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Власник "Baykar" створив компанію для виробництва БПЛА в Україні, - посол Боднар

байкар

Турецька компанія Baykar Makina, яка виробляє безпілотні літальні апарати придбала ділянку для будівництва заводу в Україні.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Буквально тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду і надіслав її до парламенту на ратифікацію, угоду про будівництво самого заводу", - розповів дипломат.

За словами посла, власник компанії "Байкар" створив свою українську компанію в Україні.

"Ця компанія вже придбала земельну ділянку, вони розробили проект самого заводу та мають намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні.

І воно не тільки політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва. Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів", - додав Боднар.

Також читайте: Фонд "Повернись живим" і виробник Bayraktar офіційно оголосили про співпрацю

Автор: 

Боднар Василь (155) Туреччина (3605) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+19
А це зеленський чи верещук в вечірнім зведенні скаже.
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08.08.2022 12:22
+18
Це звісно добре. Слава Богу хоч не додумались написати де та в якому місті будуть будувати цей завод...
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08.08.2022 12:17
+11
Рівень компетентності пана посла зашкалює !
На Байрактарах можуть бути українські двигуни, колеса та гайки....

Коростильов пропонував БПЛа Сокіл, в якому було абсолютно все українське, включно із оптичною станцією та радаром!
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08.08.2022 12:23
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Це звісно добре. Слава Богу хоч не додумались написати де та в якому місті будуть будувати цей завод...
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08.08.2022 12:17 Відповісти
А це зеленський чи верещук в вечірнім зведенні скаже.
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08.08.2022 12:22 Відповісти
Не переймайтесь, поки ЗЕльоні розчухаються, на тій ділянці буде вже дубовий ліс
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08.08.2022 12:25 Відповісти
Рівень компетентності пана посла зашкалює !
На Байрактарах можуть бути українські двигуни, колеса та гайки....

Коростильов пропонував БПЛа Сокіл, в якому було абсолютно все українське, включно із оптичною станцією та радаром!
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08.08.2022 12:23 Відповісти
Я була в шоці коли прочитала, де проводять ротацію деякі частини ЗСУ. Вам краще не знати,а написали прості волонтери,які получили нагороди за допомогу від ЗСУ. Обстріли були
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08.08.2022 12:31 Відповісти
найкраще в Кончі-Заспі
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08.08.2022 14:01 Відповісти
Якщо не пустять туди "коригувальників" з Г+Г, як на київський танкоремонтний, то буде все добре.
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08.08.2022 14:55 Відповісти
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08.08.2022 12:18 Відповісти
укажите еще GPS координаты ділянкі
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08.08.2022 12:19 Відповісти
я дуже сподіваюсь, що наші "дуже дорогі посадовці" в Україні не забажали якийсь дуже завеликий відкат за це мудре рішення... з них станеться...
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08.08.2022 12:22 Відповісти
для виробництва HIMARS можу надати свою дачу
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08.08.2022 12:26 Відповісти
Ти ба яке... Свою віддам і ще доплачу
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08.08.2022 12:40 Відповісти
Вы прикалываетесь? И кто будет строить этот завод, и работать на нем, смертники? Если что и строить то нужно арендовать землю в Польше или другой стране НАТО.
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08.08.2022 12:30 Відповісти
Можна й підземний зробити... Але думаю, що то все балачки. До нашої Перемоги будуть "будувати" суто язиком
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08.08.2022 12:38 Відповісти
вася ты еще адрес дай чтоб для полного кайфа было *****...
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08.08.2022 12:34 Відповісти
Двигуни це зрозуміло, що "Мотор Січ". А "колеса" це звідтки?

Біла Церква може випускати шини авіаційного рівня???
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08.08.2022 12:37 Відповісти
Про колеса подбають наркомани.
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08.08.2022 14:03 Відповісти
Гарна пісня про наших пілотів!!

Христина Панасюк Залізні птахи. Повітряним силам ЗСУ присвячується.

https://www.youtube.com/watch?v=lQYBPy25Ods&t=2s
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08.08.2022 12:45 Відповісти
Орки уже гадят в комментах под роликом в ютубе
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08.08.2022 13:13 Відповісти
Думаю,це поки інформаційний удар в дихало,мордору. Красиво так,русні відмовили,хай покорчиться від злості. А виробництво буде 100%.
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08.08.2022 12:47 Відповісти
судячи з того як в Україні дбають про те щоб роботою були забезпечені рускагаварящіє нашилюді, а бандерівці були забезпечені збором трускавки в Польщі, вангую завод буде десь під Словянськом...ну і московитам щоб два рази не вставати...раз і одним пострілом двох зайців бац!
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08.08.2022 12:59 Відповісти
Что ты, блд, несёшь 🤦🏾
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08.08.2022 15:54 Відповісти
ще координати ділянки (заводу) напишіть, щоб русня не парилась....
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08.08.2022 14:00 Відповісти
От халепа, забули повідомити де випускають, думаю ввечері по Г+Г покажуть.
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08.08.2022 14:20 Відповісти
"зелені найвеличніші економісти" -
Що, навіть НЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО?!!!
Яке жалюгідне ДЕРЬМО та ЗРАДНИКИ, ці "слуги" та їх Бубочка і Єрмак.
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08.08.2022 14:28 Відповісти
Только, вот любой стратегический объект в Украине нужно стоить либо под землей, либо внутри горы и это не только в нынешнее военное время, но и на будущее.
Меня всегда удивляла БЕЗОТВЕТСВЕНОСТЬ и ТУПОСТЬ строительства критической военной инфраструктуры без естественной защиты (тольщи грунта или скальной породы) и не только в Украине. Средства ПВО/ПРО как бы они не были хороши, но всегда есть вероятность не 100% защиты.
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08.08.2022 14:47 Відповісти
Уважаю руководство Kriegsmarine времен второй мировой войны, которые додумалось строить защищеные от авианалетов доки для паодводных лодок (а их было не мало и вклад они вносили огромный в нарушение военной и экономической логистики противника)

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08.08.2022 14:56 Відповісти
Ну хоч одна добра новина.
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08.08.2022 14:57 Відповісти
це виключно задля того щоб влада зеленського попіярилася.

ніхто нічого будувати не буде.

з двох очевидних причин.

1. кінець війні, перемога чи поразка буде раніше ніж буде вироблено першу пташку.

2. жоден ідіот не стане ставити завод не під землею а на землі.
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08.08.2022 15:31 Відповісти
зброї задля знищення російських окупантів багато не буває. але це дуже небезпечно в країні зрадників і корегувальників вогню російських ракет
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08.08.2022 16:57 Відповісти
 
 