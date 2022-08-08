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Новини Війна
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Американський телеканал CBS випустив фільм про "контрабанду зброї" в Україні, але пізніше видалив його: МЗС закликає провести внутрішнє розслідування

зброя

Американський телеканал CBS випустив викривальний документальний фільм про постачання Україні західної зброї. Та після критики видалив його. Українська влада закликає медіа провести внутрішнє розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Фільм "Озброюючи Україну" в ефірі телеканалу CBS показали 4 серпня.

У фільмі американець, засновник військової компанії Mozart Group, яка спеціалізується на тренуванні військових, Енді Мілборн заявляє, що частина західного озброєння не доходить до лінії фронту.

Там заявили, що нібито на першу лінію фронту потрапляє лише 30% озброєння, яке країни Заходу відправляють Україні. Йдеться начебто про дрони, бронежилети, каски тощо.

Пізніше фільм зник із сайту CBS. За лінком з’являється повідомлення, що фільм показує застарілі дані та буде перероблений.

Глава МЗС Дмитро Кулеба привітав цей крок. 

"Але цього недостатньо. Ви ввели в оману величезну аудиторію, ділячись необґрунтованими заявами та підриваючи довіру до поставок життєво необхідної військової допомоги нації, яка протистоїть агресії та геноциду. Має бути проведене внутрішнє розслідування, хто і чому це зробив", - наголосив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно більше зброї, - Голова підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони Луазо

Автор: 

зброя (7512) США (23303) телебачення (1174)


