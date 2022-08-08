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Новини Війна
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Добровольців на війну з Україною в регіонах РФ набирають серед вчителів та викладачів

рф,армія,мобілізація,примува

В Ульянівській області РФ військовий комісаріат набирає викладачів у добровольчі батальйони для відправки в Україну. А в підмосковних школах вчителям пропонують відрядження до "нових республік" на окупованій території України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

Повідомляється, що військовий комісаріат Ульянівської області попросив керівників середніх навчальних закладів "сприяти" у пошуку нових контрактників. Набирати добровольців хочуть безпосередньо з викладачів — ними ж укомплектують іменні батальйони "Свіяга" та "Симбірськ", які незабаром мають вирушити до України.

Загалом обом батальйонам потрібно 400 бійців. Викладачів, які побажали до них приєднатися, чекає контракт терміном від пів року, а також щомісячна зарплата від 220 тисяч рублів та одноразова виплата 100 тисяч зверху. Цікаво, що для звичайних жителів Ульянівської області умови набагато скромніші — у регіональних газетах їм пропонують поїхати на "спецоперацію" з оплатою від 30 тисяч на місяць.

Добровольців на війну з Україною в регіонах РФ набирають серед вчителів та викладачів 01

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Інші контракти пропонують шкільним вчителям в Московській області. За 200 тисяч рублів на місяць їм пропонують поїхати до "нових республік" на території України. Там вони мають не менше одного навчального року викладати місцевим дітям — нібито без участі у якихось військових діях.

Автор: 

армія рф (17729) росія (65856) вчитель (399)


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Топ коментарі
+12
На могилах хоть без ошибок фамилию напишут.
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08.08.2022 17:58
+10
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08.08.2022 18:04
+7
Вчитимуть маладиє ріспублікі? До бандер вже посилали таких вчителів свого часу.
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08.08.2022 18:04
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На могилах хоть без ошибок фамилию напишут.
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08.08.2022 17:58 Відповісти
научат как в кульки быстрее попасть
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08.08.2022 18:02 Відповісти
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08.08.2022 18:04 Відповісти
Вчитимуть маладиє ріспублікі? До бандер вже посилали таких вчителів свого часу.
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08.08.2022 18:04 Відповісти
ага, на обрусєніє края і утолщєніє чєрнозьома
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08.08.2022 18:59 Відповісти
На нашу долю випав шанс как цапів вибити. Більше мяса на фронт.
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08.08.2022 18:07 Відповісти
каждая область обязана сформировать батальоны "Физрук" и "Трудовик".
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08.08.2022 18:12 Відповісти
назівай хоть "физрук".... хоть "трудовик" - все равно получится "аватар"
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08.08.2022 18:16 Відповісти
У мене є рекламний слоган для цієї х*йні...
"Запишись в добровольцы, принеси пользу, сделай украинский чернозём лучше!"
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08.08.2022 18:16 Відповісти
А молоді біологічкі з вчительками рузгай літєратурьі там теж будуть!? Тоді їх можна брати у полон я вважаю
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08.08.2022 18:16 Відповісти
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08.08.2022 18:30 Відповісти
"Девушки-медички пьют до потери пульса.
Девушки-химички до потери реакции.
Девушки-математички - до бесконечности.
Так выпьем за девушек-физиков, пьющих до потери сопротивления." (С)
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08.08.2022 18:36 Відповісти
давно ясно, що вчителі на Московії - пережиток кацапської недоцивілізації, вимираюча професія.. оркам достатньо дЯка-прапорщика та пари класів церковно-приходської школи і то - по вихідних
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08.08.2022 18:22 Відповісти
Так вроде бы даунбаское мясо еще не закончилось
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08.08.2022 18:38 Відповісти
не думаю, преподаватели и учителя захотели воевать не имея опыта. Значит они на крючке у фсб, взятки или еще что, или сядут или на войну.
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08.08.2022 19:13 Відповісти
Это те самые командос)))
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08.08.2022 19:24 Відповісти
Про викладачів в документі не знайшов, побачив тільки про контракт. Щоб отримати контракт, треба звільнятися з колишньої роботи. І ще, що в Україні, що в Раші вчителів чоловіків обмаль, кого там набирати, трудовикiв, та фiзрукiв?
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08.08.2022 20:22 Відповісти
Ще одні "чмоні'.
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08.08.2022 21:33 Відповісти
 
 