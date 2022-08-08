У 20 регіонах РФ створили 40 підрозділів "добровольців" для війни в Україні, - ЗМІ
У РФ з весни йде формування так званих "добровольчих" загонів на війну в Україну, у 20 регіонах вже створили 40 таких підрозділів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише УП з посиланням на росЗМІ.
"Інформація про них (підрозділи, - ред) публікується в ЗМІ та соцмережах органів влади, при цьому вони отримують спеціальні найменування, які так чи інакше вказують на їхню територіальну приналежність. Як правило, до цих підрозділів входять мешканці саме того регіону, де вони формуються, які разом проходять навчання та бойове злагодження, а потім разом вирушають на СВО (війну – ред.)", - йдеться у матеріалі.
У деяких регіонах формують один підрозділ, в інших — по два-три та більше.
"Добровольці" підписують з міністерством оборони РФ договори на строк від кількох місяців з можливістю продовження та офіційного стають контракниками. Як пояснив виданню федеральний чиновник на умовах анонімності, контрактні загони формуються за територіальною ознакою, оскільки так зручніше працювати з "добровольцями".
Обіцяні виплати за участь у війні залежать від конкретного регіону і коливаються від 130 до 300 тис. рублів. Регіональна влада, у свою чергу, готова на разові виплати, але не завжди їх можна отримати одразу.
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далі можна не читати. це все для їнього внутрішнього споживання
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