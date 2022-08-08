В Кремлі заявили, що "референдуми" на окупованих територіях нібито готує не Росія

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що нібито не Росія збирається проводити "референдуми" на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини, а місцеве населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Справа в тому, що ці плани (проведення "референдуму". - Ред.) мають мешканці регіону. Це ж не ми проводимо "референдум". Тут мабуть треба зрозуміти, до кого Зеленський із цією заявою звертається - до громадян України згаданих районів чи до громадян Росії. Якщо до громадян і керівництва Росії, то ми є невірною адресою", - сказав Пєсков.

За словами прессекретаря Путіна, значна кількість населення окупованих територій нібито не хоче жити в Україні.

Також Пєсков сказав, що зараз немає передумов для зустрічі Володимира Путіна з Володимиром Зеленським. Також відсутній переговорний процес між українською та російською делегаціями, оскільки, як вважають у Кремлі, українська делегація "пішла з радарів".

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