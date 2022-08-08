В Кремлі заявили, що "референдуми" на окупованих територіях нібито готує не Росія
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що нібито не Росія збирається проводити "референдуми" на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини, а місцеве населення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Справа в тому, що ці плани (проведення "референдуму". - Ред.) мають мешканці регіону. Це ж не ми проводимо "референдум". Тут мабуть треба зрозуміти, до кого Зеленський із цією заявою звертається - до громадян України згаданих районів чи до громадян Росії. Якщо до громадян і керівництва Росії, то ми є невірною адресою", - сказав Пєсков.
За словами прессекретаря Путіна, значна кількість населення окупованих територій нібито не хоче жити в Україні.
Також Пєсков сказав, що зараз немає передумов для зустрічі Володимира Путіна з Володимиром Зеленським. Також відсутній переговорний процес між українською та російською делегаціями, оскільки, як вважають у Кремлі, українська делегація "пішла з радарів".
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А то такі слова + жирним + великими буквами
Стаття 73 Конституції України: Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
Наші гривні закінчуються, пенсії наші не платять, банкомати і ТСО не працюють. Гривню у магазинах забороняють. Окупанти кажуть щоб отримували їх паспорт і будуть платити пенсії у рублях. Після цього їх участь у референдумі не потрібна, бо дані є і у списках вони будуть "за", підпис підроблять
а потом они вообще скажут, что они и не оккупировали херсон, это местные ополченцы всё сделали.
не свисти письков... автоматы-калаши ж руцкие... то какой еще у бедолаг выбор??? та и хер вы им дадите его сделать... за корку хлеба и глоток воды, да под дулом автомата очень свободный выбор
или они еще и проверяют?
Де це все сьогодні? Ні одне місто півдня,ні одне районне місто не відвойовано.Нам брешуть про звільнені тисячі сел півдня.Тисячі сел і ні одного районного містечка?
Що буде завтра? Стара пісня: "мало зброї"?Проводиться поступова капітуляція з щоденними обмінами ракетними ударами.А чи не настав час для звернення президента?А.ну да,він же позавчора дав два тижня для звільненняХерсона,що ж нового він скаже...
Проведуть референдуми,людей змусять прийняти російську владу.Це приниження гірше бою.А влада наша ? Їй насрать? Чи розбомбили кацапи всю зброю,як вони заявляють? Хтось звернеться відкрито і чесно,чи знов Данілов буде обзивати народ "діванними експертами"?
Кацапські "референдуми", це юридично нікчемна маячня. Приниженням це є в першу чергу для рашистів, тому що дуже показово відображає небажання місцевих підтримувати фашистську окупацію до того рівня, що аж треба фейковий спектакль "референдум" проводити. Після звільнення, ніхто про ці "рехверендуми" навіть згадувати не буде ніколи.
Береш текст - проводиш інверсію (у змісті - навпаки) ↪️ ↩️
І , о радість - отримуєш ПРАВДУ !!!
Но готовят.