УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6387 відвідувачів онлайн
Новини Війна
52 763 142

Вчорашній удар по військових об'єктах на Вінниччині: окупанти використали найновіші ракети "Кинджал". Наявна в ЗСУ ППО не може їх ефективно знищувати

кинжал,кинджал

Вчора, 7 серпня, по військових об’єктах у Вінницькій області російські окупанти застосували гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М "Кинджал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, основним носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160.

"Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні Росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році, їх випущено усього декілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети 3500 – понад 12000 км/год. Після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тис. км/год", - йдеться у повідомленні.

Також у Командуванні ПС ЗСУ зауважили, що тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють існуючим в Збройних Силах України засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати її.

"Із 24 лютого 2022 року зафіксовано лише декілька бойових застосувань ракет цього типу, які противник намагається використовувати по надзвичайно важливих цілях", - резюмували в Командуванні. 

Читайте також: Війська РФ поцілили по військових об'єктах на Вінниччині. Є постраждалі, - командування Повітряних сил ЗСУ

Автор: 

армія рф (17729) Вінницька область (1023) крилаті ракети (1079) ППО (3258) ракети (4051) Повітряні сили (2730)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+45
поки не почнемо знищувати бази на території рашки - ми приречені.
показати весь коментар
08.08.2022 13:28
+36
це Вам люська арестович розповіла?
показати весь коментар
08.08.2022 13:30
+24
ми не приречені вже півроку і так буде тривати надалі. ******** ********* вже давно не імперія, а вигадана ****** примара. орки це знають і тому так сцуть майбутнього без *****
показати весь коментар
08.08.2022 13:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Або кацапи вважали, що там було щось важливе.
показати весь коментар
08.08.2022 15:05 Відповісти
вже звичайні ракети закінчились, вже кінжали використовують?
показати весь коментар
08.08.2022 13:57 Відповісти
а з ким тоді рашка домовлятися буде?
показати весь коментар
08.08.2022 14:37 Відповісти
Зрозуміло ж що кацапи постійно клепають ці ракети і будуть обстрілювати нас. У мене питання, скільки ракет далекобійних ми виготовили вже за пів року? У нас є готові проекти грому, нептуна, чому ми не налагодили виробництво за 6 міс?
показати весь коментар
08.08.2022 13:59 Відповісти
Тому що усі "зебіли" і один ти розумний.
показати весь коментар
08.08.2022 14:07 Відповісти
@
> чому ми не налагодили виробництво за 6 міс?
> - Тому що усі "зебіли" і один ти розумний

