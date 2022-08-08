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Новини
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У разі пошкодження єдиної вцілілої енерголінії ЗАЕС перейде в режим блекауту. Це дуже небезпечно, - глава "Енергоатому" Котін

заес,аес,запорізька

Запорізька АЕС зараз пов’язана з енергосистемою України однією працюючою лінією електропередач і у разі її пошкодження російськими окупантами станція перейде в режим блекауту.

Про це повідомив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі національного телемарафону в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі становить велику загрозу для Запорізької АЕС у період обстрілів той факт, що росіяни пошкодили лінії, які зв'язують станцію із Запорізькою ТЕС та енергосистемою України. І зараз ЗАЕС пов'язана з енергосистемою лише однією лінією і це дуже небезпечно для такого ядерного об'єкта", - зазначив Котін.

За його словами, у разі пошкодження всіх ліній ЗАЕС вимушено перейде в режим блекауту, що вкрай небезпечно щодо збереження в безпечному стані ядерного палива на об'єкті.

"Якщо будуть пошкоджені всі лінії, станція перейде в режим блекауту - повного знеструмлення, і ця ситуація вже дуже небезпечна щодо збереження в безпечному стані ядерного палива в реакторах та басейнах витримки", - наголосив глава "Енергоатому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС

Автор: 

обстріл (28993) Енергоатом (1644) електроенергія (6247) Енергодар (263) Запорізька АЕС (1417)


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Топ коментарі
+26
Не є прихильником Порошенко, але ви б хоч вивчили хронологію подій.
Захоплення Криму відбулось в лютому - квітні, а Порошенко став президентом в червні.
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08.08.2022 16:53
+24
Я бы быстрее обратился к Зе власти с вопросами о том - кто дал приказ разминировать перешейки с Крыма, и разобрать барикады? Кто заморозил ракетные программы в 19том, кто работал на откровенное разрушение оборонки последние 3 года?
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08.08.2022 16:48
+20
А ще в штани собі подивися, там Гетьман з Пастором тобі насрали.
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08.08.2022 16:47
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А ще в штани собі подивися, там Гетьман з Пастором тобі насрали.
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08.08.2022 16:47 Відповісти
Дивись далі марафон, писати - це не твоє.((
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08.08.2022 16:52 Відповісти
Я бы быстрее обратился к Зе власти с вопросами о том - кто дал приказ разминировать перешейки с Крыма, и разобрать барикады? Кто заморозил ракетные программы в 19том, кто работал на откровенное разрушение оборонки последние 3 года?
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08.08.2022 16:48 Відповісти
Не є прихильником Порошенко, але ви б хоч вивчили хронологію подій.
Захоплення Криму відбулось в лютому - квітні, а Порошенко став президентом в червні.
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08.08.2022 16:53 Відповісти
Зеленій плісняві то все одно. У них головне завдання - с пройобів Найшашличнішого переводити стрілки на Порошенка.
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08.08.2022 16:54 Відповісти
Це кацапський бот детектед. Сьогоднішня реєстрація. Вони різко перейшли на українську мову зі старими тупими байками про минулу владу і чомусь з відбілюванням нинішньої. Напевно дєрьмак попрохав кураторів.
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08.08.2022 16:58 Відповісти
Скоріше - подоляцькі боти. У зелені такі глобальні зашквари, що навіть Януковощ нервово курить в сторонці. Але боти їх не відбілять - люди все пам'ятають.
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08.08.2022 17:00 Відповісти
Є тілько одна маленька проблемка.
На відміну від зелених гнід, людей щодня меншає.
Такими темпами через рік притомних, які пам'ятатимуть, вже не залишиться. Залишаться лише слуги.
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08.08.2022 17:12 Відповісти
Гадаю, все набагато сумніше. Мутрий наріт невиліковний: серед усього наявного гівна вибере найбільш смердюче.
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08.08.2022 18:39 Відповісти
Колекція поповнилась знову - 280 "погрємух" зібралося
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08.08.2022 18:38 Відповісти
Армію будував майже з нуля, ракетні програми наші запровадив, безвізу добився, томосу... Мало хіба як для 5 років?
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08.08.2022 16:58 Відповісти
Да успокойтесь уже.
Крым сдали ещё в 1991 году.

Когда у Украины отобрали ядерное оружие, самолёты, танки и т.д., отобрали Черноморский флот, дали автономию Крыму, а не крымско татарскому народу.

Это был сговор американских элит с КГБ.
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08.08.2022 17:01 Відповісти
Это значит что уже появилась армия. В 2014 году ее не было. Кто-то готовил нашу страну к сдаче с самого 1991 года.
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08.08.2022 17:14 Відповісти
Это было пока не ввели рашистские воиска. Это скрывалось всеми балаболами мира, пока не сбили Боинг.
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08.08.2022 17:21 Відповісти
Наемники и регулярная армия это разное. Когда началось вторжение это были танки, системы ПВО, которые сбивали самолёты и тяжёлая артиллерия, гаубицы РСЗО и т.д.
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08.08.2022 17:27 Відповісти
30 июля 1991 Буш прибыл в Москву на саммит с Михаилом Горбачёвым. Он и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0 Барбара Буш вместе с Горбачёвым и его женой https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0,_%D0%A0%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Раисой остановились у них на даче в Подмосковье, где два лидера вели неформальные переговоры. Буш сказал Горбачёву, что распад Советского Союза не в интересах Америки, хотя бескомпромиссные члены https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) Республиканской партии - и в большей степени https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 министр обороны https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4 Дик Чейни - желали такого исхода. Он убедил Горбачёва, что он будет настраивать украинцев против независимости, когда он поедет на Украину, 1 августа, осуществляя следующий этап своего визитаhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C)#cite_note-conor-7 [7] .

