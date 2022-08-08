Заборонити в'їзд громадянам РФ на 50 років: Петиція набрала 25 тис. голосів
Петиція з проханням заборонити громадянам країни-агресора в'їзд в Україну на 50 років набрала необхідні 25 тис. голосів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Пане Президенте, Україна вже 8 років потерпає від війни, яку розв´язала росія на території нашої краіни. На жаль, за ці 8 років влада не спромоглася захистити Україну від диверсантів, агентури та коригувальників, які увесь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з росією. Ми поплатилися за це тисячами життів. Задля безпеки кожного українця зараз і у майбутньому, ми пропонуємо повністю закрити в´їзд в Україну усім росіянам на наступні 50 років та не видавати посвідки на проживання росіянам окрім тих, хто воював на боці України у російсько-українській війні", - зазначив автор петиції.
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Я там маю "родичів" мізки в них промиті повністю.
п.с. нехай переїздять або ті сюди, або ці туди...назавжди.
Бо ми бажаємо, щоб окупованих територій не було взагалі.
дозволити вїзд через 50 років і то тільки через жорсткий візовий режим (ізраїль тому буде прикладом)
У два шари!
Преследуемым надо помочь, кто сам может помочь, то пожайлуста.
Родственники пусть приезжают и все видят собственными глазами
А шпионы приедут в любом случае, есть запрет или нет.
І взагалі, з якого переляку ми маємо розбиратися у видах кацапського лайна?
А де петиція про зняття Єрмака з посади?