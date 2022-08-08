Мобілізовані колишні в'язні з РФ прибули в окуповану Балаклію, різко зросло агресивне ставлення до цивільних, - розвідка
Російські загарбники посилюють тиск на населення окупованих територій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
Зокрема у Великому Бурлуку Харківської області окупаційною адміністрацією здійснюється тиск на місцевих підприємців з метою змушення їх до отримання паспортів РФ та перереєстрації відповідно до російського законодавства.
Також у багатьох населених пунктах окупанти погрожують закрити та "націоналізувати" підприємства. Також, буде запроваджуватися щомісячний "податок" на кожен автомобіль підприємств у розмірі 5000 рос. рублів.
"Водночас після прибуття в Балаклію нового батальйону окупантів, зокрема з числа мобілізованих у РФ колишніх кримінальних в’язнів, різко зросло агресивне ставлення до місцевого населення, жорстокість та аморальна поведінка загалом.
Крім того, продовжуються конфлікти між підрозділами противника на етнічному підґрунті, що часто зачіпають цивільне населення. Так, на окупованій території Запорізької області у результаті такого конфлікту був застрелений заступник командира чеченської національності одного з підрозділів. А в Зеленопіллі окупант у стані алкогольного сп'яніння на БТР збив електричний стовп, через що було знеструмлено населений пункт", - розповіли в ГУР.
На окупованій території Херсонщини, зокрема в Голій Пристані, посилюється пресинг місцевого населення на блокпостах.
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https://antikor.com.ua/ru/articles/41838-byvshij_rossijskij_zek_priehal_v_ukrainu_navoditj_russkij_porjadok
а ось так - раздати калаші уркам
Він отримав від кремля "особливі повноваження", завдяки яким йому "пох*й на всіх". Але подібний карт-бланш персонажу авантюристського складу робить його вкрай небезпечним для путіна.
В руках пригожина зараз результат "спецоперації" в Україні. "Лисий мужик із зіркою героя рф" вербує до лав вагнерівців найнебезпечніших маніяків і вбивць для найжахливіших військових злочинів. Чим більше злочинець свідомо творив беззаконня в цивільному житті, тим ціннішим він для пригожина, якому "потрібно виграти цю чортову війну за всяку ціну". "Ми не збройні сили, а справжнісінька воєнізована ОЗУ... Ваше рішення служити в ПВК - це угода з дияволом", - так він вербує зеків до себе.
Резонне питання: що буде з пригожиним, якщо в Україні він зазнає фіаско? Єдиним способом вціліти для нього, це скинути путіна і захопити владу. пригожин має багатий досвід організації переворотів у країнах Африки. Схоже, у "патріота" припасений подібний варіант змови і для свого поки що господаря. Немає путіна - нема проблеми. https://t.me/AFUStratCom/5018 https://t.me/AFUStratCom/5018
Заруб буде ще той, як у Китаї у 20-ті - напочатку 30-х, коли генерали-дубані контролювали ті чи інші провінції
Кадирка відібьється - у нього вже все своє, правда поки без ППО
Этих зечар необходимо охранять, значит оттягивание сил.
При первом же шухере, они ломануться с оружием назад в кацапию. И вот тут можно ждать концертов на территории врага.
Вывод - ******* их в первую очередь.