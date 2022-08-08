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Приблизно 10 кораблів окупанти постійно тримають у Чорному морі, - Сили оборони півдня

ракета,ракети,калібр

У Чорному морі постійно перебуває близько 10 одиниць корабельно-катерного складу російських ВМС, на бойовому чергуванні ворог тримає чотири носії ракет типу "Калібр".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк на брифінгу.

"Наразі в Чорному морі перебуває на постійній основі майже 10 (плюс-мінус один-два) одиниць корабельно-катерного складу ворожих сил. На бойовому чергуванні вони тримають, як правило, чотири носії ракет типу "Калібр" - два надводні, два підводні — і один-два великі десантні кораблі", - сказала Гуменюк.

Вона нагадала, що сьогодні вранці один з підводних ракетних носіїв був застосований - Україну атакували високоточними ракетами типу "Калібр", які були збиті силами протиповітряної оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорному морі залишаються російські 24 "Калібри", - ВМС ЗСУ

Автор: 

армія рф (17729) корабель (1616) ракети (4051) Чорне море (1677)


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Чому їх не знищують? Порти відкрили, а захищати у разі чого чим будете?
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08.08.2022 16:17 Відповісти
Чим "знищувать"? Дальність "Гарпунів" та "Нептунів" - 280 км Вони ховаються у морі за 300 км
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08.08.2022 16:28 Відповісти
Арендуйте два підводних човни у Німеччини да потопіть цих ватників усіх
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08.08.2022 17:16 Відповісти
Молодцы, а у нас как раз прибавка авиации.
Хорошие цели для ракет воздушного базирования.
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08.08.2022 20:43 Відповісти
 
 