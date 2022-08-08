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Активи російських олігархів в Україні досі не конфіскували, жодної заяви до суду держоргани не подали, - Шабунін

шабунін

З моменту ухвалення закону про конфіскацію російських активів в Україні минуло понад 2 місяці, однак державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення таких активів.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Миколаївський глиноземний завод - одне з найбільших в Європі підприємств кольорової металургії. Досі належить російському олігарху Дерипасці. "Ocean Plaza" - один з найбільших ТРЦ Києва. Належить повʼязаній з російським олігархом Ротенбергом компанії. 11 серпня планує відновити роботу. "Мармелад" - ще один ТРЦ в Києві, співвласниками якого є голова газпрому Міллєр, "банкір путіна" Ковальчук та член держдуми Фокін. Продовжує працювати. Таких прикладів навіть не десятки - сотні. Минуло більше двох місяців з моменту ухвалення закону, який дозволяє владі конфіскувати майно рускіх", - зауважив він.

Шабунін наголосив, що за цей час державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення таких активів.

Голова ЦПК нагадав процедуру стягнення:

- активи блокуються РНБО (за поданням президента, ВРУ, КМУ, СБУ чи НБУ), рішення якого президент затверджує указом;
- Мін'юст звертається до антикорсуду про стягнення активів. На розгляд справи в першій інстанції суду відводяться десять днів, в апеляції - пʼять;
- після рішення суду активи можна продати або отримувати від них прибуток на користь України.

Читайте також: "Корупція заважає Україні отримувати західну зброю", - Шабунін

"В РНБО за цей час вони ухвалили чотири рішення у яких, зокрема, йдеться про блокування активів:

- Перше проти двох фізичних і трьох юридичних осіб;
- Друге проти однієї юридичної особи;
- Третє проти 35 фізосіб (зокрема, проти путіна, Пєскова і т.д.);
- Четверте проти 236 російських вишів та 261-го ректора.

Ніхто з цих осіб не володіє значними активами в Україні, які можна було б стягнути на користь держави", - пояснив Шабунін.

Він нагадав, що 6 серпня президент Зеленський заявив, що урядовці доповіли йому про вилучення активів на 28 млрд грн.

"Я не дуже розумію, про які активи урядовці доповіли президенту. Ми вже надіслали звернення, щоб це з’ясувати. Як би там не було, у ключових російських олігархів з їхніми активами в України все нормально (див.вище). Бізнес робиться, бабкі варяться. Проблема не лише в тому, що активи рускіх олігархів досі не фінансують армію. Ще більша проблема в тому, що поки ці активи не конфіскували в Україні, з якого дива це мають робити, наприклад, в США чи Британії?" - підсумував голова ЦПК.

Також читайте: "Корупція заважає Україні отримувати західну зброю", - Шабунін

Автор: 

росія (65856) Шабунін Віталій (535) актив (241)


