УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6503 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 639 20

Наступні два місяці в Україні можуть стати вирішальними, - глава Бюро нацбезпеки Польщі Солох

окоп,зсу,позиції

Очільник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив, що наступні два місяці в Україні можуть стати вирішальними.

Про це він розповів в інтерв'ю Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

"Усі чекають наступу, тому що наступ міг би створити підстави для якихось переговорів - чи про мир, чи хоча б про припинення вогню. Нічого подібного поки що не відбувається. Все вказує на те, що наступні два місяці можуть стати вирішальними", - зазначив він.

За словами Солоха, "принципові рішення" можуть ухвалити десь до жовтня.

"Росія послідовно не відмовляється від завоювання всієї України, навіть якщо на це підуть роки. Це чимось нагадує ситуацію у 18 сторіччі, коли царська Росія завоювала спочатку Україну, а потім - Кримське ханство. На це знадобились роки. Я думаю, що це позиція російської еліти", - пояснив очільник Бюро нацбезпеки Польщі.

Також, додав Солох, псевдореферендуми на окупованих українських територіях несуть загрозу, оскільки тоді РФ розглядатиме наступ на ці території як напад на Росію. Це підвищить загрозу застосування проти України зброї масового ураження, в тому числі ядерної.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах, - речниця пресцентру сил оборони півдня Гуменюк

Автор: 

Солох Павел (12)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
показати весь коментар
08.08.2022 12:40
+10
А мы в ответ на ядерный удар ударим по Рашке Будапештским меморандумом. Или как представляли себе те кто подписывал ето филькину грамоту?
показати весь коментар
08.08.2022 12:43
+5
Ще одна Ванга. Місто за містом убивають,а ППО тільки по петиціях. Доки президент буде вирішувати якому місту жити,а яке розрушити,добра не буде. Людей потрібно захищати по усій Україні. В першу чергу думати про Воїнів і їх зброю. А то ситуацію з Македонією важко коментувати, бо Ігнат пише,що не було,а Подоляк,що була допомога. Де? І чим? Боріться і перемагайте. Україна понад усе
показати весь коментар
08.08.2022 12:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.08.2022 12:40 Відповісти
Абдрістовіч і вєрєщук нє адабряют відрізання їм язиків)
показати весь коментар
08.08.2022 12:50 Відповісти
Перелом відбудеться коли в Україну попре безліміт ленд ліз. А до того часу мусимо відбиватись, дякуючи Богу і добрим людям є чим. А слововизначення-російські еліти як-нібито бомжацький бомонд.
показати весь коментар
08.08.2022 12:53 Відповісти
Ще одна Ванга. Місто за містом убивають,а ППО тільки по петиціях. Доки президент буде вирішувати якому місту жити,а яке розрушити,добра не буде. Людей потрібно захищати по усій Україні. В першу чергу думати про Воїнів і їх зброю. А то ситуацію з Македонією важко коментувати, бо Ігнат пише,що не було,а Подоляк,що була допомога. Де? І чим? Боріться і перемагайте. Україна понад усе
показати весь коментар
08.08.2022 12:41 Відповісти
путін грає в довгу -- лучше він би зіграв в ящик
показати весь коментар
08.08.2022 12:42 Відповісти
Так решту 90 ви асфальтом перекрили. Ви думаєте, що друзі це безкоштовний магазин зброї? Її ще випустити потрібно, до речі як і вам
показати весь коментар
08.08.2022 12:46 Відповісти
потрібно відштовхуватись від думки, що нам ніхто і нічим не зобовязаний допомагати.
10 це краще ніж дуля з маком...
показати весь коментар
08.08.2022 12:46 Відповісти
Повинен бо тоді і ім гаплик
показати весь коментар
08.08.2022 12:51 Відповісти
Поки у вас державою керують російськи агенти так і буде.
показати весь коментар
08.08.2022 13:05 Відповісти
А мы в ответ на ядерный удар ударим по Рашке Будапештским меморандумом. Или как представляли себе те кто подписывал ето филькину грамоту?
показати весь коментар
08.08.2022 12:43 Відповісти
Да нас жестоко кинули підставили дали надію -- хер знає як це ше назвати
показати весь коментар
08.08.2022 12:49 Відповісти
Це ті два місяці, що були перед цим ? Чи вже нові два вирішальні місяці. А то я вже збився в цих експертних "двох - трьох місяців".
показати весь коментар
08.08.2022 12:45 Відповісти
Та вже півроку,як "наступні два місяці вирішальні".
показати весь коментар
08.08.2022 12:47 Відповісти
не, то 2 недели, а это месяцы
показати весь коментар
08.08.2022 13:12 Відповісти
з таким зеленим "наполеоном" як у нас, перемоги нам не бачити.
показати весь коментар
08.08.2022 12:52 Відповісти
з березня говорять про переломні місяці, що у нас що "там". По факту віійна пекреходять в позиційну
показати весь коментар
08.08.2022 12:53 Відповісти
Це повинна Україна вирішувати а не поляки
показати весь коментар
08.08.2022 12:53 Відповісти
Він правий..., якщо бомби не падають на голови росіян, війна десь там..., таку війну російська еліта, може провадити дуже довго... і вона для нас заздалегідь програшна...
показати весь коментар
08.08.2022 13:08 Відповісти
А Зе і За пофіг на все. Їм в Києві добре. Це ж не вони під щоденними обстрілами сидять півроку, це ж не їх майно нищиться, це ж не їм в спортзалі жити, це ж не вони роботу втратили чи стали отримувати урізану в рази зарплату, це ж не їх діти/ друзі воюють і в полоні в катівнях сидять! Уроди кончені!
показати весь коментар
08.08.2022 14:00 Відповісти
 
 