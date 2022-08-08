Приблизно 10 кораблів окупанти постійно тримають у Чорному морі, - Сили оборони півдня

У Чорному морі постійно перебуває близько 10 одиниць корабельно-катерного складу російських ВМС, на бойовому чергуванні ворог тримає чотири носії ракет типу "Калібр".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк на брифінгу.

"Наразі в Чорному морі перебуває на постійній основі майже 10 (плюс-мінус один-два) одиниць корабельно-катерного складу ворожих сил. На бойовому чергуванні вони тримають, як правило, чотири носії ракет типу "Калібр" - два надводні, два підводні — і один-два великі десантні кораблі", - сказала Гуменюк.

Вона нагадала, що сьогодні вранці один з підводних ракетних носіїв був застосований - Україну атакували високоточними ракетами типу "Калібр", які були збиті силами протиповітряної оборони.

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