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Топ коментарі
+63
А хтось думав що будуть конфісковувати? Арахамія ж уже для європейського суду навіть відбілював Абрамовича, до 24 лютого зебіли вже відмовились від стягування 135млрд $ з кацапії за окупації Криму. Зеленський зливає Україну кацапам
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08.08.2022 11:34
+54
підари зелені
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08.08.2022 11:32
+54
Зато требуют у всего мира отдать замороженные активы Украине. Так дело не пойдет. Надо начать с себя. Люди в Ирпене ждут восстановления расположенного жилья, а они даже активы конфисковать не могут.
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08.08.2022 11:36
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підари зелені
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08.08.2022 11:32 Відповісти
Там їх мініум 2, а арахаміс за 50 млн від абрамовича країну продасть
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08.08.2022 11:43 Відповісти
Не забувайте додавати - успішні підари зелені. Уже вийшли на довоєнний рівень, тобто роблять що хочуть. І для приколу - що спільного у нас між народом і роялем???
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08.08.2022 12:46 Відповісти
Шмарклю геть!
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08.08.2022 22:01 Відповісти
Зелень намагається всидіти на двох стільцях про всяк випадок.
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08.08.2022 11:33 Відповісти
І де САП, здохло не народившись?
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08.08.2022 11:45 Відповісти
кервіника не назначали багато місяців завдяки зеленому саботажу. де ти був коли всі чули пр оце?
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08.08.2022 12:09 Відповісти
САП при чому ??
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08.08.2022 12:23 Відповісти
ну вже вибачайте, але якщо недавати народитися спеціально, то не тільки САП може вмерти.
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08.08.2022 12:30 Відповісти
А хтось думав що будуть конфісковувати? Арахамія ж уже для європейського суду навіть відбілював Абрамовича, до 24 лютого зебіли вже відмовились від стягування 135млрд $ з кацапії за окупації Криму. Зеленський зливає Україну кацапам
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08.08.2022 11:34 Відповісти
Зато паржали.
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08.08.2022 11:36 Відповісти
Зато требуют у всего мира отдать замороженные активы Украине. Так дело не пойдет. Надо начать с себя. Люди в Ирпене ждут восстановления расположенного жилья, а они даже активы конфисковать не могут.
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08.08.2022 11:36 Відповісти
Не на часі.
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08.08.2022 11:37 Відповісти
і дочекаються, якщо зараз кабальні для українців і оху..ні для влади домовленності з китайцями підпишуть і ті за місяць цілий Ірпінь, да хочу всю Україну довбаними мурашниками-сральниками забудують. А віддавати будуть ще внукі, ось так. Чим більше працюєш тим більше винен, як за часи фараонів.
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08.08.2022 12:32 Відповісти
Не на часі !
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08.08.2022 11:36 Відповісти
Скоріш за все там є завуальована доля Єрмака, Зеленського. Коломойського та їм подібних. Істину може встановити лише чесне незалежне слідство, а не якесь там куплене з потрохами ДБР. До речі, люди навіть не знають, хто там керує зараз? Яийсь черговий агент ФСБ?
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08.08.2022 11:38 Відповісти
а де взяти чесне і незалежне, коли всі держінститути пашуть бандитів з 90-х?
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08.08.2022 12:34 Відповісти
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08.08.2022 11:39 Відповісти
"Крук круку око не виколе"
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08.08.2022 11:39 Відповісти
Яка конфіскація? Зєлі в тємі
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08.08.2022 11:40 Відповісти
З єрмаком вже все порішали)
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08.08.2022 11:41 Відповісти
Вивести на ротацію нашу 1 БТГ з під самої гарячої точки та направити на конфіскацію майна РФ по всій Україні.

