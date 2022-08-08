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Заборонити в'їзд громадянам РФ на 50 років: Петиція набрала 25 тис. голосів

кордон

Петиція з проханням заборонити громадянам країни-агресора в'їзд в Україну на 50 років набрала необхідні 25 тис. голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пане Президенте, Україна вже 8 років потерпає від війни, яку розв´язала росія на території нашої краіни. На жаль, за ці 8 років влада не спромоглася захистити Україну від диверсантів, агентури та коригувальників, які увесь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з росією. Ми поплатилися за це тисячами життів. Задля безпеки кожного українця зараз і у майбутньому, ми пропонуємо повністю закрити в´їзд в Україну усім росіянам на наступні 50 років та не видавати посвідки на проживання росіянам окрім тих, хто воював на боці України у російсько-українській війні", - зазначив автор петиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запровадження іспиту для набуття громадянства України потребує законодавчого врегулювання, - відповідь Зеленського на петицію

Заборонити вїзд громадянам РФ на 50 років: Петиція набрала 25 тис. голосів 01

Автор: 

заборона (1461) петиція (321)


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Топ коментарі
+37
є сенс ізолювати, і давно вже треба було то робити. Як би одразу ізолювали би, зараз не було би стільки совкодрочерів. Не їх провина? ну то може це наша провина що вони русскій мір чекали наслухавшись казок від свої родичів а? Їх родичі ненавидять Україну і все що з наю пов"язано.
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08.08.2022 12:52
+36
Назавжди!!!!
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08.08.2022 12:48
+28
це поможе щоб окупованих територій не стало більше. Так пану пасує? Чи какая_разніца?
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08.08.2022 12:53
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Назавжди!!!!
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08.08.2022 12:48 Відповісти
курв-інтернешнл нас з гівном мішатимуть, це ж недемократично і нецивілізовано дбати про безпеку своєї країни і своїх дітей, а де ж свобода і рівність? Треба відкрити брамку і пускати всіх і най тут влаштовують що хочуть. Це свобода нє?
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08.08.2022 12:50 Відповісти
росіяни мають приїджати тільки такі!!! ... В іншому вигляді їм не можна https://www.youtube.com/watch?v=e2LypJI-zdQ https://www.youtube.com/watch?v=e2LypJI-zdQ

))
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08.08.2022 15:06 Відповісти
А Берлу Лазарю теж заборонять чи надауть як виключення вільний дозвіл на вїзд
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08.08.2022 13:06 Відповісти
Здається мені, що візового режиму вже цілком достатньо. Є багато українців з родичами по ту сторону, нема жодного сенсу безальтернативно ізолювати їх один від одного, це не їх провина.
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08.08.2022 12:48 Відповісти
є сенс ізолювати, і давно вже треба було то робити. Як би одразу ізолювали би, зараз не було би стільки совкодрочерів. Не їх провина? ну то може це наша провина що вони русскій мір чекали наслухавшись казок від свої родичів а? Їх родичі ненавидять Україну і все що з наю пов"язано.
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08.08.2022 12:52 Відповісти
Це дуже примітивне узагальнення, м'яко кажучи. Стверджувати такі речі може лише людина, що не має там родичів та не розуміє проблеми, про яку йде мова.
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08.08.2022 13:58 Відповісти
То нехай їдуть назавжди до родичів на кацапію або зустрічаються на нейтральній теріторії.
Я там маю "родичів" мізки в них промиті повністю.
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08.08.2022 14:15 Відповісти
Мы имеем близких родственников в Самаре. Пусть сидят в своем болоте и не суют сюда свои свинячьи рыла. Границу закрыть не на 50 лет а на 500, или навсегда. Иначе опять полезут сюда жрать, срать и купать своих личинок в Черном море.
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08.08.2022 14:44 Відповісти
Скажу тобі толерантно.Мені до ноги твої родичі в мордорі і твої проблеми.Хочеш до них -валяй, з білетом в одну сторону!
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08.08.2022 15:09 Відповісти
можливо це не провина цих родичів що в україні, але ПОВНА провина тих родичів що там... на кацапії.

