УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6163 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 374 14

Головне завдання - вибивати воєнних спеціалістів РФ, щоб вони менше готували своїх людей до війни, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

костенко

Україна воює за своє виживання, тому наше завдання - знищити ворога. Це має розуміти кожен, на якому фронті він не наближав би перемогу: у війську, волонтерстві, економіці чи інформаційному спротиві.

Про це заявив захисник Півдня, народний депутат "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На місце одного вбитого росіянина знаходиться інший, хоча ми їх знищуємо щодня, але, як вони самі жартують, "еще нарожают". Однак отак вибивачи воєнних спеціалістів Російської Федерації, поступово ми прийдемо до того, що десь буде паритет. Ми розуміємо, що російська армія більша, у неї завжди було більше регулярного складу і озброєння, тому наше завдання - вибивати їхніх професіоналів, щоб вони менше готували своїх людей до війни", - наголосив парламентар.

За словами Костенка, війна РФ проти України - це війна на виживання. Тому знищення ворога - наша ціль.

"Кожний убитий російський солдат, офіцер чи військовий спеціаліст - це збережене життя, збережена інфраструктура нашої країни. Це може звучати для когось жорстко, але зараз війна на виживання, тому це істина, і її слід визнати. Кожен, хто бʼється за Україну на будь-якому фронті: волонтерському, інформаційному, економічному, має про це памʼятати. Ми повинні розуміти, що це - наша ціль", - додав нардеп "Голосу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ збивають наступальний потенціал РФ, потрібно йти вперед та битися, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: 

Костенко Роман (208)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Якщо знищуть багато російських спеціалістів то їхня армія буде як отара овець без пастуха бо не буде кому керувати. Поставлять кого але це можуть бути люди без досвіду або взагалі люди з вулиці аби керували тільки користі для російської армії це не принесе.
показати весь коментар
08.08.2022 15:25
+5
Уничтожать врага! Конечно и всенепременно, а благодаря ЗЕбильной власти всякие коллаборанты и враги нации ещё живы.
показати весь коментар
08.08.2022 15:33
+4
Вибивати асфальтом? "ВГолосіну" свого часу добре топила проти Пороха.
показати весь коментар
08.08.2022 15:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо знищуть багато російських спеціалістів то їхня армія буде як отара овець без пастуха бо не буде кому керувати. Поставлять кого але це можуть бути люди без досвіду або взагалі люди з вулиці аби керували тільки користі для російської армії це не принесе.
показати весь коментар
08.08.2022 15:25 Відповісти
Треба знищити головного спеціаліста Уйла.
показати весь коментар
08.08.2022 15:45 Відповісти
У нас ВСЕ , это -"" ЯКЩО "" ..... . Мы УМНЫЕ ПОТОМ ( 73 % ) .....
показати весь коментар
08.08.2022 16:29 Відповісти
Вибивати асфальтом? "ВГолосіну" свого часу добре топила проти Пороха.
показати весь коментар
08.08.2022 15:28 Відповісти
Вони й зараз зелупі прислужують. Але до Костенка питань не має
показати весь коментар
08.08.2022 15:54 Відповісти
Та в мене ні до кого питань немає . Бо ж не на часі.
показати весь коментар
08.08.2022 17:11 Відповісти
Уничтожать врага! Конечно и всенепременно, а благодаря ЗЕбильной власти всякие коллаборанты и враги нации ещё живы.
показати весь коментар
08.08.2022 15:33 Відповісти
В рашисткой федерации ветеранов на пенсии или в отставке,як гімна в беларуських коровніках.Готовіть в рашистском тилу пушечное м'ясо буде кому.Тому треба робити ,,котли" на десятки тисяч рашистів.Генерали готові?,Тероборона західних регіонів готова поповнити ряди передових отрядів ВСУ?Харе козинський теробороні пасти задних.
показати весь коментар
08.08.2022 15:45 Відповісти
Прямо в точку!Значит в плен офицерье свинособачье не брать............................
показати весь коментар
08.08.2022 16:13 Відповісти
Звичайно тема скотилася в офф-топ, хоч добре що є білоруський полк Калиновського, але ж у БР Мордор голодомори не влаштовував, тому що вважали їх вже повністб приборканими, дуже багато там таких щирих потвор, як наприклад аетор Гостюхін
нормальні білоруси, як ви відноситеся до тих родичів, яких ваша повія (Лукашенко) за наказом кремлівського поца направить на завоювання України, ми будемо захищатися і вбивати їх якнайбільше, бо у нас немає іншого виходу.
показати весь коментар
08.08.2022 16:14 Відповісти
Це правда і порушення ШОСТОЇ ЗАПОВІДІ НЕ ВБИЙ ТУТ НЕМАЄ - а от запобігання вбивству мирних Українців і військових є, тому це виконання шостої заповіді Бога, як і фізичне знищення серійних вбивць, як що серійного маніяка випустити на свободу він і надалі буде вбивати жінок і дітей, тому його фінал це безпека для громадян України.
Треба покласти край вбивствам Українців на Українській землі
показати весь коментар
08.08.2022 17:55 Відповісти
стопудово
кацапів потрібно знищувати і утилізовувати
кацап - ворог-мародер
показати весь коментар
08.08.2022 19:27 Відповісти
 
 