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У звіті Amnesty International використали свідчення людей, які перебували у фільтраційних таборах та окупаційних тюрмах, - Центр стратегічних комунікацій

табори,фільтраційні,фільтрація

Amnesty International використали для підготовки скандального звіту свідчення людей, які перебували в фільтраційних таборах та "тюрмах" на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"До процесу збору свідчень були залучені незалежні журналісти та волонтери на території Миколаївської, Харківської, Донецької та Луганської областей. Водночас, більшість матеріалів для звіту отримані у ході опитування осіб, які були евакуйовані на тимчасово непідконтрольні території України: територію Донецької та Луганської областей або Криму", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, матеріал збирався на території фільтраційних таборів та тюрем, а опитування проводилось серед "бажаючих" надати подібну інформацію.

"Отже така інформація, зібрана на території таборів, не мала взагалі використовуватись під час складання звіту. Оскільки такі інтервʼю були відібрані під очевидним тиском з боку силових охоронних органів рф (адміністрації закладів), який здійснювався на постійній основі. Інколи подібного роду "правильне" інтервʼю було єдиним шансом пройти фільтрацію та виїхати за межі окупованих територій.

Крім цього, зібрані журналістами та найманими волонтерами матеріали також проходили перевірку адміністрацією закладів та, в окремих випадках, співробітниками ФСБ РФ", - додали в Центрі стратегічних комунікацій.

Також читайте: Скандальний звіт Amnesty International є російською пропагандою, - The ​​Times

Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".

Документ розкритикували в Україні й інших державах. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).

Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася на знак незгоди з позицією організації.

Пізніше Amnesty International перепросила за спричинені її висновками "страждання та гнів", але не відмовилася від них

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відсутність Amnesty International у російському списку іноагентів є показовим маркером, - Немчінов

Автор: 

Amnesty International (100) окупація (6739) Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (37)


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Топ коментарі
+37
Тоесть члены этой организации имеют хорошие связи с росийскими нацистами раз у них есть доступ до людей находящихся в плену. Даже красный крест рашисты не пускают в места где держат пленных и заложников. Отсюда можно сделать вывод на кого работает эта организация.
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08.08.2022 18:17
+31
Гамнисті інтернешнл-ви просто кінчені ублюдки...
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08.08.2022 18:16
+25
Amnesty International пишуть звіти під диктовку фсб
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08.08.2022 18:18
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Гамнисті інтернешнл-ви просто кінчені ублюдки...
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08.08.2022 18:16 Відповісти
вони працюють на росію
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08.08.2022 18:28 Відповісти
Не визнавати цієї організації. Для нас вона просто не існує.
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08.08.2022 18:43 Відповісти
что значит "для нас вона просто не існує"??? она существует для других.
Ее заключения ложные, манипулятвные и дискредитируют нашу страну.
На них надо было давно подать в суд, а не воздух сотрясать.
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08.08.2022 22:49 Відповісти
Так они их туда и вывезли.
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08.08.2022 18:16 Відповісти
Тоесть члены этой организации имеют хорошие связи с росийскими нацистами раз у них есть доступ до людей находящихся в плену. Даже красный крест рашисты не пускают в места где держат пленных и заложников. Отсюда можно сделать вывод на кого работает эта организация.
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08.08.2022 18:17 Відповісти
У красного креста тоже хорошие связи, когда они открыли представительство в Ростове на Дону, чтобы вывозить людей туда их пустили. А как к пленным так не пускают. Вышло вчера кажется интервью. Один раз они были в Еленовке. Воду привезли. И все.
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08.08.2022 18:20 Відповісти
Яка в ху* Еленівка?
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08.08.2022 18:45 Відповісти
Интересный вопрос.

Вообще названия населенных пунктов не переводятся. Была Еленовка, потом переименовали в Оленивка. Но это не переименование это перевод.

