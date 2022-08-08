Добровольців на війну з Україною в регіонах РФ набирають серед вчителів та викладачів

В Ульянівській області РФ військовий комісаріат набирає викладачів у добровольчі батальйони для відправки в Україну. А в підмосковних школах вчителям пропонують відрядження до "нових республік" на окупованій території України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

Повідомляється, що військовий комісаріат Ульянівської області попросив керівників середніх навчальних закладів "сприяти" у пошуку нових контрактників. Набирати добровольців хочуть безпосередньо з викладачів — ними ж укомплектують іменні батальйони "Свіяга" та "Симбірськ", які незабаром мають вирушити до України.

Загалом обом батальйонам потрібно 400 бійців. Викладачів, які побажали до них приєднатися, чекає контракт терміном від пів року, а також щомісячна зарплата від 220 тисяч рублів та одноразова виплата 100 тисяч зверху. Цікаво, що для звичайних жителів Ульянівської області умови набагато скромніші — у регіональних газетах їм пропонують поїхати на "спецоперацію" з оплатою від 30 тисяч на місяць.

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Інші контракти пропонують шкільним вчителям в Московській області. За 200 тисяч рублів на місяць їм пропонують поїхати до "нових республік" на території України. Там вони мають не менше одного навчального року викладати місцевим дітям — нібито без участі у якихось військових діях.