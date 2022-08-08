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Новини Війна
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Так званий "глава" Запорізької області Балицький доручив провести псевдореферендум на окупованій території

окупанти

Колаборант, "керівник військово-цивільної адміністрації" Євгеній Балицький доручив провести "референдум" на окупованій території Запорізької області.

Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

"Глава Запорізької області підписав розпорядження про проведення референдуму щодо возз'єднання регіону з Росією", - пише російське ЗМІ.

Також читайте: Окупанти можуть запровадити "голосування вдома" на псевдореферендумі для збору розвідданих, - ISW

Автор: 

референдум (628) Запорізька область (3700) Балицький Євген (40)


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Топ коментарі
+6
От мені цікаво, вже всі зрозуміли, що тільки наявність ядерної зброї може гарантувати країні безпеку від &обнутих сусідів..
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08.08.2022 13:49
+6
Ну не палишся,ботва,ну вот ни разу не палишся.
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08.08.2022 13:50
+6
Зовсім подоляцька ботва з глузду з'їхала в підвалі ОП.
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08.08.2022 13:54
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А на рєХВєрєндум крисчан прокацаплених з сєвастополя завезуть?
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08.08.2022 13:46 Відповісти
Зачем так заморачиваться? Рашисты даже у себя выборы не проводят, а на окупированных территориях тем более. Напишут 99% ЗА, и что кого будет волновать
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08.08.2022 14:46 Відповісти
Ну не палишся,ботва,ну вот ни разу не палишся.
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08.08.2022 13:50 Відповісти
Це ж треба, спеціально зареєструватись щоб написати стільки букв…
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08.08.2022 13:53 Відповісти
А чому 3-ю,2-гу
А Порох не тільки здав Крим, а й продав всю Україну
Тє що не було повномасштабної війни це тільки із за того шо членограй в кремлі гоцав
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08.08.2022 13:54 Відповісти
Що Королевський,що alex-це імбецили (навіть до дебілів не дотягують),але останній-це ворог,хоч маскується хлопцями з передової
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08.08.2022 14:19 Відповісти
Я не претендовал на Энтэйна, но вы мастер диагнозы ставить?
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08.08.2022 14:28 Відповісти
Зовсім подоляцька ботва з глузду з'їхала в підвалі ОП.
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08.08.2022 13:54 Відповісти
Я живу рядом с этими ребятами. Я Криворожанин, но сейчас большинство из них розочаровались в членогае
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08.08.2022 14:06 Відповісти
Все с тобой понятно.
Идёшь *****
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08.08.2022 14:12 Відповісти
Идёшь ***** второй раз
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08.08.2022 14:15 Відповісти
А навіщо їм моя адреса? Хто їм лікар,що вони протупили в 2019му? І взагалі,істеричка-"дуло" заліпи.
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08.08.2022 14:10 Відповісти
Ах,ось воно що? Майдан винен. Ну з цього би і починав. Нах пішов,мерзота кацапська
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08.08.2022 14:16 Відповісти
Нах пішло,падло кацапське.
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08.08.2022 14:19 Відповісти
А що сталося в 2014 році? Не нагадаєш? Можливо ***** напало на Україну і забрала частину території? Чи в тебе дівчата самі виноваті, що їх гвалтують, тому що носять короткі юбки, а гвалтівники просто мимо йшло і взагалі не причому?
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08.08.2022 14:20 Відповісти
Зкинеш мені відео, як весь Майдан єдиним поривом кричав москаляку на гіляку? Не 3-4 чоловіка десь окремо, а весь Майдан. Кинеш, а?
По друге, тобто якщо ти на мене криво подивишся і мені це не сподобається, то по твоїй логіці я маю повне право віджати в тебе ванну кімнату або кухню, так виходить?
Твої методики з 2014 року не переписувались, я так розумію?

Ну хоч навчили користуватися впн та перекладачем, уже прогрес є))
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08.08.2022 15:19 Відповісти
Так зкинеш мені відео, як на Майдані хтось проти параші "горлопенив"?
На майдані виступали проти крадія Яника, виступали за нормальне життя для кожного українця, за рівень життя як в ЄС. Причому взагалі расєя? Кому вона там була потрібна на майдані?
Це расєя сама себе і приплела до Майдана, щоб спати в голову підарасам типу тебе.
Всім було пофіг на неї на майдані і всі хто хтояв там, хотіли мати з нею добросусідські відносини, але при цьому щоб Україна була частиною Європи.
Дибілу кусок, це не Україна відхопила частину расєї, а навпаки.

