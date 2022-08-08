Наразі загроз з Придністров’я не спостерігається. Кордон надійно захищений, - Сили оборони півдня

Ситуація на кордоні у напрямку Придністров’я перебуває під контролем Сил оборони, зосередження ворожої армії там не спостерігається.

Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На напрямку Придністров'я у нас ситуація стабільна і під контролем Сил оборони. Державний кордон надійно захищено, Сили оборони там поставили свої резерви таким чином, що загроза з цього напрямку, навіть якщо вона буде створена, буде адекватно відбита", - сказала Гуменюк.

За її словами, зараз зосередження засобів і сил ворожої армії тут не спостерігається, проте Сили оборони "ретельно пильнують ситуацію, розуміючи, що той фронт може бути розгорнутий як альтернатива для відтягування сил".

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