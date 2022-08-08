У разі пошкодження єдиної вцілілої енерголінії ЗАЕС перейде в режим блекауту. Це дуже небезпечно, - глава "Енергоатому" Котін
Запорізька АЕС зараз пов’язана з енергосистемою України однією працюючою лінією електропередач і у разі її пошкодження російськими окупантами станція перейде в режим блекауту.
Про це повідомив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі національного телемарафону в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наразі становить велику загрозу для Запорізької АЕС у період обстрілів той факт, що росіяни пошкодили лінії, які зв'язують станцію із Запорізькою ТЕС та енергосистемою України. І зараз ЗАЕС пов'язана з енергосистемою лише однією лінією і це дуже небезпечно для такого ядерного об'єкта", - зазначив Котін.
За його словами, у разі пошкодження всіх ліній ЗАЕС вимушено перейде в режим блекауту, що вкрай небезпечно щодо збереження в безпечному стані ядерного палива на об'єкті.
"Якщо будуть пошкоджені всі лінії, станція перейде в режим блекауту - повного знеструмлення, і ця ситуація вже дуже небезпечна щодо збереження в безпечному стані ядерного палива в реакторах та басейнах витримки", - наголосив глава "Енергоатому".
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Захоплення Криму відбулось в лютому - квітні, а Порошенко став президентом в червні.
На відміну від зелених гнід, людей щодня меншає.
Такими темпами через рік притомних, які пам'ятатимуть, вже не залишиться. Залишаться лише слуги.
Крым сдали ещё в 1991 году.
Когда у Украины отобрали ядерное оружие, самолёты, танки и т.д., отобрали Черноморский флот, дали автономию Крыму, а не крымско татарскому народу.
Это был сговор американских элит с КГБ.
Настроение на Украине было разделено между группами разных взглядов, от закоренелых коммунистов до ярых националистов, сторонников независимости. Председатель Верховного Совета Украинской ССР, впоследствии первый украинский президент https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонид Кравчук был коммунистом-реформатором, который поддерживал украинский суверенитет внутри союза с большей степенью свободы участников, нежели это было в Советском Союзе (такой же позиции придерживался российский президент https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борис Ельцин ). Ещё перед визитом Буша он утверждал: «Я убеждён, что Украина должна быть суверенным, полноценным и полнокровным государством»https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C)#cite_note-kravchuk-8 [8] . Буш отказался от встречи со сторонниками независимости в Киеве. Когда его автоколонна проезжала через Киев, она была встречена большим количеством людей, махавших флагами Украины и США, среди которых были также и протестующие, которые выкрикивали слоганы типа «Мистер Буш: миллиарды для УССР - это рабство для Украины» и «Белый Дом сотрудничает с коммунистами, но пренебрегает https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Рухом https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C)#cite_note-9 [
в ЗАЕС була лише одна ЛЕП 330 кВ яка йшла на ОРУ 330 кВ Запорізької ТЕС, ось звідтіль вони могли через п/с Мелітополь 330 кВ подати напругу в Крим
виноваті українці(
А от те, що кацапи зроблять все можливе, щоб Україна не отримувала енергію с ЗАЕС, це точно. Для цього вони замутять будь-які провокації, щоб станцію перевести в режим непрацюючої, або частково працюючої.
Нашій владі тут думати і думати.
От якби треба було піською по піаніні возить, ото да, ото б показали б себе.
Отключен один из энергоблоков, т.к. при одном из обстрелов была повреждена система охлаждения реактора, его заглушили.
вообще всю станцию надо было планово заглушит еще 24 февраля...
Украину это тоже не гребло, пока жареный петух не клюнул. Вон, сколько и сейчас вони - как нам насрать на голодающих в Африке. Вы думаете, им не насрать на нас, раз нам было плевать на них все эти 70 лет?