Заборонити в'їзд громадянам РФ на 50 років: Петиція набрала 25 тис. голосів

Петиція з проханням заборонити громадянам країни-агресора в'їзд в Україну на 50 років набрала необхідні 25 тис. голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пане Президенте, Україна вже 8 років потерпає від війни, яку розв´язала росія на території нашої краіни. На жаль, за ці 8 років влада не спромоглася захистити Україну від диверсантів, агентури та коригувальників, які увесь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з росією. Ми поплатилися за це тисячами життів. Задля безпеки кожного українця зараз і у майбутньому, ми пропонуємо повністю закрити в´їзд в Україну усім росіянам на наступні 50 років та не видавати посвідки на проживання росіянам окрім тих, хто воював на боці України у російсько-українській війні", - зазначив автор петиції.

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