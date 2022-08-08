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Новини Війна
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Унаслідок обстрілів рашистів постраждала ще одна працівниця ЗАЕС. Наразі вона перебуває в реанімації, - "Енергоатом"

заэс,заес

Українські атомники продовжують зазнавати серйозних поранень через обстріли російськими військовими найбільшої в Європі Запорізької АЕС та Енергодару, які значно посились останніми днями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у "Енергоатомі".

зазначається, що внаслідок ворожого вогню у прибережній зоні вчора, 7 серпня 2022 року, орієнтовно о 15:30 працівниця ЗАЕС Юлія Янжула отримала проникне осколкове поранення грудної клітини. Жінка перебуває в реанімації енергодарської міської лікарні у середньотяжкому стані.

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"Це черговий факт нелюдського поводження рашистів на тимчасово окупованих територіях. Постійні обстріли ЗАЕС та її міста-супутника Енергодар призводять не лише до значних пошкоджень станції, що вже є безпрецедентним актом ядерного тероризму, а й до постійної загрози життю і здоров’ю працівників Запорізької АЕС та місцевих жителів", - підкреслюють у "Енергоатомі".

обстріл (28993) поранення (2813) Енергоатом (1644) Запорізька АЕС (1417)


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Топ коментарі
+3
ну, як вам 21- сторіччя? щось пішло не так? вже дозріли що диктатори завжди однакові, що орда завжди однакова, що це без сенсу і взагалі злочин намогатися нав"язувати діалог з чортом?
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08.08.2022 13:08
+3
Кацапи там всі обкурені, а ***** казало що вони будуть в раю.
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08.08.2022 13:12
+1
Звідки вони стріляють по ЗАЕС?
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08.08.2022 13:07
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Звідки вони стріляють по ЗАЕС?
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08.08.2022 13:07 Відповісти
ЗАЕС розташована на південному березі водосховища - див. карту. Тобто оточена кацапами зі сходу, півдня і заходу. Звідти й стріляють.
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08.08.2022 13:30 Відповісти
ну, як вам 21- сторіччя? щось пішло не так? вже дозріли що диктатори завжди однакові, що орда завжди однакова, що це без сенсу і взагалі злочин намогатися нав"язувати діалог з чортом?
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08.08.2022 13:08 Відповісти
Путін може віддати наказ підірвати ЗАЕС по телефону. Питання - чи самовбивці ті, хто будуть його виконувати? Чи виконають фактично, чи також по телефону?
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08.08.2022 13:08 Відповісти
Кацапи там всі обкурені, а ***** казало що вони будуть в раю.
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08.08.2022 13:12 Відповісти
Питання: чи вірять вони в рай?
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08.08.2022 13:52 Відповісти
Не знаю, кого беруть в такі підрозділи. Сподіваюсь, що хоч трохи притомних. Але, щоправда, не певен того.
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08.08.2022 14:13 Відповісти
Взрывается дистанционно. Они и не узнают что приказ был отдан.
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08.08.2022 13:17 Відповісти
Не думаю. На місці має бути контроль.
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08.08.2022 13:31 Відповісти
Можете погуглити, як влаштована система керування ядерним першим ударом. Там жодної червоної кнопки, про яку пишуть в книжках і показують в кіно, немає. Останню кнопку натискає майор в бункері підземної шахти - якщо він не самогубець і має дітей.
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08.08.2022 13:35 Відповісти
 
 