Унаслідок обстрілів рашистів постраждала ще одна працівниця ЗАЕС. Наразі вона перебуває в реанімації, - "Енергоатом"

Українські атомники продовжують зазнавати серйозних поранень через обстріли російськими військовими найбільшої в Європі Запорізької АЕС та Енергодару, які значно посились останніми днями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у "Енергоатомі".

зазначається, що внаслідок ворожого вогню у прибережній зоні вчора, 7 серпня 2022 року, орієнтовно о 15:30 працівниця ЗАЕС Юлія Янжула отримала проникне осколкове поранення грудної клітини. Жінка перебуває в реанімації енергодарської міської лікарні у середньотяжкому стані.

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"Це черговий факт нелюдського поводження рашистів на тимчасово окупованих територіях. Постійні обстріли ЗАЕС та її міста-супутника Енергодар призводять не лише до значних пошкоджень станції, що вже є безпрецедентним актом ядерного тероризму, а й до постійної загрози життю і здоров’ю працівників Запорізької АЕС та місцевих жителів", - підкреслюють у "Енергоатомі".