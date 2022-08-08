Активи російських олігархів в Україні досі не конфіскували, жодної заяви до суду держоргани не подали, - Шабунін

З моменту ухвалення закону про конфіскацію російських активів в Україні минуло понад 2 місяці, однак державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення таких активів.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Миколаївський глиноземний завод - одне з найбільших в Європі підприємств кольорової металургії. Досі належить російському олігарху Дерипасці. "Ocean Plaza" - один з найбільших ТРЦ Києва. Належить повʼязаній з російським олігархом Ротенбергом компанії. 11 серпня планує відновити роботу. "Мармелад" - ще один ТРЦ в Києві, співвласниками якого є голова газпрому Міллєр, "банкір путіна" Ковальчук та член держдуми Фокін. Продовжує працювати. Таких прикладів навіть не десятки - сотні. Минуло більше двох місяців з моменту ухвалення закону, який дозволяє владі конфіскувати майно рускіх", - зауважив він.

Шабунін наголосив, що за цей час державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення таких активів.

Голова ЦПК нагадав процедуру стягнення:



- активи блокуються РНБО (за поданням президента, ВРУ, КМУ, СБУ чи НБУ), рішення якого президент затверджує указом;

- Мін'юст звертається до антикорсуду про стягнення активів. На розгляд справи в першій інстанції суду відводяться десять днів, в апеляції - пʼять;

- після рішення суду активи можна продати або отримувати від них прибуток на користь України.

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"В РНБО за цей час вони ухвалили чотири рішення у яких, зокрема, йдеться про блокування активів:



- Перше проти двох фізичних і трьох юридичних осіб;

- Друге проти однієї юридичної особи;

- Третє проти 35 фізосіб (зокрема, проти путіна, Пєскова і т.д.);

- Четверте проти 236 російських вишів та 261-го ректора.

Ніхто з цих осіб не володіє значними активами в Україні, які можна було б стягнути на користь держави", - пояснив Шабунін.

Він нагадав, що 6 серпня президент Зеленський заявив, що урядовці доповіли йому про вилучення активів на 28 млрд грн.

"Я не дуже розумію, про які активи урядовці доповіли президенту. Ми вже надіслали звернення, щоб це з’ясувати. Як би там не було, у ключових російських олігархів з їхніми активами в України все нормально (див.вище). Бізнес робиться, бабкі варяться. Проблема не лише в тому, що активи рускіх олігархів досі не фінансують армію. Ще більша проблема в тому, що поки ці активи не конфіскували в Україні, з якого дива це мають робити, наприклад, в США чи Британії?" - підсумував голова ЦПК.

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