Я думаю вони швидко справляться.
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08.08.2022 11:42 Відповісти
Треба відбивати разом з Бенєю
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08.08.2022 11:44 Відповісти
Не на часі . Шабунин не чипай они своих ждут Одни воюют , другие на таможнях и гос службах бабло косят . Я к Украинцам обращаюсь , либо вы немедленно , меняете власть на про Украинскую , либо просрете все Но судя по тому , что уже было . то скорее всего просрете . Сметуны врядле , что то поменяют
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08.08.2022 11:46 Відповісти
та що ви "нагнітаєтє", он у нас зараз одностатєві шлюби легалізують, щоб ********* могли в спадок одне одному колекції марок передавати (так ніби до того вони не могли, у нас же немає в паспорті графи -орієнтація і залишити спадок можна кому завгодно). То ж наш Президент самий демократичний Президент в Світі буде. А ні. Ще ні. Бо треба ще легалізувати усиновлення збоченцями дітей, і заборонити називатися мамам мамами а татусям татусями. Треба щоб по-демократичному батько номер один і батько номер два.
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08.08.2022 12:38 Відповісти
Як вас легко відволікти від основного, якоюсь хернею ))) вам що,ті підараси жити не дають? Але ж нет, що завгодно аби не підараси))) за дітей всиновлених переживаєте - самі хоть раз пожертву в дитячий будинок робили?
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08.08.2022 14:10 Відповісти
Це потрібно читати баранам і лохам які вибрали цю брехливу мерзенну владу. Але вони ж не вміють читати і ніколи не признають свою вину за те ,що вибрали шахраїв,брехунів і пройдисвітів
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08.08.2022 11:52 Відповісти
"Єта другоє, єта харошій рускай"
Зеля все ще сподівається заглянути в очко *уйлу і "сайтісь па срєдінє"
Готуйте "зелені" лижі, вони вам скоро ************.
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08.08.2022 11:58 Відповісти
аякже - кацапи зараз труть з дєрьмаком про суму відступних; гадаю, що це буде друге за обсягом джерело доходів зелених після "великого крадівництва". а потім посполитим зе-лупа скаже, що це був шлях вкотре "пагаваріть" з пуйлом. у будь-якому разі хочу вкотре 73% зелених баранів привітати...
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08.08.2022 12:03 Відповісти
ну а як ще вони можуть вибори виграти? треба ж купу бабла. На підкуп змі, на підкуп комісій різних, в першу чергу виборчих, ну й білий шум оплатити, щоб як в 19-му з кожної праскі кричало що за Зеленського, а вже через пару місяців нікого не можна було знайти, хто за того Зеленського був.
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08.08.2022 12:40 Відповісти
Влучно сказано. У державі - клептократичній олігархії демократичних виборів не буває!
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08.08.2022 22:58 Відповісти
73% будемо разом відхаркувальним правління зеленої банди.
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08.08.2022 12:05 Відповісти
Зеленський знає , так як звільнив Бенядіктову за цей про@ об
І наразі вона отримала покарання та поїде до Швейцарії на п'ять років із родиною
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08.08.2022 12:15 Відповісти
Ага, бабло зеленского в офшорах защищать
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08.08.2022 17:54 Відповісти
Нє троґайтє хароших рускіх, ані нам партньори, а нє враґі.
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08.08.2022 12:16 Відповісти
такие же как "хорошие недограждане" Украины предатели внутри страны.
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08.08.2022 12:27 Відповісти
Ми вже чули цю фесебешну тезу, дякуємо.
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08.08.2022 12:32 Відповісти
відкати вже проплачено? може вєнядіктови і бакланови щось знали і з ними не ділилися?
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08.08.2022 12:17 Відповісти
пердак і татаров це все покрвають
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08.08.2022 12:17 Відповісти
тому їх і не міг Зеленський звільнити, хоч би й небо тріснуло.
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08.08.2022 12:41 Відповісти
Так російьским олігархам наче українські паспорти роздали, яка ще конфіскація. Нових олігархів підвезли, своїх наче мало було.
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08.08.2022 12:21 Відповісти
никто им ничего не раздаст, они что родились в Украине или родители украинцы, которые родились и жили в Украине?
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08.08.2022 12:33 Відповісти
Нєвзоров теж наче в Україні не народився, але паспорт має. Це взагалі не має значення, кому президент хоче дати громадянство, тому і дає, причому "таємним указом", який не можна ні публікувати, ні розкривати. Мене б не здивувало, якби ця вся мразота раптом виявилась "громадянами України".
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08.08.2022 12:37 Відповісти
Невзорова покликали розхитувати ситуацію на рф ... Тому дали громадянство.
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08.08.2022 12:42 Відповісти
Про дерипаску теж закидали, що можуть дати громадянство. Там він не один, там їх цілий список, дєріпаска, фрідман (до речі народжений у Львові, тому запросто може отримати громадянство). А Невзоров - ну такое, слухаю його, все щось розказує, як на росії буде відбуватись революція. Або про те, що путін не на тих соратників покладається, що всі ці сєчіни і рогозіни - ноль без палички. Ну да, треба кращих, да? Десь це вже звучало, в латиніної чи де, "из-за российской коррупции гибнут наши русские мальчики". Так собі розхитування, слабувато, як на мене. Не хитається воно, ліберда їхня плаче, що путін все про***ав, а "глубінний нарід" хоче смерті України. Фактично, різниці не бачу.
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08.08.2022 14:33 Відповісти
не дали ему гражданство или сам не захотел. У него бабла столько, что он проживет. Это если бы пенсионер обычный взял гражданство Украины, у которого одна пенсия была, то 100 раз подумал бы. В таком случае нужно было отказаться от предыдущего гражданства и потерять пенсию и жить было бы не на что.
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08.08.2022 15:40 Відповісти
українських посунули, бо вони дуракі зовсім виявилися, замість оберігати свою годівничку, вони постійно підтримували своїх прямих конкурентів, хто ригів утримував, і всю проросійську наволоч? думали що русскіє будуть благодарні, а як вони можуть бути благодарні ще не надивилися чи що?
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08.08.2022 12:43 Відповісти
Украина стремится в Европу, может намекнули, что потом по судам затаскают.
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08.08.2022 12:26 Відповісти
Панове ... Це приватна власність. На Заході примат приватної власності. Там так все влаштоване - забрати приватну власність не по Закону, собі дорожче буде.
Тому максимум що вдалося - "заморозити".
Потім, після війни, коли колись будуть рішення судів, апеляції, суди, Верховні суди ...
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08.08.2022 12:28 Відповісти
це коли я докази, що ця приватна власність має легальні джерела походження. А якщо не має, там зовсім інші примати вже діють.
Після війни, після Перемоги, все не на часі, все на потім, вже ціле покоління виросло, скільки можна сніданками люди годувати?
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08.08.2022 12:45 Відповісти
Яка приватна власність в Україні якщо мінюст своїм рішенням на сьогодні може перереєструвати любе майно антирейдерська а насправді рейдерська комісія тільки ж вони не хочуть забирати російське майно лапшу вішають.
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08.08.2022 13:13 Відповісти
Факти в студію. У кого і в якому обсязі мін'юст рейдернув майно?
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08.08.2022 23:07 Відповісти
Рашист, ще у таких як ти колаборантів мали б все майно конфісковувати.

