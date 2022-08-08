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Новини Війна
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Війська РФ за добу обстріляли 42 населені пункти, на Харківщині знищили 10 га пшениці, - МВС

ракета

Упродовж минулої доби до Національної поліції надійшла інформація про обстріли росіянами 42 населених пунктів.

Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За минулу добу поліцейські отримали інформацію про обстріли 42 населених пунктів. І такі обстріли, як завжди, призводять до десятків жертв та поранень, зокрема серед мирного населення. І на превеликий жаль, ця доба не була винятком. Напружена обстановка залишається на Донеччині, Миколаївщині, Запоріжжі та низці інших регіонів нашої країни", - повідомив Єнін.

Зокрема, за його словами, в Харкові та області в результаті обстрілів з боку Росії пошкоджено ще 9 приватних житлових будинків та інших об’єктів, знищено близько 10 гектарів посівів пшениці.

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Також, зазначив Єнін, під прицілом росіян минулої доби були населені пункти Дніпропетровщини, де пошкоджено 15 будинків. Так само об’єктами обстрілів росіян минулої доби стали Херсонщина, Чернігівщина, Сумщина, Вінниччина.

"Як бачимо, географія російських ракет постійно змінюється, небезпечно всюди, де б ви не знаходилися, по суті, це російська рулетка, щоправда, росіяни діють як завжди підступно, бо проти українців зарядили всю наявну в них зброю", - сказав заступник міністра.

Автор: 

армія рф (17729) обстріл (28993) Єнін Євген (348)


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08.08.2022 17:45 Відповісти
рашка відстрілюют все наявне залізо
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08.08.2022 17:49 Відповісти
ось таке ось Зе-чмо👇

Palmer Eldritch

@mastrm8

·

https://twitter.com/mastrm8/status/1556599922023170049 3 ч

інтерв'ю цього куколда - чому проїбали музеї, Скіфське золото? - чвяк-хуяк... немає помномважень... немає громшей... все одно не встигли б... - так а ви до вторгення готувались? світові розвідки попереджали вас. - чвяк-хуяк... Ми БуДеМо ВнОсИтИ ПрОпОзИцІї УдОсКоНаЛеНнЯ ЕвАкУаЦіЇ

Я ПрО ПоЧаТоК БоЙоВиХ ДіЙ ДіЗнАвСя 24 ЛюТоГо

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08.08.2022 17:56 Відповісти
Шкода 10 гектарів пшениці... Але більше шкода людей і їх майна. Шкода, що в наших душах змінюються пріоритети загально- людських цінностей..
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08.08.2022 18:22 Відповісти
Скільки населених пунктів зруйновано в бєлгородській області??? Скільки га знищено там хоча б??? Терпіли ублюдошні зелені!
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08.08.2022 22:36 Відповісти
 
 