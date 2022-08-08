Вчорашній удар по військових об'єктах на Вінниччині: окупанти використали найновіші ракети "Кинджал". Наявна в ЗСУ ППО не може їх ефективно знищувати

Вчора, 7 серпня, по військових об’єктах у Вінницькій області російські окупанти застосували гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М "Кинджал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, основним носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160.

"Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні Росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році, їх випущено усього декілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети 3500 – понад 12000 км/год. Після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тис. км/год", - йдеться у повідомленні.

Також у Командуванні ПС ЗСУ зауважили, що тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють існуючим в Збройних Силах України засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати її.

"Із 24 лютого 2022 року зафіксовано лише декілька бойових застосувань ракет цього типу, які противник намагається використовувати по надзвичайно важливих цілях", - резюмували в Командуванні.

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