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Новини Війна
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Четверо мирних жителів поранені внаслідок обстрілу окупантами Енергодару, - мер Орлов

енергодар

Унаслідок мінометних обстрілів Енергодара Запорізької області військами Російської Федерації поранено чотирьох місцевих жителів, один із них у тяжкому стані.

Про це повідомив у телеграм-каналі міський голова Енергодара Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією Орлова, околиці Енергодара в районі "питного водозабору" зазнали неодноразового мінометного обстрілу з боку російських окупантів. Унаслідок цього пошкоджений гаражний кооператив, знищено чотири автомобілі. Напередодні, в неділю, внаслідок ворожої артилерійської атаки обстріляно територію дачного кооперативу, розташованого в районі заводу НСО.

Агресивні дії російських окупантів, спрямовані на залякування та знищення місцевого населення, призвели до поранення чотирьох жителів Енергодара, один із яких перебуває в критичному стані.

"Ми бачимо, що військові РФ з метою дискредитації Збройних сил України, залякування людей і тиску на міжнародну спільноту обстрілюють промислові об’єкти, розташовані в максимальній близькості до енергоблоків Запорізької АЕС", - зазначив Орлов.

Міський голова Енергодара наголосив, що місцеві жителі неодноразово фіксували мінометні обстріли, які здійснюють окупанти з навколишніх сіл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілів рашистів постраждала ще одна працівниця ЗАЕС. Наразі вона перебуває в реанімації, - "Енергоатом"

Також він звернувся до земляків із проханням обмежити своє перебування на вулиці, щоб уникнути ворожих провокацій.

Автор: 

армія рф (17729) обстріл (28993) Запорізька область (3700) Енергодар (263) Запорізька АЕС (1417)


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Війська Путіна обстрілюють Енергодар.
Перше пряме влучення в ЗАЕС, і привіт тобі, БП!
Свого часу, 35 років тому, коли майора-невдаху Путіна В.В. представили до звільнення з КГБ, підставою стала психологічна характеристика його особистості, де зокрема комітетські кадровики написали таке - "Знижене почуття небезпеки". І це було не позитивною, а дуже негативною якістю.
От і маємо - збитки від діяльності майора КДБ з "зниженим почуттям небезпеки" вважали неприйнятними, а збитки від діяльності тієї самої людини в ролі президента...
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08.08.2022 14:10 Відповісти
 
 