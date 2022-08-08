На Чернігівщині цивільному населенню заборонено наближатися до кордону з РФ
За інформацією військового командування Збройних сил України на території Чернігівської області здійснюються заходи щодо посилення інженерного захисту державного кордону України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у міській раді Славутича.
"З метою організації безпечної життєдіяльності, повідомляємо, що цивільному населенню заборонено наближатися до прикордонної зони на відстань 2 кілометри вздовж державного кордону", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час дії воєнного стану, з метою запобігання пожеж, на території Київської області населенню заборонено відвідування та в’їзд у ліс (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки.
Топ коментарі
+3 Яр Холодний
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+1 Кіт Семен
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Про це повідомив посол України у Турецькій Республіці Василь Боднар.
І тре мати на увазі- що там в лісах в 1989 році впав у болото літак з радіоактивними відходами. Рити там окопи треба дууже обережно