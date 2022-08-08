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Новини Війна
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Допомагали в організації роботи окупаційних судів. Заочно судитимуть ще 5 колишніх суддів АР Крим

суд

Прокуратура АР Крим та м. Севастополя, в порядку спеціального досудового розслідування, скерувала до суду 5 обвинувальних актів стосовно 5 колишніх суддів АР Крим. Дії обвинувачених кваліфіковано як державна зрада (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі Прокуратури АР Крим та м. Севастополя.

"Встановлено, що 5 українських суддів, які працювали в судах апеляційної інстанції АР Крим, після окупації півострова, зрадили присязі на вірність народу України та перейшли на керівні посади до незаконно створених окупаційних судів, зокрема, "Верховного суду Республіки Крим", "Апеляційного суду Республіки Крим" та "Севастопольського міського суду Республіки Крим", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обвинувачені надавали допомогу представникам держави-окупанта у переході судової системи України, що діяла в Криму, на відправлення правосуддя за законодавством РФ, шляхом безпосередньої участі у формуванні та організації роботи окупаційних судів.

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Своїми діями та рішеннями "судді" сприяли становленню та зміцненню окупаційних судових органів на півострові, та надавали допомогу представникам іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України. Спеціальне досудове розслідування здійснювалось слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі.

Крим (14183) суд (11731) суддя (1587) державна зрада (1712)


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Топ коментарі
+3
Как люто у нас судят судей и чиновников после того, как они отпетляли в прекрасное далёко. Прямо, ****, нет им пощады. А всё гадьё, которое здесь - как под шапкой-невидимкой.
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08.08.2022 16:09
+3
Пропоную платити суддям зарплату заочно.
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08.08.2022 16:17
+2
оцяя імітація бурхливої діяльності не що інше як правовий онанізм.....скіко не дрочи,а плода небуде(((
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08.08.2022 16:12
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Що судова рехформа почалась з окупованних територій.... ?
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08.08.2022 16:03 Відповісти
Що завгодно роблять, аби смішно було - профі, сміх під час війни - корисна справа, для дурнів, для розумних - смуток...
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08.08.2022 16:05 Відповісти
Простіше було почати з єрмака, решта самі здалися. Неправильний підхід.
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08.08.2022 16:16 Відповісти
Как люто у нас судят судей и чиновников после того, как они отпетляли в прекрасное далёко. Прямо, ****, нет им пощады. А всё гадьё, которое здесь - как под шапкой-невидимкой.
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08.08.2022 16:09 Відповісти
оцяя імітація бурхливої діяльності не що інше як правовий онанізм.....скіко не дрочи,а плода небуде(((
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08.08.2022 16:12 Відповісти
Пропоную платити суддям зарплату заочно.
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08.08.2022 16:17 Відповісти
Чому так довго????Вже 8 років пройшло!!
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08.08.2022 16:45 Відповісти
Представляете, как они там сейчас от этого страшного наказания и боли душевной мучаются?
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08.08.2022 16:48 Відповісти
 
 