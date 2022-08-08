Директор Карпатського національного природного парку: На парк чинять тиск через привабливі земельні ділянки

Керівника Карпатського національного природного парку хочуть змінити, щоб отримати незаконний доступ до заповідних територій.

Про це заявив в інтерв’ю "РБК-Україна" директор парку Володимир Слободян, коментуючи спробу Міністерства захисту довкілля призначити нового директора установи.

"Сьогодні тих, хто зацікавлений у зміні керівника, скоріш за все, цікавлять привабливі земельні ділянки", - сказав він.

Слободян підкреслив, що нинішня команда КНПП не піде на такі протиправні дії, як передача землі у незаконний спосіб.

Він також зазначив, що призначити нового директора парку планували ще давно.

"З 2019 року почалася історія з постійними конкурсами на посаду директора парку. Від нашого колективу окрім мене були й інші кандидати на посаду директора, але кожен із цих конкурсів завершувався тим, що комісія Міндовкілля не визнавала переможця", - повідомив Слободян.

За словами директора КНПП, на конкурс також йшов його заступник з наукової роботи Олександр Киселюк.

"Він є кандидатом біологічних наук, пропрацював у парку 37 років, заслужена людина, яка багато зробила для парку – і, незважаючи на це, він також не зміг перемогти", - зауважив Слободян.

Наразі він вже шостий рік залишається на посаді як "виконувач обов’язків", проте, незважаючи на воєнний стан, до парку знову намагаються призначити керівника – цього разу в обхід конкурсних процедур.

"Нам відомо, що даний кандидат вже подавав свою кандидатуру на конкурс, але не був допущений через невідповідність вимогам до кандидата. Обурив і той факт, що зараз такі вимоги до кандидата на посаду директора знівельовано, а також проігноровано думку колективу", - каже Слободян про останнього претендента на посаду директора парку.

Після розголосу, який створили працівники парку, очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук відмовилася ухвалити кандидатуру нового директора, розповів Слободян.

"Я щиро вдячний колективу, який мене так підтримав. Я пишаюся тим, що колективу не байдуже, що буде далі з першим національним парком України", - резюмував він.

Нагадаємо, 20 липня на Facebook-сторінці Карпатського національного природного парку було оприлюднено колективне звернення. Там стверджувалось, що попри позицію працівників до парку хочуть призначити нового директора без проведення конкурсу.