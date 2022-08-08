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Новини Війна
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Ворог випустив 4 ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Збито усі цілі, - Командування Повітряних сил

Сьогодні 8 серпня близько 10:00 із південного напрямку окупанти випустили чотири крилаті ракети морського базування типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Протиповітряною обороною Повітряних Сил збито усі цілі. Одну ракету знищено на Одещині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь", решта три - ліквідовано в центральній Україні зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: В Уманському районі збито ракету. Уламки пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури, поранено двоє людей, - ОВА (оновлено). ФОТО

Ворог випустив 4 ракети Калібр з акваторії Чорного моря. Збито усі цілі, - Командування Повітряних сил 01

Автор: 

крилаті ракети (1079) Одеська область (3276) ППО (3258) ракети (4051)


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Топ коментарі
+19
Хлопчики наші, бережи вас Господь
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08.08.2022 13:09
+18
дякуємо! дякуємо! дякуємо! дякуємо!
за кожну сбиту !!!
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08.08.2022 13:10
+18
Что бы кто не говорил, а ВСУ с каждым днем становятся только сильнее. И это не пустые слова, не бравада, а факт.
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08.08.2022 13:11
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08.08.2022 13:03 Відповісти
Говорили что истребители сбили.
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08.08.2022 13:08 Відповісти
https://youtu.be/kkx9MeY8QGk
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08.08.2022 13:15 Відповісти
Чим більша відстань між пуском ракет і ЗРК тим більше шансів збити, звісно якщо працює система раннього попередження для ППО, навіть С75 можна збити калібра...)))
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08.08.2022 13:23 Відповісти
Хлопчики наші, бережи вас Господь
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08.08.2022 13:09 Відповісти
Дуже-дуже добре! Молодці!
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08.08.2022 13:10 Відповісти
дякуємо! дякуємо! дякуємо! дякуємо!
за кожну сбиту !!!
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08.08.2022 13:10 Відповісти
Что бы кто не говорил, а ВСУ с каждым днем становятся только сильнее. И это не пустые слова, не бравада, а факт.
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08.08.2022 13:11 Відповісти
Не всі збили один вибух я бачив(наземний) і сліди від маневрів ракет ППО в повітрі... район не скажу, ну тому, що.....
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08.08.2022 13:12 Відповісти
Маладєццць, огорок, вівзьми пиріжок на поличці,- заслужив😁Мовчи і далі, видно, що золоте правило "Молчі,- за умного сойдошь" ти всосав з молоком матері, а може і не молоком... і не матері😁 Продовжуй мовчати, - це найкраще, що тобі вдається 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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08.08.2022 13:17 Відповісти
А аа, а ти той павлік(херрой), що продасть все, що можливо бо бізнесє бізнес, і батьків, якщо ціна влаштує... ?
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08.08.2022 13:22 Відповісти
Пора уже свинособачий чф отправить в небытие...................................................
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08.08.2022 13:14 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! Пора давать ответку по точкам откуда вылетела ракета по воэможности, если достаем. СЛАВА ВСУ!
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08.08.2022 13:14 Відповісти
Подводные лодки трудно достать..а при загрузке ракет в Севасе нечем ..далековато
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08.08.2022 13:19 Відповісти
ATACMS приїде, з'явиться можливість.
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08.08.2022 15:21 Відповісти
а чому кораблі ті не потоплять?

потопили тільки "москву" і на цьому зупинились.

краще приймати їх ракети на свої голови, ніж потопити їх, правда ж?

зеленський думає: "а! все одно обстріляють інших, а не мене"

Якщо б він розумів, що вони можуть націлити калібри на нього - він би вже давно підірвав ті кораблі.
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08.08.2022 14:02 Відповісти
Одному вже корму підпалили. Іншим ссикотно, вони учалапали у порт Новоросійськ.
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08.08.2022 15:20 Відповісти
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08.08.2022 15:52 Відповісти
 
 