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Топ коментарі
+23
Я не понял в чем же CBS не прав, а как же тогда информация с видео и фото в наших СМИ о торговле оборудованием и мелким вооружением и о взывании наших волонтеров и воинов с фронта о нехватке дронов, касок, авто, для вывоза раненных???? Это как раз о том что говорила Спартц!!!! Как только ****** ермак с подопечными влезли в поставки вооружения сразу возникли проблемы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.08.2022 16:47
+17
На высших руководящих должностях агентов кремля как крыс в амбаре, имеют доступ к военной секретной информации, проводят свою подрывную деятельность, ведут договорняки против интересов Украины, отстаивают интересы кацапских олигархов, подрывают доверие зарубежных партнеров.
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08.08.2022 16:48
+12
Річ йде не про контрабанду, а що на передову вся зброя не потрапляє. Може 30% і є правильна цифра. Актівістам треба знайти тот схрон.
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08.08.2022 16:42
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От і друга "ластівочка".
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08.08.2022 16:41 Відповісти
Треба було йому випустити фільм про розмінування Маріуполя і здачу азову. Нехай подає дерьмак до суду.
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08.08.2022 17:37 Відповісти
Річ йде не про контрабанду, а що на передову вся зброя не потрапляє. Може 30% і є правильна цифра. Актівістам треба знайти тот схрон.
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08.08.2022 16:42 Відповісти
Я не понял в чем же CBS не прав, а как же тогда информация с видео и фото в наших СМИ о торговле оборудованием и мелким вооружением и о взывании наших волонтеров и воинов с фронта о нехватке дронов, касок, авто, для вывоза раненных???? Это как раз о том что говорила Спартц!!!! Как только ****** ермак с подопечными влезли в поставки вооружения сразу возникли проблемы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.08.2022 16:47 Відповісти
А можна будь ласка посилання на ці "відосики" про голих, босих, бо здається мені, що CBS, якраз повню ***** пропагандистську вкинула. А дрони, каски, аптечки, машини це все швидко вичерпується з темпами сьогоднішньої війни.
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08.08.2022 17:09 Відповісти
Подивись на відосики де наші воїни стріляють в основному із РПГ, Стугон і Ігл. Почнеш може думати.
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08.08.2022 17:40 Відповісти
Не бачу проблем використанні радянських запасів, якшо не має достатньої кількості Західної зброї. Ми все таки Джавеліни Стінгери та Нлави не виробляємо поки що
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08.08.2022 17:51 Відповісти
Вы спорите с русскими тролями. Их тут 14 штук.
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08.08.2022 17:44 Відповісти
да даже на цензоре куча статей была, как сбу-шники накрывают барыг, которые торгуют волонтерской амуницией. и это то, что всплывает на поверхность. думаю там масштабы намного серьезней, и контролируются офисом президента. условные гаубицы и хаймерсы может они налево и не продают, так как их отследить легко и габариты большие, а вот стрелковое вооружение и птрк вполне могут продавать в какие то страны африки
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08.08.2022 17:59 Відповісти
****** це мяко сказано. Злодій і зрадник
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08.08.2022 17:55 Відповісти
На высших руководящих должностях агентов кремля как крыс в амбаре, имеют доступ к военной секретной информации, проводят свою подрывную деятельность, ведут договорняки против интересов Украины, отстаивают интересы кацапских олигархов, подрывают доверие зарубежных партнеров.
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08.08.2022 16:48 Відповісти
Вопрос один, как этих штирлицов ликвидировать? Все знают а ничего сделать не могут..
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08.08.2022 17:52 Відповісти
Думаю довічний строк ув'язнення для них буде поприємніше.
Патріотів в СБУ та ГУР має вистачити, але проблема у тому, що рашистська влада в Україні називає себе законною, будь-які спроби посягань на її агентуру на посадах назве державним переворотом в інтересах агресора. Тому починати потрібно з дискредитації рашистів в українській владі або як кажуть «вивести їх на чисту воду», а далі все піде як по маслу. Згадайте революцію Гідності, слуга кремля бандюкович сам себе скомпрометував і втік до своїх хазяїв до кацапстану.
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16.08.2022 19:51 Відповісти
Нехай Єлдак в в суд подасть на телеканал
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08.08.2022 16:58 Відповісти
Дєрмака відправити на размінування харківської області
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08.08.2022 17:04 Відповісти
Відколи каски, бронежилети стали зброєю?
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08.08.2022 17:04 Відповісти
У статті також написано "дрони".
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08.08.2022 17:24 Відповісти
Диму без вогню не буває,і знову всі ниточки ідуть в ОПУ!Саме там відповідь про всю корупцію в країні!
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08.08.2022 17:07 Відповісти
Шо це за військова компанія така? як не вагнер то моцарт.
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08.08.2022 17:10 Відповісти
Тобто, дані не неправдиві, а застарілі...
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08.08.2022 17:23 Відповісти
в ОП сказали що це наклеп і звинувачення в непрофесіоналізмі і вони насправді крадуть не 70%, а 80%.
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08.08.2022 17:45 Відповісти
За торгівлю на крові дронами, бронежилетами, касками, та навіть джавелінами і нлавами - можу повірити. Прапорщиків в будь-якій армії ніхто не скасував, і ніколи цей клас не знищити.
Але не хаймерсами, ні іншим важким озброєнням; бо цей товар поштучний.
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08.08.2022 17:26 Відповісти
що знову погані бояри при хорошому царі який не знав? ай-яй-яй!
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08.08.2022 17:47 Відповісти
Предатели во власти передают западное оборудование и вооружения русским??? расстрелять гнид!!!!
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08.08.2022 17:29 Відповісти
Захід найняв дЄрмака і клоуна на керівні посади в Україні щоб мати змогу контролювати знищення (кастрацію) кремля ? Іноді вспливають такі законспіровані питання коли розумієш що завдяки цим циркачам надання зброї Україні пригальмовують.
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08.08.2022 17:41 Відповісти
Звязок дЄрмака молодшого з спецслужбами росії.
У нижньому правому вуглу Емануїл Рахманін представник росії в Афганістані явно не по питанням балету.
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08.08.2022 17:43 Відповісти
вы хотите сказать что менеджер президента - агент российских спецслужб, а актер, испольняющий роль говорящей головы - весь белый и пушистый?
- но так не бывает!
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08.08.2022 18:32 Відповісти
Ну, ФСБ проплатило, как Амнести интернациональ и чуваки отрабатывают. Главное-непрямой пропагандой посеять в умы, что Украина-это что-то "нехорошее". То в школе солдат разместят( что ничем не запрещено), то "даже один американец" видел как прапорщик грузил в багажник личного авто каски...
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08.08.2022 17:51 Відповісти
ну да весь світ проплачений і кругом агенти кремля тільки в офісі президента самі чесні патріоти сидять
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08.08.2022 19:08 Відповісти
Без Спартц и Трампаявно не обошлось
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08.08.2022 17:51 Відповісти
Ермак - барыга со стажем) Еще со времен МАФ-ов в Киеве. Это животное всегда голодное и ему бабок всегда мало. Сейчас бабосы идут рекой в ОП. Не исключаю, шо этот хряк запустил свои вечно потные, жирные, грязные лапы и в военную помощь от союзников для ВСУ и в гуманитарку для гражданских.
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08.08.2022 18:05 Відповісти
Ермак після "поцелуїв" та "хороводів" з Руді Джуліані в Америці не рукопожатний. Ніхто не хоче вляпатись в багно. В Залужного помічник америкос, представник Генштабу у Рамштейні. там прохвостів не пустять, а ці прохвости тирили волонтерську допомогу за допомогою митників,СБУ і ДБР і передавали баригам для реалізації. Колись Агрохімія вкрав із НЗ палатки 1956 рокуі перепродав Тарану за 76 млн.грн. А де ті палатки, невідомо. Вбивають двох зайців, заробляють гроші і шкодять ЗСУ. буквально вчора верещагіна закликада волонтерів купувати в українських фірм стратегтовари. Так що фільм в тему. А те що відмінили показ, то за проханням Білого дому.
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08.08.2022 18:07 Відповісти
аби ні в кого, насамперед в самИх українців, не було сумнівів, краще б Зеленський посадив кілька своЇх найближчих друзів-кротів (за шкоду-зраду, а їх таких - ціле кубло), а ми тоді подивимося: чи він Лі Куан Ю чи Зе Чорт Тю..
а про те, що він "одразу піде, як хоч рАз порушить закон", ніхто з притомних людей з самого початку й не вірив, бо воно - балаболка, випадковий през
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08.08.2022 18:17 Відповісти
расследовать обязательно и назвать причастных.Кроме того,причастных притянуть уже к уголовномунаказанию за клевету
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08.08.2022 18:48 Відповісти
і не забути Єрмаку дати медаль за чесність четвертого ступеня
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08.08.2022 19:17 Відповісти
 
 