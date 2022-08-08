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Новини Війна
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Внаслідок ранкового обстрілу Харкова загинув 60-річний чоловік, ще одну особу поранено, - Синєгубов

харків

Російські окупаційні війська вранці обстрілювали Харків.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок сьогоднішніх ударів з РСЗО по житлових районах майже в центрі Харкова загинув 60-річний чоловік, ще 1 чоловік 68 років отримав поранення. Стан пораненого - середньої тяжкості. На місці працюють медики та екстрені служби", - йдеться в повідомленні.

Інформація щодо постраждалих та загиблих наразі уточнюється.

Також читайте: Війська РФ б'ють по Харкову, відомо про одного загиблого, - ОВА

Автор: 

обстріл (28993) Харків (5665) Синєгубов Олег (859)


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RIP
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08.08.2022 14:38 Відповісти
возле офиса EPUB, кто знает
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08.08.2022 16:14 Відповісти
 
 