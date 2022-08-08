Власник "Baykar" створив компанію для виробництва БПЛА в Україні, - посол Боднар
Турецька компанія Baykar Makina, яка виробляє безпілотні літальні апарати придбала ділянку для будівництва заводу в Україні.
Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Буквально тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду і надіслав її до парламенту на ратифікацію, угоду про будівництво самого заводу", - розповів дипломат.
За словами посла, власник компанії "Байкар" створив свою українську компанію в Україні.
"Ця компанія вже придбала земельну ділянку, вони розробили проект самого заводу та мають намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні.
І воно не тільки політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва. Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів", - додав Боднар.
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На Байрактарах можуть бути українські двигуни, колеса та гайки....
Коростильов пропонував БПЛа Сокіл, в якому було абсолютно все українське, включно із оптичною станцією та радаром!
Біла Церква може випускати шини авіаційного рівня???
Христина Панасюк Залізні птахи. Повітряним силам ЗСУ присвячується.
https://www.youtube.com/watch?v=lQYBPy25Ods&t=2s
Що, навіть НЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО?!!!
Яке жалюгідне ДЕРЬМО та ЗРАДНИКИ, ці "слуги" та їх Бубочка і Єрмак.
Меня всегда удивляла БЕЗОТВЕТСВЕНОСТЬ и ТУПОСТЬ строительства критической военной инфраструктуры без естественной защиты (тольщи грунта или скальной породы) и не только в Украине. Средства ПВО/ПРО как бы они не были хороши, но всегда есть вероятность не 100% защиты.
ніхто нічого будувати не буде.
з двох очевидних причин.
1. кінець війні, перемога чи поразка буде раніше ніж буде вироблено першу пташку.
2. жоден ідіот не стане ставити завод не під землею а на землі.