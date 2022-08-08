Ворог випустив 4 ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Збито усі цілі, - Командування Повітряних сил

Сьогодні 8 серпня близько 10:00 із південного напрямку окупанти випустили чотири крилаті ракети морського базування типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Протиповітряною обороною Повітряних Сил збито усі цілі. Одну ракету знищено на Одещині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь", решта три - ліквідовано в центральній Україні зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: В Уманському районі збито ракету. Уламки пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури, поранено двоє людей, - ОВА (оновлено). ФОТО