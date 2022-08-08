Американський телеканал CBS випустив фільм про "контрабанду зброї" в Україні, але пізніше видалив його: МЗС закликає провести внутрішнє розслідування

Американський телеканал CBS випустив викривальний документальний фільм про постачання Україні західної зброї. Та після критики видалив його. Українська влада закликає медіа провести внутрішнє розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Фільм "Озброюючи Україну" в ефірі телеканалу CBS показали 4 серпня.

У фільмі американець, засновник військової компанії Mozart Group, яка спеціалізується на тренуванні військових, Енді Мілборн заявляє, що частина західного озброєння не доходить до лінії фронту.

Там заявили, що нібито на першу лінію фронту потрапляє лише 30% озброєння, яке країни Заходу відправляють Україні. Йдеться начебто про дрони, бронежилети, каски тощо.

Пізніше фільм зник із сайту CBS. За лінком з’являється повідомлення, що фільм показує застарілі дані та буде перероблений.

Глава МЗС Дмитро Кулеба привітав цей крок.

"Але цього недостатньо. Ви ввели в оману величезну аудиторію, ділячись необґрунтованими заявами та підриваючи довіру до поставок життєво необхідної військової допомоги нації, яка протистоїть агресії та геноциду. Має бути проведене внутрішнє розслідування, хто і чому це зробив", - наголосив міністр.

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