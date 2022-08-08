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Новини Війна
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У 20 регіонах РФ створили 40 підрозділів "добровольців" для війни в Україні, - ЗМІ

росармія

У РФ з весни йде формування так званих "добровольчих" загонів на війну в Україну, у 20 регіонах вже створили 40 таких підрозділів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише УП з посиланням на росЗМІ.

"Інформація про них (підрозділи, - ред) публікується в ЗМІ та соцмережах органів влади, при цьому вони отримують спеціальні найменування, які так чи інакше вказують на їхню територіальну приналежність. Як правило, до цих підрозділів входять мешканці саме того регіону, де вони формуються, які разом проходять навчання та бойове злагодження, а потім разом вирушають на СВО (війну – ред.)", - йдеться у матеріалі.

У деяких регіонах формують один підрозділ, в інших — по два-три та більше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни почали проводити облави на чоловіків в ОРДЛО, мобілізованим видають амуніцію зразка 1941 - 1945 років, - ГУР

"Добровольці" підписують з міністерством оборони РФ договори на строк від кількох місяців з можливістю продовження та офіційного стають контракниками. Як пояснив виданню федеральний чиновник на умовах анонімності, контрактні загони формуються за територіальною ознакою, оскільки так зручніше працювати з "добровольцями".

Обіцяні виплати за участь у війні залежать від конкретного регіону і коливаються від 130 до 300 тис. рублів. Регіональна влада, у свою чергу, готова на разові виплати, але не завжди їх можна отримати одразу.

армія рф (17729) росія (65856) мобілізація (3100)


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Топ коментарі
+33
Какое "раздуплились"?! Кацапня поддерживает войну, кацапня хочет убивать украинцев. Их остановит только пуля. Неужели вы не понимаете, что своими попытками объяснить кацапне, что они садисты, насильники и лжецы лишь показываете свою уязвимость?! Кацапы думают "ага, мы их убиваем, а они с нами разговаривают. Значит они слабаки и их надо убивать больше". Вот такая логика у кацапов. Кацапов надо уничтожать, а не что-то там объяснять.
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08.08.2022 12:45
+13
..ну, если "новобранцы" даже за полгода войны не раздуплились "что к чему", то это - элитные дебилы, которых не будет жалко ни ЗСУ ни, тем более, крёмлёвским людоедам..
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08.08.2022 12:38
+11
Мобилизация свинарника идет полным ходом. "Добровольцы" это такая же манипуляция, как "самоизоляция" вместо карантина при ковид. Подмена понятий, чтобы скот не роптал. А помните, как особо впечатлительные предлагали не стрелять по свинарнику, потому что хло объявит мобилизацию и нападет?
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08.08.2022 12:37
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08.08.2022 12:34 Відповісти
...2029 року
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08.08.2022 12:35 Відповісти
2023. Досить і цього терміну
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08.08.2022 12:36 Відповісти
Долгая война не так страшна, если отодвинуть фронт подальше от Украины.
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08.08.2022 12:39 Відповісти
Мобилизация свинарника идет полным ходом. "Добровольцы" это такая же манипуляция, как "самоизоляция" вместо карантина при ковид. Подмена понятий, чтобы скот не роптал. А помните, как особо впечатлительные предлагали не стрелять по свинарнику, потому что хло объявит мобилизацию и нападет?
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08.08.2022 12:37 Відповісти
..ну, если "новобранцы" даже за полгода войны не раздуплились "что к чему", то это - элитные дебилы, которых не будет жалко ни ЗСУ ни, тем более, крёмлёвским людоедам..
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08.08.2022 12:38 Відповісти
Какое "раздуплились"?! Кацапня поддерживает войну, кацапня хочет убивать украинцев. Их остановит только пуля. Неужели вы не понимаете, что своими попытками объяснить кацапне, что они садисты, насильники и лжецы лишь показываете свою уязвимость?! Кацапы думают "ага, мы их убиваем, а они с нами разговаривают. Значит они слабаки и их надо убивать больше". Вот такая логика у кацапов. Кацапов надо уничтожать, а не что-то там объяснять.
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08.08.2022 12:45 Відповісти
але в Світі досить бажаючих "поговоріть", мовляв у вбивць не було шансу в житті, вони не знали, їм любові не вистачило ще чогось. Пару років тому був собі в Європі здається садист-гвалтівник не пам"ятаю як називався, то він ніби виправився у в"язниці і "увірував" в демократичні цінності. Ліві ліберали тягали його як прапор, добилися звільнення, допомогли книжку надрукувати, для дітей книжка! возили його по школах. І що цікаво, де не привезуть, там труп жінки в тому місці і стиль його. Поліціанти з підозрою. А ліберали в крик "Ви кожного, хто хоч раз оступився готові за грати запроторити! займайтеся своєю справою а не вішайте всіх собак на таку добру і щиру людину!" Ну й так тривало аж допоки поліціанти на гарячому цю добру і щиру людину не спіймали. І думаєте що хтось з тих ліволібералів поніс відповідальність чи вибачився? дзюзькі. А треба було їх всіх по одному з тим виродком саджати "поговоріть". Бо вони собі базікють про що і гадки не мають, а люди які до цього лайна жодного відношення не мали, розплачуються просто тому що вони там опинилися.
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08.08.2022 14:14 Відповісти
Дуже цікава і повчальна історія. Шкода, що без прізвищ маніяка і його ліберальних "кураторів", назв ліберальних організацій, міст і країни. Ще б датування цих подій додати. І можна пропонувати як матеріал для лекції від МВС для неповнолітніх. А краще - на цьому матеріалі написати сценарій і фільм зняти, тоді майже до всіх дійде, що "чорного кобеля не відмити добела".
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08.08.2022 16:35 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію можуть промити мозки рашистів-путіністів..
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08.08.2022 17:48 Відповісти
чого В Україні не формуються добровольчі батальони контракт на 1-3 місяця ,з бойовими діями в тилу ворога охочих буде багато як в 2014 році але владі це не подобаеться неконтрольовані підрозділи їм звільняти територію не потрібно
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08.08.2022 12:40 Відповісти
ЗСУ - ей русня

