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Під час подовженої комендантської години в Миколаєві було менше "прильотів" по житлових кварталах, - облрада

миколаїв

У Миколаєві під час "довгої" комендантської години інтенсивність прильотів по житлових кварталах міста виявилася меншою, ніж у попередні дні.

Про це повідомила очільниця облради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час "довгої" комендантської години інтенсивність прильотів по житлових кварталах міста виявилася значно меншою ніж у попередні дні. Не знаю, чи це пов’язані речі, але це наштовхує на певні роздумиОднозначно можна констатувати, що ця спецоперація "налякала" тих, хто співпрацює з ворогом - це можна сказати точно. Жоден "русскоязычный житель Николаева", який не причетний до співпраці з окупантами, під час спецоперації, не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаєві запровадили подовжену комендантську годину на вихідних - з 23:00 п'ятого серпня по 5:00 восьмого серпня.

Впродовж посиленої комендантської години в Миколаєві затримали 5 осіб, які перебували в розшуку.

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Автор: 

Миколаїв (1814)


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Топ коментарі
+7
Звичайно, меньше підарасів прокацаплених шарилось по місту. А там їх дуже багато...
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08.08.2022 15:32
+4
так и есть скотобаза недограждан Украины не могла так интенсивно делать наводку. Комендантский час нужно не отменять, а ужесточать.
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08.08.2022 15:43
+4
А если отлавливать наводчиков и прявязывать их на цепь к местам координат на которые они навели то обстрелов уменьшится на порядок.
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08.08.2022 15:47
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Звичайно, меньше підарасів прокацаплених шарилось по місту. А там їх дуже багато...
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08.08.2022 15:32 Відповісти
насправді це ніяк не пов'язані речі. Просто якраз на передодні зсу відрапортуваро про знищення 4 установок С300 з якихпроводивсяобстріл Миколаїва!
Так що комендантська година, яку преподносять як велике благо, тут нідочього!!!
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08.08.2022 16:32 Відповісти
так и есть скотобаза недограждан Украины не могла так интенсивно делать наводку. Комендантский час нужно не отменять, а ужесточать.
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08.08.2022 15:43 Відповісти
...Впродовж посиленої комендантської години в Миколаєві 5 осіб, які перебували в розшуку.... Вони просто незнали шо шаритись по місту ніЗЗя було
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08.08.2022 15:45 Відповісти
А если отлавливать наводчиков и прявязывать их на цепь к местам координат на которые они навели то обстрелов уменьшится на порядок.
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08.08.2022 15:47 Відповісти
И онлайн камеру поставить чтобы весь город и остальное сепарье наблюдало как наводчик будет срать в штаны ожидая прилета от своих *братьев* по месту которое он навел
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08.08.2022 15:49 Відповісти
Ти напевне на "Емністі интернешнл працюєш, або тебе з кремля фінанансують.
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08.08.2022 19:54 Відповісти
Козинську тероборону- на отлов Миколаївських колаборантів!!
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08.08.2022 15:47 Відповісти
Ну враховуючи що корегувальникам дають умовно і відпускають, думаю суддям і самим миколаївцям такі обстріли " нравятся" тому цей "дощ" надовго
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08.08.2022 15:59 Відповісти
 
 