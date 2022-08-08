ЗСУ тримають південь під вогневим контролем. Наміри ворога просуватись на суходолі дуже ускладнені, - речниця Сил оборони півдня Гуменюк

Збройні сили України тримають ситуацію на півдні України під вогневим контролем і значно ускладнили наміри ворога просуватись суходолом.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На півдні залишається напруженою обстановка, але вона контролюється силами оборони. Зважаючи на те, що ворог підтягує резерви, намагається розгортати ударні угруповання і вишукує місця для маневрів своїх сил, ми тримаємо ситуацію під контролем, в тому числі вогневим, і достатньо суттєво вносимо корективи в їх плани. Зокрема, наміри ворога просуватись на суходолі дуже ускладнені, він не має такої можливості, тому акцентує свою увагу на артилерійських та авіаційних ударах", - сказала Гуменюк.

Коментуючи інформацію щодо ударів українських військ по мостах на Херсонщині, речниця зазначила, що вогневий контроль, який ЗСУ забезпечує, ефективно працює. Всі удари мають філігранні точкові ураження, але не знищують інфраструктуру, підкреслила вона.

"Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми не даємо ворогу нею користуватись", - наголосила Гуменюк.

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