..!!
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08.08.2022 12:47 Відповісти
...Як правило, до цих підрозділів входять мешканці саме того регіону, де вони формуються, які разом проходять навчання та бойове злагодження, а потім разом вирушають на убой та здохнути за нічні поллюції *****...
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08.08.2022 12:48 Відповісти
Скільки суїцидників у Запоребрику...
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08.08.2022 12:52 Відповісти
"з посиланням наhttps://www.kommersant.ru/doc/5501970?from=top_main_6 росЗМІ. "
далі можна не читати. це все для їнього внутрішнього споживання
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08.08.2022 12:57 Відповісти
Є ідея телефонувати до родичів солдатів чи зв'язуватись через інтернет і пропонувати їм угоду. Вони інформацію , а їм пізніше їхня ж страна гробові виплатить. Думаю багато охочих злиють своїх ж родичів..Бл#ть нова Ладушка буде...
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08.08.2022 12:59 Відповісти
Надеюсь семечки им выдадут
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08.08.2022 13:39 Відповісти
кацапня переймає досвід лорда кітченера із створення "pals battalions". до речі, дуже непогана ідея. хотів би поставити запитання, а чому у нас не формуються, наприклад, ті ж частини тро не абстрактно-номерні чи з тваринними назавами, а з прив'язкою до рідної місцевості? добре би звучало: напр.волинський, подільський, буковинський полк, etc. можливо, це і дрібниця у час дефіциту озброєння, та все ж... хоча й розумію, що ставити таке питання владі, у якої знання географії України обмежене топонімами кривого рогу, марно...
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08.08.2022 13:42 Відповісти
та ну чого ви вже такі несправедливі. топоніми Києву вони вже теж знають. Мабуть. Ну може не всі.
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08.08.2022 14:16 Відповісти
Важко нам буде... Кровавою юшкою вмиємся... Але що радує- земля наша від оцього кацапського перегною родючішою буде, нащадки подякують...
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08.08.2022 13:52 Відповісти
це якщо совкодрочери у владі нас в баранячий рог не скрутять. А вони можуть, напідписують х..ні з китайцями і русскіми і все. Земля може й буде родюча, тільки нащадки вже не будуть на ній господарями. Багато хто зацікавлений українську землю відібрати.
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08.08.2022 14:17 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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08.08.2022 14:31 Відповісти
Це фейк, до якого I. А. Ільїн не має ні найменшого відношення, він помер в 1954 році, а цитата з'явилася в 2013 році. Не дури людей, i не будеш виглядати дурником. Ось реальна цитата Ільїна:

"Россия - не человеческая пыль и не хаос. Она есть прежде всего великий народ, не промотавший своих сил и не отчаявшийся в своем призвании. Этот народ изголодался по свободному порядку, по мирному труду, по собственности и по национальной культуре. Не хороните же его преждевременно!
Придет исторический час, он восстанет из мнимого гроба и потребует назад свои права!"

Ильин И. А. "Что сулит миру расчленение России"
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08.08.2022 16:47 Відповісти
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08.08.2022 16:56 Відповісти
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08.08.2022 16:58 Відповісти
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08.08.2022 17:00 Відповісти
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08.08.2022 17:02 Відповісти
Шановний не расповсюджуй кацапську пропаганду.
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08.08.2022 17:08 Відповісти
Кацапи,здохнете всі. Скільки б вас,ган#донів,не прийшло на нашу землю Навіть не сумнівайтесь...
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08.08.2022 14:53 Відповісти
В гости к Богу не бывает опозданий.
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08.08.2022 15:46 Відповісти
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08.08.2022 16:52 Відповісти
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08.08.2022 16:53 Відповісти
 
 