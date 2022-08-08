Внаслідок ранкового обстрілу Харкова загинув 60-річний чоловік, ще одну особу поранено, - Синєгубов
Російські окупаційні війська вранці обстрілювали Харків.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок сьогоднішніх ударів з РСЗО по житлових районах майже в центрі Харкова загинув 60-річний чоловік, ще 1 чоловік 68 років отримав поранення. Стан пораненого - середньої тяжкості. На місці працюють медики та екстрені служби", - йдеться в повідомленні.
Інформація щодо постраждалих та загиблих наразі уточнюється.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар08.08.2022 14:38 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Sanya T
показати весь коментар08.08.2022 16:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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