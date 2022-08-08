Допомагали в організації роботи окупаційних судів. Заочно судитимуть ще 5 колишніх суддів АР Крим

Прокуратура АР Крим та м. Севастополя, в порядку спеціального досудового розслідування, скерувала до суду 5 обвинувальних актів стосовно 5 колишніх суддів АР Крим. Дії обвинувачених кваліфіковано як державна зрада (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі Прокуратури АР Крим та м. Севастополя.

"Встановлено, що 5 українських суддів, які працювали в судах апеляційної інстанції АР Крим, після окупації півострова, зрадили присязі на вірність народу України та перейшли на керівні посади до незаконно створених окупаційних судів, зокрема, "Верховного суду Республіки Крим", "Апеляційного суду Республіки Крим" та "Севастопольського міського суду Республіки Крим", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обвинувачені надавали допомогу представникам держави-окупанта у переході судової системи України, що діяла в Криму, на відправлення правосуддя за законодавством РФ, шляхом безпосередньої участі у формуванні та організації роботи окупаційних судів.

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Своїми діями та рішеннями "судді" сприяли становленню та зміцненню окупаційних судових органів на півострові, та надавали допомогу представникам іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України. Спеціальне досудове розслідування здійснювалось слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі.