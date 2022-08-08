У звіті Amnesty International використали свідчення людей, які перебували у фільтраційних таборах та окупаційних тюрмах, - Центр стратегічних комунікацій

Amnesty International використали для підготовки скандального звіту свідчення людей, які перебували в фільтраційних таборах та "тюрмах" на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"До процесу збору свідчень були залучені незалежні журналісти та волонтери на території Миколаївської, Харківської, Донецької та Луганської областей. Водночас, більшість матеріалів для звіту отримані у ході опитування осіб, які були евакуйовані на тимчасово непідконтрольні території України: територію Донецької та Луганської областей або Криму", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, матеріал збирався на території фільтраційних таборів та тюрем, а опитування проводилось серед "бажаючих" надати подібну інформацію.

"Отже така інформація, зібрана на території таборів, не мала взагалі використовуватись під час складання звіту. Оскільки такі інтервʼю були відібрані під очевидним тиском з боку силових охоронних органів рф (адміністрації закладів), який здійснювався на постійній основі. Інколи подібного роду "правильне" інтервʼю було єдиним шансом пройти фільтрацію та виїхати за межі окупованих територій.

Крім цього, зібрані журналістами та найманими волонтерами матеріали також проходили перевірку адміністрацією закладів та, в окремих випадках, співробітниками ФСБ РФ", - додали в Центрі стратегічних комунікацій.

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Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".

Документ розкритикували в Україні й інших державах. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).

Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася на знак незгоди з позицією організації.

Пізніше Amnesty International перепросила за спричинені її висновками "страждання та гнів", але не відмовилася від них

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