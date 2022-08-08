Головне завдання - вибивати воєнних спеціалістів РФ, щоб вони менше готували своїх людей до війни, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Україна воює за своє виживання, тому наше завдання - знищити ворога. Це має розуміти кожен, на якому фронті він не наближав би перемогу: у війську, волонтерстві, економіці чи інформаційному спротиві.
Про це заявив захисник Півдня, народний депутат "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.
"На місце одного вбитого росіянина знаходиться інший, хоча ми їх знищуємо щодня, але, як вони самі жартують, "еще нарожают". Однак отак вибивачи воєнних спеціалістів Російської Федерації, поступово ми прийдемо до того, що десь буде паритет. Ми розуміємо, що російська армія більша, у неї завжди було більше регулярного складу і озброєння, тому наше завдання - вибивати їхніх професіоналів, щоб вони менше готували своїх людей до війни", - наголосив парламентар.
За словами Костенка, війна РФ проти України - це війна на виживання. Тому знищення ворога - наша ціль.
"Кожний убитий російський солдат, офіцер чи військовий спеціаліст - це збережене життя, збережена інфраструктура нашої країни. Це може звучати для когось жорстко, але зараз війна на виживання, тому це істина, і її слід визнати. Кожен, хто бʼється за Україну на будь-якому фронті: волонтерському, інформаційному, економічному, має про це памʼятати. Ми повинні розуміти, що це - наша ціль", - додав нардеп "Голосу".
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нормальні білоруси, як ви відноситеся до тих родичів, яких ваша повія (Лукашенко) за наказом кремлівського поца направить на завоювання України, ми будемо захищатися і вбивати їх якнайбільше, бо у нас немає іншого виходу.
Треба покласти край вбивствам Українців на Українській землі
кацапів потрібно знищувати і утилізовувати
кацап - ворог-мародер