Внаслідок ранкового обстрілу Харкова загинув 60-річний чоловік, ще одну особу поранено, - Синєгубов

Російські окупаційні війська вранці обстрілювали Харків.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок сьогоднішніх ударів з РСЗО по житлових районах майже в центрі Харкова загинув 60-річний чоловік, ще 1 чоловік 68 років отримав поранення. Стан пораненого - середньої тяжкості. На місці працюють медики та екстрені служби", - йдеться в повідомленні.

Інформація щодо постраждалих та загиблих наразі уточнюється.

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