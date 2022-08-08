Наступні два місяці в Україні можуть стати вирішальними, - глава Бюро нацбезпеки Польщі Солох

Очільник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив, що наступні два місяці в Україні можуть стати вирішальними.

Про це він розповів в інтерв'ю Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

"Усі чекають наступу, тому що наступ міг би створити підстави для якихось переговорів - чи про мир, чи хоча б про припинення вогню. Нічого подібного поки що не відбувається. Все вказує на те, що наступні два місяці можуть стати вирішальними", - зазначив він.

За словами Солоха, "принципові рішення" можуть ухвалити десь до жовтня.

"Росія послідовно не відмовляється від завоювання всієї України, навіть якщо на це підуть роки. Це чимось нагадує ситуацію у 18 сторіччі, коли царська Росія завоювала спочатку Україну, а потім - Кримське ханство. На це знадобились роки. Я думаю, що це позиція російської еліти", - пояснив очільник Бюро нацбезпеки Польщі.

Також, додав Солох, псевдореферендуми на окупованих українських територіях несуть загрозу, оскільки тоді РФ розглядатиме наступ на ці території як напад на Росію. Це підвищить загрозу застосування проти України зброї масового ураження, в тому числі ядерної.

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