Тут ти як ніхто правий, зебіл.
показати весь коментар
08.08.2022 22:40 Відповісти
Ноль. Нет смысла. Любое производство таких ракет сразу же будет поражено кинжалами, калибрами и искандерами.
показати весь коментар
08.08.2022 14:10 Відповісти
Організувати виробництво під землею.
показати весь коментар
08.08.2022 20:38 Відповісти
Заводы в 100 метрах под землей ржут с кинжалов и искандеров - им и прямое ЯО по барабану ...
показати весь коментар
09.08.2022 00:18 Відповісти
Какие ракеты? буба криворожский по заданию фюрера репоедов *****, срущего в чемодан, в 19 году, как только тупое быдло усадило этого блазня в президентское кресло, свернул абсолютно все ракетные программы, которые велись при Порохе и сразу начал ремонтировать дороги, чтобы кацапская орда без особых помех захватила Украину.
показати весь коментар
08.08.2022 16:55 Відповісти
Треба створювати ложні цілі, щоб росіяни марно витрачали ці дорогі суперракети. Вкидати фейкову інформацію щоб кацапи велися, про якесь ніби то скупчення техніки, або живої сили. Ракета вдарить ,а там буде цех занедбаного заводу, або покинута військова частина. І 3 млн у.о. випущені на вітер. Це єдиний вихід...
показати весь коментар
08.08.2022 14:31 Відповісти
ця проблема давно вирішена!
дякуючи владі в країні вже не залишилось місця для правди - суцільний зединий марафон!
за поодинокими вилюченнями
показати весь коментар
08.08.2022 14:40 Відповісти
так вони і луплять по ложним цілям, ці довбні і далі дмають що ЗСУ живуть у школах.
показати весь коментар
08.08.2022 19:40 Відповісти
А що ні? Сам бачив.
показати весь коментар
08.08.2022 20:39 Відповісти
История войн учит нас тому, что такие войны заканчиваются на территории агрессора с уничтожением врага в его столице. Не исключено, что в этом случае будет также.
показати весь коментар
08.08.2022 14:45 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2022 17:25 Відповісти
політинка НЄОТВЄТКІ закінчиться хреново
показати весь коментар
08.08.2022 14:56 Відповісти
Пока ВСУ не начнут уничтожать цели на территории Рашки или близко к границе - толку не будет. Они хоть и старьем но постепенно разрушат всю инфрастуктуру городов. Они Градами выжигают все и подходят ближе и так потихоньку забирают новые территории.
показати весь коментар
08.08.2022 16:22 Відповісти
взагалі то останні на тиражу "ЦИРКОН"
показати весь коментар
08.08.2022 16:30 Відповісти
А казали, що то мульфiльми....
показати весь коментар
08.08.2022 16:37 Відповісти
Ти кацапам підлизуєш ? Вже читав твої інщі пости - вилизівання яйців кацапським пропагандонам зараховується.
показати весь коментар
08.08.2022 17:24 Відповісти
Воно і є кацаписько..Подивись коли воно припхалось на цензор..
показати весь коментар
08.08.2022 17:28 Відповісти
Не читай, можеш послати в iгнор. Що не було мультика про це? Навiщо? Це мультик, ГИ, ГИ, ГИ. Смiшно, що збити не можливо той мультик?
показати весь коментар
08.08.2022 22:13 Відповісти
Дурні просто рахувати не вміють. Тої срані в них повно, наші ідіоти своїм жеж в очі сцяють.
показати весь коментар
08.08.2022 17:02 Відповісти
Можу і помилятися але здається гіперзвукові ракети у паРащі це тільки мультік
показати весь коментар
08.08.2022 17:23 Відповісти
Тревожит то, что вряд ли такую дорогую ракету русские фашисты запустили по зерносховищу ...
показати весь коментар
08.08.2022 17:39 Відповісти
Все может быть....Летит быстро да только вот куда - плюс минус 500 метров зона попадания ...
показати весь коментар
09.08.2022 00:23 Відповісти
Там ще з часів срср під землею величезний бункер ,штаб впс,розрахований на ядерний удар,кацапи про місце і можливості цієї споруди знають,там в 2000х тисячних сбу навіть шпигуна рф викрили.так що ті ,,кинджали" поцілувати цей об'єкт в одне місце.просто постраждали ті військові які були в цей момент на поверхні.це кацапи так від злоби ,,поздоровили" впс україни-.хоч добре знають,що з ,,дівідентного" значення удар неефективний.
показати весь коментар
09.08.2022 11:24 Відповісти
Це ж ракета від іскандера.Зі швидкістю в 12 тисяч км,вона летіти не може.
показати весь коментар
08.08.2022 18:59 Відповісти
При падінні
показати весь коментар
08.08.2022 20:40 Відповісти
надо уничтожать на рф носители этих ракет --- не будет носителя . не будет чем . а за сто км от УКРАИНЫ половина караулов спят бухие или вообще не ходят по периметру . там блин работы непочатый край . просто будут сплошные хлопки
показати весь коментар
08.08.2022 19:08 Відповісти
Ну та к иди делай ,что тут то сидишь умник
показати весь коментар
08.08.2022 19:22 Відповісти
а ***** ГУР с вечно дающим интервью Будановым? если кацапня уничтожила склады в Калиновке то это должно работать и в обратную сторону.
показати весь коментар
08.08.2022 22:07 Відповісти
Потрібно бити у відповідь !!! Відповідати ударами по території вічно-вsраної і недорозвиненої !!!
показати весь коментар
08.08.2022 21:09 Відповісти
Господи, что ж они там уничтожили этой ракетой....
и не может быть, чтобы не было противоядия...А если по США запустят, там тоже руками разведут? не верю...
показати весь коментар
08.08.2022 23:29 Відповісти
ничего, на хитрую кацапскую жопень обязательно найдется хер с винтом с левой резьбой...
показати весь коментар
09.08.2022 06:04 Відповісти
"Для достижения заявленной скорости ракета должна быть разогнана носителем, и МиГ-31 наиболее приспособлен для этогоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-11 [11] .
Как рассказывал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%91%D0%B8-%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%B8 Русской службе Би-би-си военный эксперт, главный редактор журнала «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1 Арсенал Отечества » https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктор Мураховский , новая ракета является не крылатой, а «аэробаллистической», - траектория ракеты поддерживается за счёт высокой скорости. Истребитель МиГ-31, специально модернизированный для запуска этой ракеты, фактически служит её первой ступенью, производя пуск вне плотных слоев атмосферы на высотах от 12 до 15 тыс. метров. Полёт ракеты
показати весь коментар
09.08.2022 17:17 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 