Настроение на Украине было разделено между группами разных взглядов, от закоренелых коммунистов до ярых националистов, сторонников независимости. Председатель Верховного Совета Украинской ССР, впоследствии первый украинский президент https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонид Кравчук был коммунистом-реформатором, который поддерживал украинский суверенитет внутри союза с большей степенью свободы участников, нежели это было в Советском Союзе (такой же позиции придерживался российский президент https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борис Ельцин ). Ещё перед визитом Буша он утверждал: «Я убеждён, что Украина должна быть суверенным, полноценным и полнокровным государством»https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C)#cite_note-kravchuk-8 [8] . Буш отказался от встречи со сторонниками независимости в Киеве. Когда его автоколонна проезжала через Киев, она была встречена большим количеством людей, махавших флагами Украины и США, среди которых были также и протестующие, которые выкрикивали слоганы типа «Мистер Буш: миллиарды для УССР - это рабство для Украины» и «Белый Дом сотрудничает с коммунистами, но пренебрегает https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Рухом https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C)#cite_note-9 [
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08.08.2022 17:18 Відповісти
За ".....на Украине...." - в спам
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09.08.2022 08:17 Відповісти
судя по тому, как кацапье борзеет - они уже подключили станцию к своим сетям. а сейчас блеф чистой воды.
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08.08.2022 16:54 Відповісти
підключились до 750 кВ?
в ЗАЕС була лише одна ЛЕП 330 кВ яка йшла на ОРУ 330 кВ Запорізької ТЕС, ось звідтіль вони могли через п/с Мелітополь 330 кВ подати напругу в Крим
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08.08.2022 17:06 Відповісти
нам не говорят всю правду. и что там творится покрыто мраком.
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08.08.2022 17:22 Відповісти
А пам'ятаєте був час як куди не поїде презЕдент там не аби яка халепа траплялась, а в Україні ніби все гаразд було ... Було ...
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08.08.2022 16:54 Відповісти
Для України це "все" просто накопичувалось.
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08.08.2022 18:28 Відповісти
азовсталь 2.0
виноваті українці(
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08.08.2022 16:55 Відповісти
Переходят всякі межі розумного -- в них вже в головах має фонити
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08.08.2022 16:59 Відповісти
Чи зможуть кацапи направити електроенергію в свій бік с ЗАЕС, питання технічне. Там спеціалістів вистачає, щоб якісь реактори відключити, якісь використовувати навіть для однієї леп.
А от те, що кацапи зроблять все можливе, щоб Україна не отримувала енергію с ЗАЕС, це точно. Для цього вони замутять будь-які провокації, щоб станцію перевести в режим непрацюючої, або частково працюючої.
Нашій владі тут думати і думати.
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08.08.2022 17:34 Відповісти
Якщо нашій владі треба думати, то ми приречені, бо думати воно в принципі не вміє, нема чим.
От якби треба було піською по піаніні возить, ото да, ото б показали б себе.
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08.08.2022 22:22 Відповісти
ЗАЭС уже работает не полностью.
Отключен один из энергоблоков, т.к. при одном из обстрелов была повреждена система охлаждения реактора, его заглушили.
вообще всю станцию надо было планово заглушит еще 24 февраля...
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09.08.2022 08:56 Відповісти
Найстрашніший злочин Зеленського проти України-перед війною відкрив шлях до окупації АЕС які мали прикриті наідйно бути військами і ППО бо це є найстатегічні точки України.
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08.08.2022 17:40 Відповісти
ЗАЭС окружили танковыми ротами. Как бы здесь помогло ПВО?
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09.08.2022 09:08 Відповісти
слабка втіха лише у тому, що навколо заес живуть самі зе-лупині виборці... 73% - не ображайтеся, ви самі винні: саме для вас таварісч дєрьмак, задється, у січні 2022 року браво відрапортував, що почалося розмінування першийку, що - увага - має покращити життя місцевого народу...
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08.08.2022 17:42 Відповісти
В режим блэкаута нужно отправить Гуттериша,генсека ООН и руководителя МАГАТЭ,которые лояльничают с российским оккупантом,что-то там прося у ьнего...Обязанность ООН ПРЕСЕКАТЬ,а не просить и уступать агрессору.МАГАТЭ вообще нужно переформатировать в части руководства,потому как нынешние-участники финансируемых россией проектов...
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08.08.2022 18:51 Відповісти
у них нет таких функций. В Уставе не прописано. Могут только высказывать обеспокоенность.
Украину это тоже не гребло, пока жареный петух не клюнул. Вон, сколько и сейчас вони - как нам насрать на голодающих в Африке. Вы думаете, им не насрать на нас, раз нам было плевать на них все эти 70 лет?
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09.08.2022 09:10 Відповісти
 
 