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Новини Війна
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ЗСУ тримають південь під вогневим контролем. Наміри ворога просуватись на суходолі дуже ускладнені, - речниця Сил оборони півдня Гуменюк

херсонщина,херсонська

Збройні сили України тримають ситуацію на півдні України під вогневим контролем і значно ускладнили наміри ворога просуватись суходолом.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На півдні залишається напруженою обстановка, але вона контролюється силами оборони. Зважаючи на те, що ворог підтягує резерви, намагається розгортати ударні угруповання і вишукує місця для маневрів своїх сил, ми тримаємо ситуацію під контролем, в тому числі вогневим, і достатньо суттєво вносимо корективи в їх плани. Зокрема, наміри ворога просуватись на суходолі дуже ускладнені, він не має такої можливості, тому акцентує свою увагу на артилерійських та авіаційних ударах", - сказала Гуменюк.

Коментуючи інформацію щодо ударів українських військ по мостах на Херсонщині, речниця зазначила, що вогневий контроль, який ЗСУ забезпечує, ефективно працює. Всі удари мають філігранні точкові ураження, але не знищують інфраструктуру, підкреслила вона.

"Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми не даємо ворогу нею користуватись", - наголосила Гуменюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах, - речниця пресцентру сил оборони півдня Гуменюк

Автор: 

армія рф (17729) міст (1239) Херсон (3418) ЗСУ (7642) Херсонська область (5850)


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Топ коментарі
+11
наш контрнаступ на Херсон переходить в оборону Миколаєва від наступу московитів?
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08.08.2022 16:24
+5
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим зихисникам
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08.08.2022 16:49
+3
Що там з понтонами, бережуть їх як і кримський міст?
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08.08.2022 16:23
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Що там з понтонами, бережуть їх як і кримський міст?
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08.08.2022 16:23 Відповісти
Ты же видишь как сложно с мостами? Зачем нести ерунду?
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08.08.2022 16:25 Відповісти
Ти мав наувазі що там з із тією нещасною понтонною секцію, яку тягають буксиром? Її пристосували заробляти гроші на переправі цивільних. 250 грн на той бік, десь три автівки влазять.
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08.08.2022 17:53 Відповісти
наш контрнаступ на Херсон переходить в оборону Миколаєва від наступу московитів?
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08.08.2022 16:24 Відповісти
Тому що про цей контрнаступ з кожного утюга тринділи за тижні до можливого "контрнаступу". Це або ************* 80 рівня і зрада, або - якийсь хитрий хід, щоб стягнути кацапів на південь. Але - навіщо, не уявляю.
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08.08.2022 16:29 Відповісти
ну якоби для того щоб полегшити наше становище на бамбасі. але в результаті - ні тут ні там нема просвіту.
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08.08.2022 16:30 Відповісти
Це вже нова методичка під'їхала, про то шо насправді ніякого наступу і не планувалося, а насправді то всьо був хитрий (тм) план(тм) верховного(тм) головнокомандувача(тм)?
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08.08.2022 16:56 Відповісти
І в чому прикол такого "хитрого плану"? Кацапи готують сильній наступ на півдні. Так, вони стягують сили зі сходу, але не видно, щоб у нас там були можливості провести якийсь великий контрнаступ.
Звісно, мирняк не знає і не може знати справжні плани ЗСУ, але... Ну, "будєм посмотрєть", чим це все скінчиться.
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08.08.2022 17:31 Відповісти
Без Арестовича та Подоляка ніякого контрнаступу не буде.
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08.08.2022 16:34 Відповісти
А хто про контрнаступ говорив ? Всякі проходимці на кшалт Абдристовича, Піонтковського, Фейгіна і інших....

1. Абдристович - це держслужбовець, а відосиків у нього на ютубі в такій кількості що виникає враження що він їх круглодобово записує. Цікаво коли він спить, працює і інше...
2. Фейгін такий же. Круглодобово віщає. Адвокат з нього ніякого, так він вирушив експертом стати і заробляти на ютубі собі на життя.
3.Піонтковський - це взагалі старий маразматик. Звісно заробляє собі на життя на ютубі....Він завжди знає що діється в Кремлі, що діється в голові Х ..й..ла....А в реалі - це просто його старческі фантазії.
Беріть інфу з незалежних ЗМІ. А також людей, які знають реальну ситуацію на фронтах і не гоняться за дешевою популярністю.
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08.08.2022 16:46 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXtaXnheSFenFJ6cfL4l_mOE3m3tz2lgys00EIqfCWE3zgjpAG0FDiKurbOSJT6pQMbLRq6voCobXLXO7ldof8g6GKEJK-*********************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXtaXnheSFenFJ6cfL4l_mOE3m3tz2lgys00EIqfCWE3zgjpAG0FDiKurbOSJT6pQMbLRq6voCobXLXO7ldof8g6GKEJK-*********************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZXtaXnheSFenFJ6cfL4l_mOE3m3tz2lgys00EIqfCWE3zgjpAG0FDiKurbOSJT6pQMbLRq6voCobXLXO7ldof8g6GKEJK-*********************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·

Героическая борьба с Антоновским мостом идёт уже второй месяц. Но должна же быть логика дальнейших событий…
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08.08.2022 16:35 Відповісти
Массований удар ще попереду. А попередній результат є вже зараз - міст не працює 3 тижні.
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08.08.2022 16:39 Відповісти
Суходрочка якась
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08.08.2022 16:40 Відповісти
Мабуть криєм -- хочеця вірити на слово
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08.08.2022 16:42 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим зихисникам
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08.08.2022 16:49 Відповісти
Сучьи зрадоботы полезли из всех щелей
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08.08.2022 17:50 Відповісти
Засуньте собі в дупу той вогневий контроль нескінченний! Ціль- деокупація! Все інше лажа чи зрада!
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08.08.2022 22:34 Відповісти
наміри ворога просуватись на суходолі дуже ускладнені Джерело:

треба, аби наміри ворога ПЕРЕсуватись на суходолі були дуже ускладнені
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09.08.2022 11:44 Відповісти
 
 