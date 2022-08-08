"Зерновий коридор" гарантуватиме глобальну продовольчу безпеку, якщо РФ дотримуватиметься зобов'язань, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що гарантування глобальної продовольчої безпеки залежить від виконання РФ узятих на себе зобов'язань у рамках підписаної в липні ініціативи щодо розблокування експорту зерна з українських портів.

Про це Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше судно з українським зерном прибуло до покупців у Туреччині. Це дає надію кожній родині на Близькому Сході, в Африці та Азії: Україна вас не залишить", - написав Кулеба, коментуючи прибуття першого судна з українським зерном, яке вийшло з українського порту до берегів Туреччини.

"Якщо Росія дотримуватиметься своїх зобов’язань, "зерновий коридор" продовжить підтримувати глобальну продовольчу безпеку", - додав український міністр.

Нагадаємо, 1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно з українським продовольством. На його борту понад 26 тис. тонн кукурудзи. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі, Ліван. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтвердили ООН та Туреччина. Зараз у портах Одещини залишаються ще 13 суден з українським збіжжям, які чекають на відправлення.

Також повідомлялося, що 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".