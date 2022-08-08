Над Одещиною знищено ворожу ракету типу "Калібр", - ОК "Південь"
Сьогодні, 8 серпня, близько 10.00 години, у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено крилату ракету морського базування типу "Калібр", випущену з підводного човна у Чорному морі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оперативного командування "Південь".
"Дотримуйтесь правил та алгоритмів дій за сигналами тривог, не наражайте себе на небезпеку. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
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Валентин Коваль
показати весь коментар08.08.2022 11:27 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Onufri Zagloba
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Onufri Zagloba
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