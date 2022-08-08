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Новини Війна
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Впродовж посиленої комендантської години в Миколаєві затримали 5 осіб, які перебували в розшуку, - Кім

кім

У Миколаєві діяла подовжена комендантська година на вихідних - з 23:00 п'ятого серпня по 5:00 восьмого серпня.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Перепрошую за незручності, які були на вихідних, проте це було того варте. Близько 20 зареєстрованих проваджень. Впіймали п’ять осіб, які перебували в розшуку. Знайшли обладнання, яке реєструвало фейкові облікові записи тощо.

Розібралися з однією групою, яка тепер нам не заважатиме. Як бачите, ніхто нікого не розстріляв. Ніхто не напав на Баштанку чи Миколаїв", - зазначив Кім.

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Автор: 

комендантська година (267) Миколаїв (1814) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+2
Безмозглая, это ты ? пойди похмелись
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08.08.2022 13:46
+1
Чистий українець, просто якщо не вмієш шукати в гугул і аналізувати інформацію, краще не пиши тут, і я ще й не сильно ображаю, я констатую факти, логіка понад усе
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08.08.2022 14:41
+1
як би 73% кончених не вибрали зедебіла - не було б війни...
Ну вони самі захотіли "відступити" - здаючи наші території.... "нє стрєлять".....
асфальт - замість патронів і ракет....
перечисляти далі?
тормоз...
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08.08.2022 14:44
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Безмозглая, это ты ? пойди похмелись
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08.08.2022 13:46 Відповісти
Зедебілам, які не кращі за безмозглу аргументована відповідь тільки одна - в сторону руського корабля.....
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08.08.2022 13:56 Відповісти
Чистий українець, просто якщо не вмієш шукати в гугул і аналізувати інформацію, краще не пиши тут, і я ще й не сильно ображаю, я констатую факти, логіка понад усе
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08.08.2022 14:41 Відповісти
А если эта "худоба" немного техники кацапской пожгла во время вторжения на северском направлении ? Хоть и не разговаривает на мове в повседневной жизни, но при этом прекрасно ее знает ? Что скажешь, козлина тупорылая дефектная ? Нечего сказать ? Пошел *****, мудак.
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08.08.2022 14:05 Відповісти
як би 73% кончених не вибрали зедебіла - не було б війни...
Ну вони самі захотіли "відступити" - здаючи наші території.... "нє стрєлять".....
асфальт - замість патронів і ракет....
перечисляти далі?
тормоз...
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08.08.2022 14:44 Відповісти
"А тепер Зеленський має після таких жахливих стратегічних втрат папєрєднікав"

Де ти навчився так підлизувати? В Буковелі були спеціальні курси?
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08.08.2022 14:10 Відповісти
Я так думаю більше всього в трускавці вони там частіше бували....
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08.08.2022 15:31 Відповісти
Травка закончилась. Пополнить счет. Такие дела.
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08.08.2022 13:54 Відповісти
........то есть вы были в розыске , наверняка знали про это , знали что комендантский час, знали что улицы патрулируют , и все равно решили пойти ,, прогуляться,, .................бред какой-то медийный.
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08.08.2022 17:38 Відповісти
 
 