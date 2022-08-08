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Перше судно з українською агропродукцією прибуло до кінцевого пункту призначення

зерно

Судно POLARNET, яке одним із перших узяло участь у реалізації ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, успішно пройшло перевірку інспекційною групою в Стамбулі та прибуло до кінцевого пункту призначення в Туреччині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення на сайті Міністерства інфраструктури України, про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Цей перший успішний досвід реалізації "зернової ініціативи" дає нам змогу з оптимізмом дивитися на подальші перспективи перевезень. Вдячний нашим партнерам з ООН і Туреччини за ефективне гарантування безпеки руху судна та максимальну кооперацію на всіх етапах реалізації домовленостей", – зазначив він.

Він також подякував екіпажу судна за готовність одним із перших скористатися "зерновим коридором", відкривши цим шлях усім іншим суднам.

За інформацією Мінінфраструктури, прибуття до портів призначення суден NAVI STAR і ROJEN, що вийшли з портів в одному каравані з POLARNET, очікується приблизно через тиждень.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

1 серпня в межах реалізації домовленостей з Одеського порту відправилося перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозить 26 тис. тонн української кукурудзи в ліванський порт Триполі.

Також читайте: Сьогодні з українських портів мають вийти ще два судна із зерном

Автор: 

зерно (3130) корабель (1616) Туреччина (3605) Кубраков Олександр (448)


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Топ коментарі
+3
Щастя-то какоє! Сподіваюся оон, червоний хрест, папа римський і т.ін. в восторгє!
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08.08.2022 12:23
+3
чудова новина - піду відкрию шампанське за вічно голодну Африку. Радість, така радість блд, що замінована запорзька АЕС здається просто дріб'язком.
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08.08.2022 12:23
+2
Рашисты угрожают ядерным шантажом а этим придуркам радостно что пару тонн зерна у нас выдурили за бесценок. Для ядерного облака Турция не так и далеко и ядерное облако может прибыть в Турцию быстрее чем баржа с зерном
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08.08.2022 12:28
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А турки з краденим кацапами зернов вже всьо парьєшалі?
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08.08.2022 12:19 Відповісти
Турки відхватять по повній за 5 точку на 2 стільцях. Вони буди аморальні при наданні статусу країни НАТО для півночі, а з Україною ця аморальнісь переходить кордони.
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08.08.2022 12:28 Відповісти
Щастя-то какоє! Сподіваюся оон, червоний хрест, папа римський і т.ін. в восторгє!
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08.08.2022 12:23 Відповісти
чудова новина - піду відкрию шампанське за вічно голодну Африку. Радість, така радість блд, що замінована запорзька АЕС здається просто дріб'язком.
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08.08.2022 12:23 Відповісти
Та не в яблуках головна радість нині. А в тих, хто смакує яблочком у ВСУ після кожного влучного вогневого копняка по болотних московитах.
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08.08.2022 12:27 Відповісти
Рашисты угрожают ядерным шантажом а этим придуркам радостно что пару тонн зерна у нас выдурили за бесценок. Для ядерного облака Турция не так и далеко и ядерное облако может прибыть в Турцию быстрее чем баржа с зерном
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08.08.2022 12:28 Відповісти
***- ЯкА р-а -д-і-с-т-ь.......в листопаді зе-лапті почнуть нову пісню-не хватає зерна для потреб українців,підняти ціни на хліб!!!!!
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08.08.2022 12:32 Відповісти
О громкой "зерновой" победеуже в ушах звенит,о ядерном шантаже только общие фразы.
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08.08.2022 12:35 Відповісти
яка радість
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08.08.2022 12:35 Відповісти
Турки зараз сильні - на них зважают -- друга армія НАТО
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08.08.2022 12:38 Відповісти
А як вам таке https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/pershe-zh-sudno-z-ukrajinskoju-kukurudzoju-ne-zmohlo-dijti-do-portu-priznachennja-livan-vidmovivsja-prijmati-ta-komentuvati.html Перше ж судно з українською кукурудзою не змогло дійти до порту призначення: Ліван відмовився приймати та коментувати

тому балачки ООН про голодних з третіх країн треба облишити
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08.08.2022 13:07 Відповісти
 
 