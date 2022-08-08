Відсутність Amnesty International у російському списку іноагентів є показовим маркером, - Немчінов

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International досі не потрапила у список іноземних агентів на території РФ.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна вчергове продемонструвала, що вона виконує свої міжнародні зобов'язання. Натомість не всі міжнародні організації поводять себе так само. Я не буду повторювати те, що вже неодноразово було сказано щодо діяльності однієї з міжнародних правозахисних організацій. Тільки хочу зазначити, що в Росії організація не може працювати незалежно зараз, якщо вона не попала в реєстр іноагентів чи інших. Amnesty International, як я розумію, в цьому реєстрі відсутня. Це має бути одним із тих показників і маркерів, які показують, як ця організація співпрацює з російською владою", - пояснив він.

Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".

Документ розкритикували в Україні й інших державах. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).

Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася на знак незгоди з позицією організації.

Пізніше Amnesty International перепросила за спричинені її висновками "страждання та гнів", але не відмовилася від них

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