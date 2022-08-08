Ворог випустив 4 ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Збито усі цілі, - Командування Повітряних сил
Сьогодні 8 серпня близько 10:00 із південного напрямку окупанти випустили чотири крилаті ракети морського базування типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Протиповітряною обороною Повітряних Сил збито усі цілі. Одну ракету знищено на Одещині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь", решта три - ліквідовано в центральній Україні зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+19 Чайка Київ
показати весь коментар08.08.2022 13:09 Посилання
+18 Вася Шевченко #371210
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+18 Мобильный крематорий
показати весь коментар08.08.2022 13:11 Посилання
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за кожну сбиту !!!
потопили тільки "москву" і на цьому зупинились.
краще приймати їх ракети на свої голови, ніж потопити їх, правда ж?
зеленський думає: "а! все одно обстріляють інших, а не мене"
Якщо б він розумів, що вони можуть націлити калібри на нього - він би вже давно підірвав ті кораблі.