Приватна власність не може прямо чи опосередковано належати злочинцям і терористам, які звинувачуються у вчиненні злочинів проти людства, використовуватися і фінансувати знищення держави у якій вона розміщена.
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08.08.2022 23:05 Відповісти
Бо Єрмак сумлінно відпрацьовує свої горші.
Чі не дивина.
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08.08.2022 12:30 Відповісти
У них там строго. Вон Шойгу в любой момент могут отправить на покой.
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08.08.2022 12:40 Відповісти
Татышо! А я так ждал, надеялся и верил! Что зазвонят в колокола, и мне припрут бабло в распахнутые двери! Как пенсу---чуть-чуть.
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08.08.2022 12:31 Відповісти
А чого іще можна було чекати від зелених пи#доболів ?
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08.08.2022 12:34 Відповісти
Панове ... НАТО вже сказало - треба все вирішити на полі бою.
Дамо (продамо) трохи арти (БК), ППО і ПКР ... працюйте!

Правда, танків дали чималенько, дякуємо.
І святі Хімарси ... теж красно дякуємо!
А якщо ще ATACMS відвалять, то доведеться у ноги падати.
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08.08.2022 12:40 Відповісти
Зеля впевнений, що вирішує він, коли настане момент підписати перемир'я, а зброю НАТО зберуть та повезуть здавати у Московію.
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08.08.2022 12:46 Відповісти
Хтось чув, що там з апартаментами Зеленського в Криму та з його кіно-бізнесом на росії ???
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08.08.2022 12:41 Відповісти
їм тепер таке бабло пливе в руки що можна наср..ти спокійно на кіно-бізнес і апартаменти в Криму. Той Крим вже на радіосмітник перетворили русскіє.
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08.08.2022 12:47 Відповісти
Куда спєшіть? А то вдруг прідьот таваріщь путєн і спросіт...
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08.08.2022 12:41 Відповісти
головне наклали арешт, а далі не важно)
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08.08.2022 12:43 Відповісти
Ну да! Для пиара достаточно.
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08.08.2022 12:48 Відповісти
Конфискуют,проведут среди своего кодла "тендер" и особы приближенные к заднице ЗеЕрмака за верность и преданность станут победителями.
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08.08.2022 13:03 Відповісти
"Активи російських олігархів в Україні досі не конфіскували."
Напевно тому, що ті олігархи вже стали "українськими" після того, як Зєлупа їм українське громадянство роздала.
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08.08.2022 13:20 Відповісти
Немає українських олігархів. Є рашистські олігархи з українськими активами, які ними стали по волі й за вказівками з кремля. Це все одне й теж саме кодло.
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08.08.2022 23:12 Відповісти
шобла шоблу покривае. що ж тут не зрозумілого
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08.08.2022 13:48 Відповісти
чому у фсб-шника новінского не конфіскували?

