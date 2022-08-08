Четверо мирних жителів поранені внаслідок обстрілу окупантами Енергодару, - мер Орлов

Унаслідок мінометних обстрілів Енергодара Запорізької області військами Російської Федерації поранено чотирьох місцевих жителів, один із них у тяжкому стані.

Про це повідомив у телеграм-каналі міський голова Енергодара Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією Орлова, околиці Енергодара в районі "питного водозабору" зазнали неодноразового мінометного обстрілу з боку російських окупантів. Унаслідок цього пошкоджений гаражний кооператив, знищено чотири автомобілі. Напередодні, в неділю, внаслідок ворожої артилерійської атаки обстріляно територію дачного кооперативу, розташованого в районі заводу НСО.

Агресивні дії російських окупантів, спрямовані на залякування та знищення місцевого населення, призвели до поранення чотирьох жителів Енергодара, один із яких перебуває в критичному стані.

"Ми бачимо, що військові РФ з метою дискредитації Збройних сил України, залякування людей і тиску на міжнародну спільноту обстрілюють промислові об’єкти, розташовані в максимальній близькості до енергоблоків Запорізької АЕС", - зазначив Орлов.

Міський голова Енергодара наголосив, що місцеві жителі неодноразово фіксували мінометні обстріли, які здійснюють окупанти з навколишніх сіл.

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Також він звернувся до земляків із проханням обмежити своє перебування на вулиці, щоб уникнути ворожих провокацій.