керівника – цього разу в обхід конкурсних процедур.
"Нам відомо, що даний кандидат вже подавав свою кандидатуру на конкурс, але не був допущений через невідповідність вимогам до кандидата. Обурив і той факт, що зараз такі вимоги до кандидата на посаду директора знівельовано, а також проігноровано думку колективу", - каже Слободян про останнього претендента на посаду директора парку.
Після розголосу, який створили працівники парку, очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук відмовилася ухвалити кандидатуру нового директора, розповів Слободян.
"Я щиро вдячний колективу, який мене так підтримав. Я пишаюся тим, що колективу не байдуже, що буде далі з першим національним парком України", - резюмував він.
Нагадаємо, 20 липня на Facebook-сторінці Карпатського національного природного парку було оприлюднено колективне звернення. Там стверджувалось, що попри позицію працівників до парку хочуть призначити нового директора без проведення конкурсу.
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https://tvoemisto.tv/exclusive/***********************************************************************************.html Тепер ліс можна рубати високо у Карпатах.
19 листопада https://rus.lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir_aleksandrovich.html президент Володимир Зеленський https://tvoemisto.tv/exclusive/***********************************************************************************.html підписав https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/249-20/sp:max15 закон https://tvoemisto.tv/exclusive/***********************************************************************************.html , який https://lb.ua/society/2019/10/30/440997_rada_zaboronila_sutsilnu_virubku.html позиціонували як заборону суцільної вирубки лісів в Карпатах. https://tvoemisto.tv/exclusive/***********************************************************************************.html Співавтори документа запевняли, що хотіли зберегти карпатські ліси. Натомість https://lb.ua/news/2019/11/20/442752_ekologi_poperedzhayut_shcho_popravki.html екологи заявили, що закон не забороняє, а, навпаки, дозволяє, вирубувати гірські ліси.
У 2019 році обсяг незаконних вирубок в Україні зріс усемеро, повідомляло Державне агентство лісових ресурсів. Причому рубають дерева не лише в Карпатах, а й в усіх лісистих регіонах"
https://www.youtube.com/watch?v=DqiJ5z3OuOQ