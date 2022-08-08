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"Зерновий коридор" гарантуватиме глобальну продовольчу безпеку, якщо РФ дотримуватиметься зобов'язань, - Кулеба

зерно

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що гарантування глобальної продовольчої безпеки залежить від виконання РФ узятих на себе зобов'язань у рамках підписаної в липні ініціативи щодо розблокування експорту зерна з українських портів.

Про це Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше судно з українським зерном прибуло до покупців у Туреччині. Це дає надію кожній родині на Близькому Сході, в Африці та Азії: Україна вас не залишить", - написав Кулеба, коментуючи прибуття першого судна з українським зерном, яке вийшло з українського порту до берегів Туреччини.

"Якщо Росія дотримуватиметься своїх зобов’язань, "зерновий коридор" продовжить підтримувати глобальну продовольчу безпеку", - додав український міністр. 

Нагадаємо, 1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно з українським продовольством. На його борту понад 26 тис. тонн кукурудзи. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі, Ліван. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтвердили ООН та Туреччина. Зараз у портах Одещини залишаються ще 13 суден з українським збіжжям, які чекають на відправлення.

Також повідомлялося, що 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Автор: 

зерно (3130) порт (2056) Туреччина (3605) експорт (4508) Чорне море (1677) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
Це дає надію кожній родині на Близькому Сході, в Африці та Азії: Україна вас не залишить"

Альо! У вас там ЗАЕС террористи замінували, і грозять підірвати які , в жопу, "калідори" для Африки? Ви взагалі там з дубів усі попадали?
Господи, в якому світі вони всі живуть?
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08.08.2022 12:37
+7
А что твой "зерновой" коридор Украине обеспечивает?
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08.08.2022 12:39
+4
Зерновий коридор,ніякої безпеки для України не забезпечує.
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08.08.2022 12:54
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Дивно,пишуть про Африку, а соя іде в Італію. З початку війни якість продукції в Європі упала. Думаю,що оплату за збіжжя, як пишуть, повинна бути відповідна
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08.08.2022 12:34 Відповісти
Це дає надію кожній родині на Близькому Сході, в Африці та Азії: Україна вас не залишить"

Альо! У вас там ЗАЕС террористи замінували, і грозять підірвати які , в жопу, "калідори" для Африки? Ви взагалі там з дубів усі попадали?
Господи, в якому світі вони всі живуть?
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08.08.2022 12:37 Відповісти
в світі політики, йде боротьба хто буде рулити чорним континентом. На місці чорних обирала би вже європейців, хоча чесно кажучі могли би і самі, Африка багата на ресурси, але корумповані правителі і малоосвідчене населення обере того, хто більше бусін принесе.
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08.08.2022 13:03 Відповісти
А что твой "зерновой" коридор Украине обеспечивает?
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08.08.2022 12:39 Відповісти
Зерновий коридор,ніякої безпеки для України не забезпечує.
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08.08.2022 12:54 Відповісти
а якщо ні, то що? русскіє вирішили що глобальна безпека їм не потрібна і ніяка взагалі не треба.
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08.08.2022 13:00 Відповісти
"За мір во всьому мірє", ***...
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08.08.2022 13:00 Відповісти
наші люди гинуть --а тобі уроду африку.. так вали туда і з пальми хвали найвеличнішого
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08.08.2022 13:03 Відповісти
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що гарантування глобальної продовольчої безпеки залежить від виконання РФ узятих на себе зобов'язань отже цим самим Кулєба в черговий раз підтверджує підписану куйню,що ані від ООН ні від Туречини, ані від України ніщо не залежить.Тоді стоїть запитання" Для чого було підписувати папірецьдо задниці,на якому стоїть підтвердження того.що від Вас нічого не залежить?@
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08.08.2022 13:15 Відповісти
Кулеба такий же зрадник як і вся банда.
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08.08.2022 14:43 Відповісти
Яка радість тепер вАфриці не будуть голодати Тепер перемир'я треба ще Єрдоган заробить трейдери зароблять з рашки зняли санкціі на експорт продовольства Всім добре тільки от нам усім не дуже
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08.08.2022 16:43 Відповісти
 
 