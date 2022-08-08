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Новини Війна
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Наразі загроз з Придністров’я не спостерігається. Кордон надійно захищений, - Сили оборони півдня

придністровя

Ситуація на кордоні у напрямку Придністров’я перебуває під контролем Сил оборони, зосередження ворожої армії там не спостерігається.

Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На напрямку Придністров'я у нас ситуація стабільна і під контролем Сил оборони. Державний кордон надійно захищено, Сили оборони там поставили свої резерви таким чином, що загроза з цього напрямку, навіть якщо вона буде створена, буде адекватно відбита", - сказала Гуменюк.

За її словами, зараз зосередження засобів і сил ворожої армії тут не спостерігається, проте Сили оборони "ретельно пильнують ситуацію, розуміючи, що той фронт може бути розгорнутий як альтернатива для відтягування сил".

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Автор: 

армія рф (17729) Одеська область (3276) Придністров’я (474) Херсонська область (5850)


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Ну хоч Сили Оборони півдня запевнили, а не верховний( не лох), бо чекай горя....
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08.08.2022 17:21 Відповісти
Фото не перепутали? Под чьим надежным контролем.
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08.08.2022 17:22 Відповісти
Як ордон може бути захищений, коли є дєрьмак?
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08.08.2022 17:28 Відповісти
Ідіоти, дайте їм можливість напасти, і розєбаште к хєрам. Шмарклю геть!
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08.08.2022 19:34 Відповісти
 
 