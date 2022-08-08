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Новини Війна
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Морські піхотинці знищили ворожий танк та ліквідували 12 рашистів, - ВМС ЗС України

вмс,вибух,знищення

Військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС Збройних Сил України продовжують у складі угруповувань давати гідну відсіч російським окупантам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

"Протягом минулої доби, 7 серпня, наші воїни на Донецькому напрямку знищили 1 ворожий танк та 12 чоловік живої сили", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що артилерійські підрозділи ВМС наносили вогневе ураження по російських окупантах, в результаті – 8 російських військових вбито та поранено. Втрати ворога уточнюються.

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Молодці наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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08.08.2022 13:44 Відповісти
так їм і треба
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08.08.2022 13:45 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь
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08.08.2022 13:46 Відповісти
Українським морпіхам-черговий респект...
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08.08.2022 13:55 Відповісти
Стоп *****!!!
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08.08.2022 18:36 Відповісти
 
 