і у людини путіна, фірташа?
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08.08.2022 14:05 Відповісти
Це якийсь договірняк ОП, з чого слідує що це держзрада (особливо Єрмак з Арестовичем), а з цього випливає що ЗЕ в курсі, і вишенка - військова хунта під час війни допустима форма керування Україною, а всю ЗЕ-компанію в сізо сбу на допити..., нехай розповідають як пропустили/допустили розмінування Чонгару та іншу діяльність для послаблення України перед ворогом.
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08.08.2022 14:26 Відповісти
Це відвертий саботаж зеленої шайки в інтересах ворога і агресора. Рашист рашиста щемити ніколи не буде. СБУ та ГУР проти рашистів на високих посадах повністю беззубі.
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08.08.2022 23:19 Відповісти
Ага , от воно що , Зебидло знову збрехало .. А ми думаємо -гадаємо , чому досі банки Форвард, та Альфа працюють , та і не тільки вони . До речі , Зе бреше так само , як і бункерне пуйло , стажировку в кремлі проходив , це видно.
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08.08.2022 14:26 Відповісти
Это же Зелины кореша, можно и копейку сбить. Зе своих не бросает, желание посмотреть в глаза брату Путлеру и полизать у него задницу у него не пройдёт никогда Да и окружение в Раде и Правительстве - верные раше регионалы и прочие долбо%бы не дадут....
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08.08.2022 14:35 Відповісти
Виніпанімаєте,єтадругоє... Ну що,зе-дебіли,задоволені? Чи вам пох... як завжди? Хоть поржем. Правда ж, дуже смішно?
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08.08.2022 14:48 Відповісти
Все, що потрібно знати про фальшивість і лицемірство Ґундоса та його кодла. Спартц, на відміну від "короткозорих своїх колег", побачила й зрозуміла продажність та підступність зеленого гадючника, звитого Єрмаком на Банковій.
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08.08.2022 14:55 Відповісти
В Омані, на зустрічі з роськими кураторами про конфіскацію активів не йшлося. Арахамія допомогає ще й в Європі познімати.
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08.08.2022 15:06 Відповісти
6 місяць війни ось і вся відповідь держави.Там хлопці землю захищають а тут неспроможні навіть папери підписати.
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08.08.2022 16:07 Відповісти
Це зрадники або рашистські диверсанти на посадах. Вони ніколи цього не зроблять поки рашисти не виведуть основну суму активів з України. Теж саме робив порошенко, коли повертав конфісковані активи своєму попереднику-зраднику.
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08.08.2022 23:23 Відповісти
....а ющенко януковича до влади привів...
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09.08.2022 08:31 Відповісти
А навіщо це робити, коли весь світ як лохи допомагають Україні всім, чим можна.
От якби у всьому світі бабло та майно українських олагархів, прокурів, дупутатів, сіддів, конфіскували , тоді б ті, хто розкрадає Україну, МОЖЛИВО, замислились.
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08.08.2022 16:10 Відповісти
І не подадуть. Чому? Бо ворон ворону око не виклює. А думка недоумків, які голосували за утирка, що для ***** членом на піаніно пасажі видавав, нікого в цьому світі не цікавить. На тому все.
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08.08.2022 18:06 Відповісти
Активы блокируются СНБО (по представлению Президента, ВРУ, КМУ, СБУ или НБУ), решение которого Президент утверждает своим указом.
Как вы полагаете, какая из вышеуказанных инстанций блокирует эту блокировку? Прошу прощения за невольный каламбур...
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08.08.2022 18:15 Відповісти
А чё спешить? Вот занесут, да не по разу, а тама соберёмся, да порешаем, вдумчиво и не спеша
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08.08.2022 18:39 Відповісти
А раптом перемир'я )))) і тут бубочка на тарілочкі кацапські нетронуті активи.
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08.08.2022 19:04 Відповісти
А хотите чтобы ЕС дала нам российские активы
В лучшем случае она заберет их себе
Как компенсация за помощь Украине
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08.08.2022 19:54 Відповісти
Нас опять ограбят ПО НАШЕЙ ПРОСЬБЕ, кабмин, рада и нацбанк нам выписывают РЕЦЕПТ ПУТИНА-КОЛОМОЙСКОГО
https://www.youtube.com/watch?v=xSyD_hbARnY
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08.08.2022 20:25 Відповісти
Боротьба в тилу з рашистськими колаборантами, зрадниками, вмонтованою в систему державного управління ворожою агентурою взагалі не ведеться.
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08.08.2022 23:32 Відповісти
А через деякий час з'ясується, що конфісковувати вже нічого, бо активи російських олігархів "добровільно"перейшли у власність довірених осіб слуг обраного народу...
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08.08.2022 22:12 Відповісти
єрмака це влаштовує. Це так прєзік зелений бачить перемогу над агресором. агрохімія змінює пелюшки абрамовічу, можливо і не тільки йому. Зелені чмошники громадянам всім остогидли. Той факт, що "величний" зё не готував оборонку до війни, на шкоду обороні витрачав кошти на дороги, позбавляє зелебобіка права бути у владі після війни.
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08.08.2022 22:19 Відповісти
Ліхтарний стовп, мотузка, мило...
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09.08.2022 00:23 Відповісти
95 квартал ставить світовий№ ілюзіону-відпрацьовує
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09.08.2022 04:39 Відповісти
i tse v toy chas koly groshey na armiyu nema
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09.08.2022 04:57 Відповісти
А всё это российское отребье отстёгивает зеленскому, шмаргалю Ермаку арахамии и прочей сволочи из банды слуг народа, вот поєтому и нет национализации российского бизнеса в Украине!! И не будет!! Зеленский много звездит , да мало делает!!
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09.08.2022 13:16 Відповісти
Насмішили! Мрійники. Яка конфіскація?
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05.09.2022 20:24 Відповісти
 
 