І якщо сусід здоровий та сильний, це не дає йому право відбирати чуже майно, ні в якому разі
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08.08.2022 16:58 Відповісти
Вот из-за таких **@лаев война и началась. Мы в 14 отстаивали СВОБОДУ. И ты раб этого не поймеш
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08.08.2022 14:36 Відповісти
Королевский , простите , СВОБОДА - это в НЕ соблюдении Законов ..( СМИ , Суды - рюкзаковы и свинарчуки , права граждан , "решения" РНБО" , рейдерство , КОРРУПЦИЯ и т.д. и т.д. ........... ) За 8 лет войны вшивый патронный заводик НЕ построили !!! ( знаешь сколько % ПРИБЫЛИ с 1-го патрона , а снаряда ??? - спроси у генерала Кривоноса !! )
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08.08.2022 16:59 Відповісти
От мені цікаво, вже всі зрозуміли, що тільки наявність ядерної зброї може гарантувати країні безпеку від &обнутих сусідів..
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08.08.2022 13:49 Відповісти
І, такі-да! Схоже на те що жодних перемовин найвеличнішого з пуйлом, не буде..
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08.08.2022 13:51 Відповісти
цікаво зрозуміти логіку орків, навіщо ця показуха,га кого це розраховано,кому вони щось хочуть довести,якщо весь світ розуміє,що вони терористи і загарбники?
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08.08.2022 13:51 Відповісти
Война закончится, уйдет нынешнее руководство на раше, придет другое, а результаты этой войны останутся и следующие поколения уже будут жить в новых реалиях. А все, что происходит сейчас, через 50 лет будет историей. И никого не будет волновать была ли в этот момент раша террористом или нет. В любом случае получат закреплённый результат на века. И вот пока что ситуация не в нашу пользу. И если все останется, как есть, наши территории никто никогда не отдаст, даже самое адекватное к нам правительство расеи
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08.08.2022 14:08 Відповісти
Фуфло.
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08.08.2022 14:12 Відповісти
Друга світова пройшла. За Німеччиною залишились усі окуповані території?
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08.08.2022 14:31 Відповісти
Ні, тому що Німеччину всім світом зупиняли.
В місяць на територію Німеччини американці кидали вибухівки еквівалентом 10 Хіросом.
Без цього "вєлікій савєцькій нарот" всрався би, а не дійшов до Берліна.
А ті заходи, які проводяться зараз, то це буде тривати сотні років. Те не дамо, того дамо, але 3 штуки на протязі 5 років, туди стріляйте, а туди ні. Хтось ще вірить що так можна перемогти? Тупо відкрито роблять заморозку війни на нинішніх рубажах і навіть не соромляться
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08.08.2022 15:24 Відповісти
Це анексія території, тобто фактичне відокремлення від України, а світу пофіг !
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08.08.2022 14:13 Відповісти
І що, під час проведення рєхвєрєндуму на цій території закони балістики перестануть діяти🤔 Що поміщає снаряду з Хаймарса прилетіти у приміщення ЦВК,а далі, як в пісні: - немає ЦВК, немає ЦВК, немає ЦВК і виборів нема Бу-га-га-га, яке ж кацапобидло тупе 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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08.08.2022 14:11 Відповісти
Не треба недооцінювати ворога і переоцінювати керівництво ЗСУ! А також вірити словам ЗеЛоха про 'неможливість подальших переговорів' якщо рф піде на анексію, знову.
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08.08.2022 14:15 Відповісти
так вони це вже продумали. нібито будуть ходити по домівках... з автоматчиками
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08.08.2022 14:16 Відповісти
Так там они замутили полностью онлайн голосование, никакого ЦВК там и не будет.
Та даже если бы и были и мы их раздолбали, это не помешало бы им объявить все, что им нужно.
Они делают что захотят, и никто им ничего не может сделать.
Все больше и больше это начинает быть похожим на договорняк какой-то
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08.08.2022 14:18 Відповісти
інтернет і до вйни не у всіх був. а зараз його взагалі нема, лише у обраних
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08.08.2022 14:20 Відповісти
Кого це хвилює?
Намалюють цифру яка їм потрібна і на цьому все завершиться
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08.08.2022 14:22 Відповісти
цю падаль ніхто не обирав главою, а одже його рішення нелегітимне. він лише місцевий депутат.
тим більше мова може йти лише про всю область - адміністартивну одиницю, немає няких частин!
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08.08.2022 14:19 Відповісти
Адмін,прибери кацапську наволоч з гілки.
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08.08.2022 14:22 Відповісти
Якщо бачите кацапа, спамте його - автоматом піде в бан.
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08.08.2022 14:32 Відповісти
Джохар Дудаев (1995г) *Украина еще схлеснется с Россией.Пока русизм существует он не откажется от своих амбиций.*
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08.08.2022 14:28 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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08.08.2022 14:30 Відповісти
а він доручив цей референдум касапам?
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08.08.2022 15:01 Відповісти
Balickiy nezastrelen?
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08.08.2022 15:35 Відповісти
 
 