И вообще названия населенных пунктов переводятся

Николаев - Миколаїв

Поэтому ху. знает.
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08.08.2022 19:05 Відповісти
Не було Єленовки, був український населений пункт Оленівка
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08.08.2022 20:14 Відповісти
https://ips.ligazakon.net/document/UP783393?an=5
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08.08.2022 21:53 Відповісти
Почему Нью-Йорк, но в то же время Новый Орлеан?
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09.08.2022 09:21 Відповісти
"Селище Оленівка засноване у https://uk.wikipedia.org/wiki/1840 1840 році переселенцями з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Полтавської і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Харківської губерній ".
А тепер поясни мені будь ласка - "А з якого ХЕРА полтавчани та харків"яни давали-б своєму селу російську назву?" Якщо навіть більшість сіл на території Воронежчини Брянщини та Білгородщини мали колись українські назви?"
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09.08.2022 10:33 Відповісти
Червоний Хрест СВІДОМО дотримується нейтралітету, нікого не засуджує й не критикує, щоб мати будь-яку можливість надавати хоч якусь гуманітарну допомогу жертвам збройних конфліктів.
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08.08.2022 19:26 Відповісти
Яку гуманітарну допомогу надає Червоний Хрест Азовцям та іншим військовополоненим? Чи займається він долями інтернованих і ізольованих в фільтраційних таборах? Чи здійснює підтримку як населення на окупованих територіях так і на прифронтових?
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08.08.2022 20:00 Відповісти
ОБСЄ також,не проти відсвяткувати весілля терористів за для фіксування злочинів
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08.08.2022 21:29 Відповісти
Amnesty International пишуть звіти під диктовку фсб
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08.08.2022 18:18 Відповісти
Чекаємо на плідну співпрцю з 95м кварталом .
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08.08.2022 18:19 Відповісти
Всі вже зрозуміли, що Amnesty, це собаче гівно на утриманні у кацапів.
Можна не продовжувати.
Це приблизно так, якби десь у 1944 році, в Освенцимі провели опитування, що в'язні думають про державний устрій Німеччини, та як їм живеться у таборі!
Цікаво, що б вони відповіли...
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08.08.2022 18:21 Відповісти
Красный крест проводил в Освенциме.
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08.08.2022 18:22 Відповісти
і мабуть виявив, що евреї негуманно себе поводять, коли їх спалюють в печах і травлят в газових камерах.
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08.08.2022 18:29 Відповісти
Можна собі уявити.
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08.08.2022 18:39 Відповісти
«Доклад Международного комитета Красного Креста об условиях содержания в немецких концлагерях во время войны» (фр. «Documents sur L'activité du CICR en faveur des civils detenus dans les camps de concentration en Allemagne, ») - часть 3-х томного 1600-страничного отчета «Доклад Международного комитета Красного Креста о своей деятельности во время Второй мировой войны» (англ. «Report of the International Committee of the Red Cross on its activities during the Second World War, September 1, 1939-June 30,1947»), изданного в https://pandia.ru/text/category/zheneva/ Женеве в 1948 году.