п.с. нехай переїздять або ті сюди, або ці туди...назавжди.
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08.08.2022 12:53 Відповісти
Ти прям як Іосиф Віссарионович з його політикою національного народорозселення.
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08.08.2022 13:49 Відповісти
З вашими родичами орками можете бачитися на нейтральній території. Наприклад, в Еритреї.
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08.08.2022 13:03 Відповісти
коли так здається ,то хрестіться, бо Ви одержимі рашистським ,лукавим смердячим духом,
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08.08.2022 13:06 Відповісти
Це той дух, де кругом всіх ненавидять й хочуть повбивати?
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08.08.2022 13:51 Відповісти
А ви голуб миру?
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08.08.2022 14:10 Відповісти
Заборонити на 100 років !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.08.2022 21:19 Відповісти
А чия ж?
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08.08.2022 13:17 Відповісти
Саме у цьому і заключається відповідь президента про врегулювання закону про заборону в'їзду кацапів на територію України. Лише по гостьовим візам родичів і то тільки після детальної перевірки і терміном перебування до 30 днів.
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08.08.2022 15:07 Відповісти
Как это поможет вернуть оккупированные территории?!
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08.08.2022 12:49 Відповісти
це поможе щоб окупованих територій не стало більше. Так пану пасує? Чи какая_разніца?
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08.08.2022 12:53 Відповісти
Ні, не пасує!
Бо ми бажаємо, щоб окупованих територій не було взагалі.
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08.08.2022 13:52 Відповісти
- Каком. Причому тут території, якщо справа про заборону в'їзду кацапів ? Території звільнять без дозволів.
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08.08.2022 15:10 Відповісти
Не дуже розумне рішення. А як родичі українців, які живуть в Росії - і виступають проти злочинів Путіна. Та й інші моменти.
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08.08.2022 12:50 Відповісти
обирайте, ваш шашечки чи їхати? інші моменти завжди є, і їх безліч, пару томів можна написати, але який самий головний момент в цій війні? Головний момент це повернути свої території.
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08.08.2022 12:55 Відповісти
Хто хотів переїхати, той вже переїхав. На решту - пох, нам своїх проблем вистачає.
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08.08.2022 12:57 Відповісти
Гуманітарій до мозку кісток!
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08.08.2022 13:54 Відповісти
Любителі простих, емоційних рішень = електорат зеленого шапіто
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08.08.2022 14:36 Відповісти
Ви вже бачили офіційне рішення про заборону, що так авторитетно його називаєте "зеленим"? Чи току вас така звичка - покаркати?
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08.08.2022 15:14 Відповісти
Бачив 25 тисяч любителів
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08.08.2022 16:26 Відповісти
Ті родичі як виступали проти на своїх кухнях, так й надалі виступатимуть. Заборона в'їзду до України кухонним виступам не перешкода
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08.08.2022 13:00 Відповісти
це гарна ідея.
дозволити вїзд через 50 років і то тільки через жорсткий візовий режим (ізраїль тому буде прикладом)
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08.08.2022 12:50 Відповісти
петиция от кацапов, которые живут в Украине
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08.08.2022 12:51 Відповісти
Не смешите или тапки. После окончания войны не пройдет и 5 лет как все вернется. Прагматизм победит - снова будем братьями пока параша снова не нападет.
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08.08.2022 12:53 Відповісти
а в чому прагматизм? як акваріумні рибки забути такий гіркий власний досвід, щоб потім знову переходити всі ці жахи "братської любові"? Для цього треба бути закінченими мазохистами а не прагматиками.
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08.08.2022 12:57 Відповісти
Начебто українець а гавкаєш на кацапській
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08.08.2022 13:09 Відповісти
Хер вони нас підтримуют -- шось я не чув про демонстраціі в рашці -- НІ ВІИНІ
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08.08.2022 12:57 Відповісти
і я не чув, що в ордилі та в Криму були демонстраціі за 8 років
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08.08.2022 13:06 Відповісти
Росіяни ніколи не були нам братами. І українські вчені ніколи таке не писали що ми брати. Це орки так вважають. А те щоб заборонили вїзд в Україну на 50 років я тільки за як більшість громадян Украни оскільки за свого життя не хочу їх бачити.
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08.08.2022 12:58 Відповісти
Маєте рацію. Тільки оркам в дупі чи ми один з ними народ чи ні. А от племені, котре цими орками і нами управляє простіше поріднити нас з орками. Так легше тримати нас та орків у покорі
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08.08.2022 13:11 Відповісти
Кацапи не вважають Україну державою і тому нехай забудуть про неї. Назавжди.
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08.08.2022 13:04 Відповісти
на додачу зруйнувати всі залізниці, мости і дороги на кордоні з мордором і біломордором. Замінувати, вирити котловани і виставити протитанкові їжаки
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08.08.2022 13:07 Відповісти
саме розумне рішення. тільки так
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08.08.2022 13:21 Відповісти
Укрзалізниця ще 26 лютого відрапортувала, що підірвала усі залізничні вузли на кордоні, і що фізичний зв'зок залізницею із кацапстаном відтоді відсутній
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08.08.2022 13:26 Відповісти
А потім ще закидати їх всіх ядройними бомбами!
У два шари!
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08.08.2022 13:43 Відповісти
Это эмоциональная петиция, достаточно при вьезде записывать видео что против своего клептократического режима. Там достаточно этнических украинцев которые уже сейчас ломают голову как попасть в Украину, это уже не так просто. Я многих знаю с Москвы которые всегда все лето проводили в Украине, у которых предки здесь похоронены и от которых слышу один и тот же вопрос, не побьют ли их как вьедут за их гражданство, говорю, что нет естественно но ленточку с флагом Украины лучше надеть.
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08.08.2022 13:15 Відповісти
То якого дідька вони поперлись в московію? Це чужаки для нас.
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08.08.2022 13:24 Відповісти
Чужакі для нас - то жопіс преЗедента.
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08.08.2022 13:42 Відповісти
их Украина туда еще в 80 е годы оправляла, а забрать забыла. Они не сами захотели. А в Украину кацапов завезла.
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08.08.2022 15:50 Відповісти
Ни в коем случае это делать не надо. На Украину будут приезжать преследуемые в России , люди , желающие ей помочь и родственники и шпионы. Быдло останется на Исторической : кто терпеть , а кто ездить на белой Ладе.

