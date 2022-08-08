У разі пошкодження єдиної вцілілої енерголінії ЗАЕС перейде в режим блекауту. Це дуже небезпечно, - глава "Енергоатому" Котін

Запорізька АЕС зараз пов’язана з енергосистемою України однією працюючою лінією електропередач і у разі її пошкодження російськими окупантами станція перейде в режим блекауту.

Про це повідомив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі національного телемарафону в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі становить велику загрозу для Запорізької АЕС у період обстрілів той факт, що росіяни пошкодили лінії, які зв'язують станцію із Запорізькою ТЕС та енергосистемою України. І зараз ЗАЕС пов'язана з енергосистемою лише однією лінією і це дуже небезпечно для такого ядерного об'єкта", - зазначив Котін.

За його словами, у разі пошкодження всіх ліній ЗАЕС вимушено перейде в режим блекауту, що вкрай небезпечно щодо збереження в безпечному стані ядерного палива на об'єкті.

"Якщо будуть пошкоджені всі лінії, станція перейде в режим блекауту - повного знеструмлення, і ця ситуація вже дуже небезпечна щодо збереження в безпечному стані ядерного палива в реакторах та басейнах витримки", - наголосив глава "Енергоатому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС