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Новини Війна
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На Чернігівщині цивільному населенню заборонено наближатися до кордону з РФ

кордон

За інформацією військового командування Збройних сил України на території Чернігівської області здійснюються заходи щодо посилення інженерного захисту державного кордону України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у міській раді Славутича.

"З метою організації безпечної життєдіяльності, повідомляємо, що цивільному населенню заборонено наближатися до прикордонної зони на відстань 2  кілометри вздовж державного кордону", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що під час дії воєнного стану, з метою запобігання пожеж, на території Київської області населенню заборонено відвідування та в’їзд у ліс (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки.

кордон (4808) заборона (1461) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+3
Судячи з погодних умов - на Чернігівщині буде "вал" грибний Але, враховуючи, що частина лісів "засрана" кацапами мінами і "розтяжками - мало хто поїде на їх збір Крім того - частина приміських поїздів скасовані Автомобільний транспорт - нерегулярний і дорогий Те ж саме - з дичиною та рибою Адже саме в прикордонні найбільш багатий рибний промисел - один Дніпро чого вартий - від Київського моря і до Лоєва Може трохи відновиться рибне поголів"я без рибальського "пресу"
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08.08.2022 16:36
+1
Компанія Baykar створила в Україні компанію та придбала земельну ділянку під будівництво заводу з виробництва БПЛА Bayraktar

Про це повідомив посол України у Турецькій Республіці Василь Боднар.
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08.08.2022 15:42
+1
недавно білорусь обстреляла рокетами авіабазу на території рф. знищено делілька літаків. кажуть шо хакери шось нахімічили. Хто чув, не фейк?
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08.08.2022 15:46
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то від лукавого
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08.08.2022 15:39 Відповісти
Компанія Baykar створила в Україні компанію та придбала земельну ділянку під будівництво заводу з виробництва БПЛА Bayraktar

Про це повідомив посол України у Турецькій Республіці Василь Боднар.
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08.08.2022 15:42 Відповісти
Ще о 12-й годині Цензор про це написав.
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08.08.2022 15:50 Відповісти
недавно білорусь обстреляла рокетами авіабазу на території рф. знищено делілька літаків. кажуть шо хакери шось нахімічили. Хто чув, не фейк?
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08.08.2022 15:46 Відповісти
Укріплюють стіну Яценюка.)
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08.08.2022 15:51 Відповісти
Ну почему же...страждущим духовных скреп можно дать пинком под зад для быстрого воссоединения с родной гаванью
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08.08.2022 16:29 Відповісти
Особливо приділіть увагу Семенівському райнону. Через такі ліси й болота, куди навіть німці боялись заходити, пропускати колони техніки мокшів - це якийсь зелений позор!

І тре мати на увазі- що там в лісах в 1989 році впав у болото літак з радіоактивними відходами. Рити там окопи треба дууже обережно
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08.08.2022 16:34 Відповісти
Судячи з погодних умов - на Чернігівщині буде "вал" грибний Але, враховуючи, що частина лісів "засрана" кацапами мінами і "розтяжками - мало хто поїде на їх збір Крім того - частина приміських поїздів скасовані Автомобільний транспорт - нерегулярний і дорогий Те ж саме - з дичиною та рибою Адже саме в прикордонні найбільш багатий рибний промисел - один Дніпро чого вартий - від Київського моря і до Лоєва Може трохи відновиться рибне поголів"я без рибальського "пресу"
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08.08.2022 16:36 Відповісти
Качки теж розплодяться трохи,ніхто їх не битиме в цьому сезоні!
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08.08.2022 17:16 Відповісти
 
 