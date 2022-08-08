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Відсутність Amnesty International у російському списку іноагентів є показовим маркером, - Немчінов

amnesty,international

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International досі не потрапила у список іноземних агентів на території РФ.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна вчергове продемонструвала, що вона виконує свої міжнародні зобов'язання. Натомість не всі міжнародні організації поводять себе так само. Я не буду повторювати те, що вже неодноразово було сказано щодо діяльності однієї з міжнародних правозахисних організацій. Тільки хочу зазначити, що в Росії організація не може працювати незалежно зараз, якщо вона не попала в реєстр іноагентів чи інших. Amnesty International, як я розумію, в цьому реєстрі відсутня. Це має бути одним із тих показників і маркерів, які показують, як ця організація співпрацює з російською владою", - пояснив він.

Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".

Документ розкритикували в Україні й інших державах. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).

Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася на знак незгоди з позицією організації.

Пізніше Amnesty International перепросила за спричинені її висновками "страждання та гнів", але не відмовилася від них

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звіт Amnesty International - інформаційна диверсія проти України, - Порошенко

Автор: 

Amnesty International (100) росія (65856) Немчінов Олег (208)


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Топ коментарі
+19
Очередная вскрывшаяся консерва узкого мира
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08.08.2022 12:06
+18
Їх діяльність в Україні, треба заборонити.
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08.08.2022 12:07
+7
На яку не потрібно реагувати емоційно,а просто завдати їй шкоди репутаційно. Уряду потрібно не заповідник кошмарити, а хитрих дипломатів і юристів шукати, бо фотографи і няні від слуг не впораються
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08.08.2022 12:09
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Очередная вскрывшаяся консерва узкого мира
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08.08.2022 12:06 Відповісти
На яку не потрібно реагувати емоційно,а просто завдати їй шкоди репутаційно. Уряду потрібно не заповідник кошмарити, а хитрих дипломатів і юристів шукати, бо фотографи і няні від слуг не впораються
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08.08.2022 12:09 Відповісти
Їх діяльність в Україні, треба заборонити.
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08.08.2022 12:07 Відповісти
кстати, отличная мысль!
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08.08.2022 12:08 Відповісти
Мда, уж....

рашисти знову спалились на калошах ленінградської фабрики "Красный треугольник", які Штірліц одягав поверх чобіт офіцера СС
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08.08.2022 12:09 Відповісти
Эта компания дискредитировала себя, сделав отрицательную рекламу. Кто следующий?

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08.08.2022 12:09 Відповісти
Звісно , що вони і є замаскованими агентами кремля 😠
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08.08.2022 12:09 Відповісти
Важливо!
Телеканал CBS вибачився за сюжет про західну зброю, яка буцімто «зникає» в Україні.
Його видалено з мережі

«Ми видалили твіт, що просуває наш нещодавній документальний фільм «Озброюючи Україну», у якому цитувалася оцінка засновника некомерційної організації Blue-Yellow Джонаса Омана, зроблена наприкінці квітня, що лише близько 30% допомоги доходить до лінії фронту в Україні. З того часу, за словами Омана, доставка покращилася. Крім того, американські військові підтвердили, що аташе з питань оборони бригадний генерал Гаррік М. Гармон прибув до Києва у серпні для контролю та моніторингу над озброєннями. Ми оновлюємо наш документальний фільм, щоб відобразити цю нову інформацію та опублікувати його пізніше», - вказало CBS News у Twitter. https://t.me/spravdi/14974 https://t.me/spravdi/14974

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08.08.2022 13:50 Відповісти
Лишить финансирования обнаглевших бездельников и распустить за ненадобностью!
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08.08.2022 12:13 Відповісти
Где их осуждение рашки обстреливающей беспорядочно города и села градами и наносящей намеренные удары по больницам ?Даже если там никаких военных нет за исключением проходящих лечение они все равно наносят удары по больницам.
Бесполезная организация.Кто ее финансирует интересно ?
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08.08.2022 12:13 Відповісти
Організація в Англіі
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08.08.2022 12:22 Відповісти
Кажуть що повибачались уже. Але це брехня. Їх представник Артємьєв заявив, що йому жаль, що позиція амнесті розчаровує і засмучує українців, але вони притримуютья цієї позиції. Рсня навіть не маскується. Зате наші "корисні ідіоти" (з упячки в т.ч.) підхопили "вибачились вибачились". Regrets це не вибачення, це їм жаль що вони ввели українців в стрес. Вчили б краще англійську, любителі хороших рускіх і "порядних організацій"
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08.08.2022 12:17 Відповісти
Надо просто вывести украинские войска из городов которые обстреливают полутонными бомбами и не подвергать население опасности немножко резать и немножко пух, пух. - Ammesty internainternational. Гдето мы это уже слышали.
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08.08.2022 12:19 Відповісти
Вони демократичні аж до опупенія і не учитуют шо на нас напав набагато сильнішии ворог і ми будем відбиватись як можемо і чим можемо
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08.08.2022 12:20 Відповісти
вони не демократичні, вони представники охлократії, яка за інерцією все ще називається демократією.
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08.08.2022 13:23 Відповісти
Amnesty International фінансується Міністерством міжнародного розвитку Великої Британії, Європейською Комісією та, Державним департаментом США. Раші там немає, і Amnesty International в Раші немає, тому їх немає і в списках іноагентів.
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08.08.2022 12:39 Відповісти
Есть у них офис в Москве , не нужно врать.
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08.08.2022 12:48 Відповісти
В Києві є, а на маацкве - немає.... ? насмішив...
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08.08.2022 13:07 Відповісти
це не обов"язково показник, бо русскіє підступні, якщо їм треба когось очорнити або навпаки відбілити, винести або внести до списку - не проблема. Але в цьому випадку, справи самі за себе говорять. І якось згадалося, що емнесті-інтернешнл наїжджали свого часу на Євгена Карася на приклад через циган. Замість організувати едукаційні центри для дітей циган і забов"язати дітей туди водити, щоб вони вчилися жити в суспільстві як і має бути, а не приймали участь в злочинній діяльності своїх батьків, що зробила ця організація? вона наїхала на українців, які не хочуть терпіти етнічні банди. Бо бачте для емнесті інтернешнл етнічні банди=етнічні меньшини. Але це ж різні абсолютно поняття, то ж не дивує що вони ЗСУ звинувачують а не рф, для них мабуть винуватий кожен хто зброю до рук взяв. Щоб бути для них хорошіми - треба не захищати себе навіть не намогатися і просто вмерти, русскіє теж цього б дуже хотіли би від нас. Щоб ми просто "перестали стрєлять".
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08.08.2022 13:32 Відповісти
Гебешна с рань!
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08.08.2022 14:24 Відповісти
да, для Amnesty International даже логотип в Газпроме рисовали, оттуда же они и кормятся...
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08.08.2022 18:51 Відповісти
 
 