Морські піхотинці знищили ворожий танк та ліквідували 12 рашистів, - ВМС ЗС України
Військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС Збройних Сил України продовжують у складі угруповувань давати гідну відсіч російським окупантам.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
"Протягом минулої доби, 7 серпня, наші воїни на Донецькому напрямку знищили 1 ворожий танк та 12 чоловік живої сили", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що артилерійські підрозділи ВМС наносили вогневе ураження по російських окупантах, в результаті – 8 російських військових вбито та поранено. Втрати ворога уточнюються.
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Amber
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