Перше судно з українською агропродукцією прибуло до кінцевого пункту призначення

Судно POLARNET, яке одним із перших узяло участь у реалізації ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, успішно пройшло перевірку інспекційною групою в Стамбулі та прибуло до кінцевого пункту призначення в Туреччині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення на сайті Міністерства інфраструктури України, про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Цей перший успішний досвід реалізації "зернової ініціативи" дає нам змогу з оптимізмом дивитися на подальші перспективи перевезень. Вдячний нашим партнерам з ООН і Туреччини за ефективне гарантування безпеки руху судна та максимальну кооперацію на всіх етапах реалізації домовленостей", – зазначив він.

Він також подякував екіпажу судна за готовність одним із перших скористатися "зерновим коридором", відкривши цим шлях усім іншим суднам.

За інформацією Мінінфраструктури, прибуття до портів призначення суден NAVI STAR і ROJEN, що вийшли з портів в одному каравані з POLARNET, очікується приблизно через тиждень.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

1 серпня в межах реалізації домовленостей з Одеського порту відправилося перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозить 26 тис. тонн української кукурудзи в ліванський порт Триполі.

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