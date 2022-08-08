Під час подовженої комендантської години в Миколаєві було менше "прильотів" по житлових кварталах, - облрада

У Миколаєві під час "довгої" комендантської години інтенсивність прильотів по житлових кварталах міста виявилася меншою, ніж у попередні дні.

Про це повідомила очільниця облради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час "довгої" комендантської години інтенсивність прильотів по житлових кварталах міста виявилася значно меншою ніж у попередні дні. Не знаю, чи це пов’язані речі, але це наштовхує на певні роздуми. Однозначно можна констатувати, що ця спецоперація "налякала" тих, хто співпрацює з ворогом - це можна сказати точно. Жоден "русскоязычный житель Николаева", який не причетний до співпраці з окупантами, під час спецоперації, не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаєві запровадили подовжену комендантську годину на вихідних - з 23:00 п'ятого серпня по 5:00 восьмого серпня.

Впродовж посиленої комендантської години в Миколаєві затримали 5 осіб, які перебували в розшуку.

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