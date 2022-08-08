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Над Одещиною знищено ворожу ракету типу "Калібр", - ОК "Південь"

калібр

Сьогодні, 8 серпня, близько 10.00 години, у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено крилату ракету морського базування типу "Калібр", випущену з підводного човна у Чорному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оперативного командування "Південь".

"Дотримуйтесь правил та алгоритмів дій за сигналами тривог, не наражайте себе на небезпеку. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни випустили з кримського напрямку по Одещині ракету "Онікс", - ОК "Південь"

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Одеська область (3276) ППО (3258) ракети (4051)


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Да подлодку нам не дістати хіба в бухті на стоянці
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08.08.2022 11:27 Відповісти
Цікаво, чи можна буде щось зробити з базою підводних човнів в Балаклаві, якщо будуть реактивні снаряди на 300+ км? Навколо бухти скелі не гранітні, а з вапняку.
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08.08.2022 11:48 Відповісти
Також - вибух під водою (в бухті) викликає більшу ударну хвилю, ніж в повітрі. Вода значно менш стисненна, ніж повітря.
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08.08.2022 11:50 Відповісти
 
 