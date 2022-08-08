Так званий "глава" Запорізької області Балицький доручив провести псевдореферендум на окупованій території
Колаборант, "керівник військово-цивільної адміністрації" Євгеній Балицький доручив провести "референдум" на окупованій території Запорізької області.
Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
"Глава Запорізької області підписав розпорядження про проведення референдуму щодо возз'єднання регіону з Росією", - пише російське ЗМІ.
Топ коментарі
+6 Evgen Karpenko
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+6 виталий пшеничко
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+6 Garry Grant
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А Порох не тільки здав Крим, а й продав всю Україну
Тє що не було повномасштабної війни це тільки із за того шо членограй в кремлі гоцав
Идёшь *****
По друге, тобто якщо ти на мене криво подивишся і мені це не сподобається, то по твоїй логіці я маю повне право віджати в тебе ванну кімнату або кухню, так виходить?
Твої методики з 2014 року не переписувались, я так розумію?
Ну хоч навчили користуватися впн та перекладачем, уже прогрес є))
На майдані виступали проти крадія Яника, виступали за нормальне життя для кожного українця, за рівень життя як в ЄС. Причому взагалі расєя? Кому вона там була потрібна на майдані?
Це расєя сама себе і приплела до Майдана, щоб спати в голову підарасам типу тебе.
Всім було пофіг на неї на майдані і всі хто хтояв там, хотіли мати з нею добросусідські відносини, але при цьому щоб Україна була частиною Європи.
Дибілу кусок, це не Україна відхопила частину расєї, а навпаки.
І якщо сусід здоровий та сильний, це не дає йому право відбирати чуже майно, ні в якому разі
В місяць на територію Німеччини американці кидали вибухівки еквівалентом 10 Хіросом.
Без цього "вєлікій савєцькій нарот" всрався би, а не дійшов до Берліна.
А ті заходи, які проводяться зараз, то це буде тривати сотні років. Те не дамо, того дамо, але 3 штуки на протязі 5 років, туди стріляйте, а туди ні. Хтось ще вірить що так можна перемогти? Тупо відкрито роблять заморозку війни на нинішніх рубажах і навіть не соромляться
Та даже если бы и были и мы их раздолбали, это не помешало бы им объявить все, что им нужно.
Они делают что захотят, и никто им ничего не может сделать.
Все больше и больше это начинает быть похожим на договорняк какой-то
Намалюють цифру яка їм потрібна і на цьому все завершиться
тим більше мова може йти лише про всю область - адміністартивну одиницю, немає няких частин!