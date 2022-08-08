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Новини Війна
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Мобілізовані колишні в'язні з РФ прибули в окуповану Балаклію, різко зросло агресивне ставлення до цивільних, - розвідка

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Російські загарбники посилюють тиск на населення окупованих територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Зокрема у Великому Бурлуку Харківської області окупаційною адміністрацією здійснюється тиск на місцевих підприємців з метою змушення їх до отримання паспортів РФ та перереєстрації відповідно до російського законодавства.

Також у багатьох населених пунктах окупанти погрожують закрити та "націоналізувати" підприємства. Також, буде запроваджуватися щомісячний "податок" на кожен автомобіль підприємств у розмірі 5000 рос. рублів.

"Водночас після прибуття в Балаклію нового батальйону окупантів, зокрема з числа мобілізованих у РФ колишніх кримінальних в’язнів, різко зросло агресивне ставлення до місцевого населення, жорстокість та аморальна поведінка загалом.

Крім того, продовжуються конфлікти між підрозділами противника на етнічному підґрунті, що часто зачіпають цивільне населення. Так, на окупованій території Запорізької області у результаті такого конфлікту був застрелений заступник командира чеченської національності одного з підрозділів. А в Зеленопіллі окупант у стані алкогольного сп'яніння на БТР збив електричний стовп, через що було знеструмлено населений пункт", - розповіли в ГУР.

На окупованій території Херсонщини, зокрема в Голій Пристані, посилюється пресинг місцевого населення на блокпостах.

Також читайте: Росіяни влаштували стрілянину з "ДНРівцями" в Маріуполі - не поділили награбоване, - Андрющенко

Автор: 

окупація (6739) розвідка (3878) Харківщина (6054) Херсонська область (5850)


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Топ коментарі
+15
главное, что бы росияне как можно больше нелегальных стволов переправили домой на хакасии, калмыкии и прочие чувашии.
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08.08.2022 13:17
+12
Привезли зекоту.
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08.08.2022 13:15
+8
Вооружение зека лёгкая добыча для партизана. Типки отягощены поисками алкоголя и герыча.
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08.08.2022 14:06
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Привезли зекоту.
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08.08.2022 13:15 Відповісти
Таких "кадрів" кацапи ще з 2014 року надсилали в Україну.
https://antikor.com.ua/ru/articles/41838-byvshij_rossijskij_zek_priehal_v_ukrainu_navoditj_russkij_porjadok

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08.08.2022 13:27 Відповісти
хтось із мудрогельних аналітів перед нападом рашки парився "як окупанти будуть контролювати таку велику територію?"

а ось так - раздати калаші уркам
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08.08.2022 13:49 Відповісти
Розвал державних оборонних інститутів росії має своїх прямих вигодонабувачів. Вакуум заповнюють приватні армії, яким на аутсорсинг передається дедалі більше завдань державного значення. Лідером тут виступає ПВК "група вагнера", що належить російському олігарху євгену пригожину. Підконтрольна йому бізнес-імперія, що розбухала на оборонних та охоронних замовленнях, що діє під гаслом "Наш бізнес - смерть", стала державою в державі. Десятки тисяч найманців у багатьох гарячих точках планети, гори зброї, у тому числі *************, своя авіація, свої розвідувальні структури, а також автономні фінансово-економічні юніти дозволяють пригожину стати царем гори в поточних надзвичайних умовах.

Він отримав від кремля "особливі повноваження", завдяки яким йому "пох*й на всіх". Але подібний карт-бланш персонажу авантюристського складу робить його вкрай небезпечним для путіна.

В руках пригожина зараз результат "спецоперації" в Україні. "Лисий мужик із зіркою героя рф" вербує до лав вагнерівців найнебезпечніших маніяків і вбивць для найжахливіших військових злочинів. Чим більше злочинець свідомо творив беззаконня в цивільному житті, тим ціннішим він для пригожина, якому "потрібно виграти цю чортову війну за всяку ціну". "Ми не збройні сили, а справжнісінька воєнізована ОЗУ... Ваше рішення служити в ПВК - це угода з дияволом", - так він вербує зеків до себе.

Резонне питання: що буде з пригожиним, якщо в Україні він зазнає фіаско? Єдиним способом вціліти для нього, це скинути путіна і захопити владу. пригожин має багатий досвід організації переворотів у країнах Африки. Схоже, у "патріота" припасений подібний варіант змови і для свого поки що господаря. Немає путіна - нема проблеми. https://t.me/AFUStratCom/5018 https://t.me/AFUStratCom/5018

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08.08.2022 14:41 Відповісти
коли рашка лусне, там буде весело, вже не Саша Бєлий з братвою на Бумері, а Пригожин також з братвою, але на танках та літаках
Заруб буде ще той, як у Китаї у 20-ті - напочатку 30-х, коли генерали-дубані контролювали ті чи інші провінції

Кадирка відібьється - у нього вже все своє, правда поки без ППО
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08.08.2022 15:54 Відповісти
главное, что бы росияне как можно больше нелегальных стволов переправили домой на хакасии, калмыкии и прочие чувашии.
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08.08.2022 13:17 Відповісти
краще нехай повбивають один одного, потруються та самоліквідуються
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08.08.2022 13:21 Відповісти
Вооружение зека лёгкая добыча для партизана. Типки отягощены поисками алкоголя и герыча.
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08.08.2022 14:06 Відповісти
авже ж, сам психотип зека протилежний психотипу солдата
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08.08.2022 15:55 Відповісти
Посмотрим, посмотрим.
Этих зечар необходимо охранять, значит оттягивание сил.
При первом же шухере, они ломануться с оружием назад в кацапию. И вот тут можно ждать концертов на территории врага.
Вывод - ******* их в первую очередь.
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08.08.2022 14:17 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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08.08.2022 14:33 Відповісти
 
 