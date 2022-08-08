ЗСУ тримають південь під вогневим контролем. Наміри ворога просуватись на суходолі дуже ускладнені, - речниця Сил оборони півдня Гуменюк
Збройні сили України тримають ситуацію на півдні України під вогневим контролем і значно ускладнили наміри ворога просуватись суходолом.
Про це сьогодні під час брифінгу повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На півдні залишається напруженою обстановка, але вона контролюється силами оборони. Зважаючи на те, що ворог підтягує резерви, намагається розгортати ударні угруповання і вишукує місця для маневрів своїх сил, ми тримаємо ситуацію під контролем, в тому числі вогневим, і достатньо суттєво вносимо корективи в їх плани. Зокрема, наміри ворога просуватись на суходолі дуже ускладнені, він не має такої можливості, тому акцентує свою увагу на артилерійських та авіаційних ударах", - сказала Гуменюк.
Коментуючи інформацію щодо ударів українських військ по мостах на Херсонщині, речниця зазначила, що вогневий контроль, який ЗСУ забезпечує, ефективно працює. Всі удари мають філігранні точкові ураження, але не знищують інфраструктуру, підкреслила вона.
"Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми не даємо ворогу нею користуватись", - наголосила Гуменюк.
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Звісно, мирняк не знає і не може знати справжні плани ЗСУ, але... Ну, "будєм посмотрєть", чим це все скінчиться.
1. Абдристович - це держслужбовець, а відосиків у нього на ютубі в такій кількості що виникає враження що він їх круглодобово записує. Цікаво коли він спить, працює і інше...
2. Фейгін такий же. Круглодобово віщає. Адвокат з нього ніякого, так він вирушив експертом стати і заробляти на ютубі собі на життя.
3.Піонтковський - це взагалі старий маразматик. Звісно заробляє собі на життя на ютубі....Він завжди знає що діється в Кремлі, що діється в голові Х ..й..ла....А в реалі - це просто його старческі фантазії.
Беріть інфу з незалежних ЗМІ. А також людей, які знають реальну ситуацію на фронтах і не гоняться за дешевою популярністю.
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Героическая борьба с Антоновским мостом идёт уже второй месяц. Но должна же быть логика дальнейших событий…
треба, аби наміри ворога ПЕРЕсуватись на суходолі були дуже ускладнені