Впродовж посиленої комендантської години в Миколаєві затримали 5 осіб, які перебували в розшуку, - Кім

У Миколаєві діяла подовжена комендантська година на вихідних - з 23:00 п'ятого серпня по 5:00 восьмого серпня.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Перепрошую за незручності, які були на вихідних, проте це було того варте. Близько 20 зареєстрованих проваджень. Впіймали п’ять осіб, які перебували в розшуку. Знайшли обладнання, яке реєструвало фейкові облікові записи тощо.



Розібралися з однією групою, яка тепер нам не заважатиме. Як бачите, ніхто нікого не розстріляв. Ніхто не напав на Баштанку чи Миколаїв", - зазначив Кім.

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