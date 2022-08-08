Мобілізовані колишні в'язні з РФ прибули в окуповану Балаклію, різко зросло агресивне ставлення до цивільних, - розвідка

Російські загарбники посилюють тиск на населення окупованих територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Зокрема у Великому Бурлуку Харківської області окупаційною адміністрацією здійснюється тиск на місцевих підприємців з метою змушення їх до отримання паспортів РФ та перереєстрації відповідно до російського законодавства.

Також у багатьох населених пунктах окупанти погрожують закрити та "націоналізувати" підприємства. Також, буде запроваджуватися щомісячний "податок" на кожен автомобіль підприємств у розмірі 5000 рос. рублів.

"Водночас після прибуття в Балаклію нового батальйону окупантів, зокрема з числа мобілізованих у РФ колишніх кримінальних в’язнів, різко зросло агресивне ставлення до місцевого населення, жорстокість та аморальна поведінка загалом.



Крім того, продовжуються конфлікти між підрозділами противника на етнічному підґрунті, що часто зачіпають цивільне населення. Так, на окупованій території Запорізької області у результаті такого конфлікту був застрелений заступник командира чеченської національності одного з підрозділів. А в Зеленопіллі окупант у стані алкогольного сп'яніння на БТР збив електричний стовп, через що було знеструмлено населений пункт", - розповіли в ГУР.

На окупованій території Херсонщини, зокрема в Голій Пристані, посилюється пресинг місцевого населення на блокпостах.

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