Американський телеканал CBS випустив фільм про "контрабанду зброї" в Україні, але пізніше видалив його: МЗС закликає провести внутрішнє розслідування
Американський телеканал CBS випустив викривальний документальний фільм про постачання Україні західної зброї. Та після критики видалив його. Українська влада закликає медіа провести внутрішнє розслідування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Фільм "Озброюючи Україну" в ефірі телеканалу CBS показали 4 серпня.
У фільмі американець, засновник військової компанії Mozart Group, яка спеціалізується на тренуванні військових, Енді Мілборн заявляє, що частина західного озброєння не доходить до лінії фронту.
Там заявили, що нібито на першу лінію фронту потрапляє лише 30% озброєння, яке країни Заходу відправляють Україні. Йдеться начебто про дрони, бронежилети, каски тощо.
Пізніше фільм зник із сайту CBS. За лінком з’являється повідомлення, що фільм показує застарілі дані та буде перероблений.
Глава МЗС Дмитро Кулеба привітав цей крок.
"Але цього недостатньо. Ви ввели в оману величезну аудиторію, ділячись необґрунтованими заявами та підриваючи довіру до поставок життєво необхідної військової допомоги нації, яка протистоїть агресії та геноциду. Має бути проведене внутрішнє розслідування, хто і чому це зробив", - наголосив міністр.
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Патріотів в СБУ та ГУР має вистачити, але проблема у тому, що рашистська влада в Україні називає себе законною, будь-які спроби посягань на її агентуру на посадах назве державним переворотом в інтересах агресора. Тому починати потрібно з дискредитації рашистів в українській владі або як кажуть «вивести їх на чисту воду», а далі все піде як по маслу. Згадайте революцію Гідності, слуга кремля бандюкович сам себе скомпрометував і втік до своїх хазяїв до кацапстану.
Але не хаймерсами, ні іншим важким озброєнням; бо цей товар поштучний.
У нижньому правому вуглу Емануїл Рахманін представник росії в Афганістані явно не по питанням балету.
- но так не бывает!
а про те, що він "одразу піде, як хоч рАз порушить закон", ніхто з притомних людей з самого початку й не вірив, бо воно - балаболка, випадковий през