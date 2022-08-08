Власник "Baykar" створив компанію для виробництва БПЛА в Україні, - посол Боднар

Турецька компанія Baykar Makina, яка виробляє безпілотні літальні апарати придбала ділянку для будівництва заводу в Україні.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Буквально тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду і надіслав її до парламенту на ратифікацію, угоду про будівництво самого заводу", - розповів дипломат.

За словами посла, власник компанії "Байкар" створив свою українську компанію в Україні.

"Ця компанія вже придбала земельну ділянку, вони розробили проект самого заводу та мають намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні.

І воно не тільки політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва. Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів", - додав Боднар.

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