Преследуемым надо помочь, кто сам может помочь, то пожайлуста.
Родственники пусть приезжают и все видят собственными глазами

А шпионы приедут в любом случае, есть запрет или нет.
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08.08.2022 13:24 Відповісти
Ті, кого переслідують на кацапії так само як і войовничі довбоклюї негавидять Україну або вважають нас людьми другого сорту. Родичі приїжджали, все бачили, але все одно вважаґть, зо під владою пуйла нам буде набагато краще.
І взагалі, з якого переляку ми маємо розбиратися у видах кацапського лайна?
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08.08.2022 13:41 Відповісти
Дебилізм профінансований фсб.

А де петиція про зняття Єрмака з посади?
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08.08.2022 13:40 Відповісти
От для цього і "замутили" петицію про в'їзд росіян, щоб збурити емоції в суспільстві і щоб ми хоч на деякий час не ставили запитання про Єрмака.
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08.08.2022 14:46 Відповісти
Тепер "челобитные" пишемо нашему сцарю А воно буде вирішувати розглядати чи ні Про відключення каналів також писали і свободу слова писали І що? Плювати владі на наші петиції і побажання В них на часі велике будівництво та приватизація
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08.08.2022 14:01 Відповісти
До полной дерашификации и депутинизации Раисси.... Дo этого нельзя пускать этих епланов в Украину....родственники...неродственники...пофигу....
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08.08.2022 14:01 Відповісти
Люди не хочуть виважених та продуманих рішень. Люди хочуть попсових, емоційних дій - тому в нас в, країні - керує зелене шапіто.
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08.08.2022 14:34 Відповісти
Підтримую....і,всіх громадян украіни які перебувають в рос федераціі лишити громадянства,крім тих хто веде партизанську війну з варварами..
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08.08.2022 16:13 Відповісти
 
 