В докладе МККК жаловался, что "никогда не удавалось послать вообще что-нибудь в Россию" (т. II, стр. 62). Та же самая ситуация относилась ко многим из немецких лагерей после их "освобождения" русскими. Красный Крест получал большое количество почты из Освенцима до его оккупации советами. К тому времени многие интернированные были эвакуированы немцами на запад. Попытки Красного Креста послать помощь интернированным, остававшихся в Освенциме под советским контролем, были напрасными. Однако представители Красного Креста - по крайней мере, до 1943 г., - смогли проследить эвакуацию интернированных Освенцима через Богемию и Моравию. Также продолжалась отправка посылок с продовольствием бывшим заключенным Освенцима переведенным на запад в такие лагеря как Бухенвальд и Ораниенбург.
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08.08.2022 19:18 Відповісти
Більш того у цих "правозахисників" навіть не виникає питань з приводу незаконного та протиправного утримання такої кількості людей у фільтраційних лагерях...
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08.08.2022 19:15 Відповісти
С Израиля их ********* так и с Украины нужно тоже
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08.08.2022 18:22 Відповісти
У вашего правительства есть воля и паьриотизм, нашего ...увы((((
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08.08.2022 18:48 Відповісти
и тем не менее, они все равно на вас гавкают
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08.08.2022 22:50 Відповісти
Гавкають? І шо??? А Ізраіль їх посилав, посилає і буде посилати.
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09.08.2022 11:54 Відповісти
А провода от электричества были сняты?ну когда вы брали свидетельства?вот как это объяснить тупость или подкуп?как просишь их помочь с пленными,то они не могут помочь,а как ездить к людям которые находятся под зорким надзором то вперёд.
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08.08.2022 18:23 Відповісти
А не хотят амнести написать что происходит с теми людьми что "не прошли" фильтрацию? Ну раз уж фашисты их так допускают туда, доверяют им.
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08.08.2022 18:29 Відповісти
Гнати такі організації потрібно з України.
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08.08.2022 18:31 Відповісти
"Ложь піз**ож і провокація"-це все що можна сказати про ту "статейку".А та "кантора" -слідом за кацапським крейсером!!!
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08.08.2022 18:31 Відповісти
Паскуди.
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08.08.2022 18:43 Відповісти
Проститутки, читающие мораль о коррупциии.
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08.08.2022 18:47 Відповісти
странно что они не брали интервью прямо на Лубянке, в офисе фсб....
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08.08.2022 18:49 Відповісти
Обісци Інтернешнел, ООН, Червоний Хрест, ОБІсриЄ ітд -нікчемні імпотентні організації які сидять на грантах і нікуя нероблять як *********** іноді для тих хто бабок дасть.Ліваки відірвані від реальності! На Юх всіх вас
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08.08.2022 18:50 Відповісти
AI ***.
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08.08.2022 18:53 Відповісти
А чому не свідчення свідків з Гостомеля, Бучі чи Ірпеня?
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08.08.2022 19:01 Відповісти
Вони не східняки, вони чітко вказують на расєян, а східняки ніколи...
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08.08.2022 19:31 Відповісти
Не бреши провокатор!!
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08.08.2022 22:40 Відповісти
Взагалі дивно, що в тюрмах і таборах не розповіли нову версію " распятих мальчіков" і "ізнасілованих бабушек".
Цікаво було б знати прізвища цих "незалежних журналістів та волонтерів".
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08.08.2022 19:04 Відповісти
кому зараз цікаві "висери" цих паскудних повій???
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08.08.2022 19:15 Відповісти
Наші східняки завжди розповідають за війну так що їх розповіді можна перекручувати як завгодно, ніколи не кажуть що расєяни агресори, *******. стріляють, ґвалтують, мародерять, але ніколи не скажуть відкрито що це расєя, тому і з'являються такі доповіді...
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08.08.2022 19:29 Відповісти
АI ссученые проститутки!
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08.08.2022 19:52 Відповісти
значить ця організаціє співдіє з ФСБ, тоді все зрозуміло
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08.08.2022 19:59 Відповісти
Таку організацію цензурним словом не назвеш.
Саме цікаво, що це "дуже відома правозахисна організація".
І ніхто їх на місце поставити не збирається?
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08.08.2022 20:03 Відповісти
визнату цю лівацько-популістську гидоту посібником терроризму, та геть з України.
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08.08.2022 20:14 Відповісти
а почему они не предупреждают в отчете что брали эти данные в этих лагерах
это же важно

пусть смотрят где российские военные располлогают склады
а еще на заэс съездиют
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08.08.2022 20:19 Відповісти
Им заплатили и они радостно получили свидетельства у людей находящихся под угрозой физической расправы, амнести грязные подонки
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08.08.2022 21:40 Відповісти
По сути амнести есть пособники мразей, которые пытают людей в концлагерях, неплохо
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08.08.2022 21:41 Відповісти
Дебіли, ***.... Звіт із свідчень. Не з фактів. Задокументованих. А зі слів, з чуток, з пліток. Так це ж - ЗЛОЧИН. Намагання вести в оману світову спільноту. Подати на них в суд. І крапка з Амністі Інтерн.
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08.08.2022 22:01 Відповісти
Т.е., со страной -агрессором они неплохо сотрудничают ?
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08.08.2022 22:09 Відповісти
Свидетельские показания, как мальчика в трусиках распяли, опубликовали?
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08.08.2022 22:38 Відповісти
Тварюки кончені! Люди в полоні. Людей катують, а вони там 'свідчення' беруть! Суки ! До речі, звертаю увагу всіх, що агенство Рейтерс таке саме- спокійно їздить по наших окупованих територіях від Севастополя до Луганська і теж подає лише рашистську пропаганда, яка попадає в ефіри всіх європейських інформ агенств! Чому ми закриваємо на це очі???!
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08.08.2022 22:44 Відповісти
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08.08.2022 22:45 Відповісти
Де їм кацапи дозволили, там і шарилися. Кацапські прихвостні.
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08.08.2022 23:56 Відповісти
https://ibb.co/mygpR1s
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09.08.2022 09:24 Відповісти
Ахренеть. А я думал что члены этой организации пребывают на месте событий в городах которые находятся под российскими обстрелами и видят все своими глазами. А они вместо этого решили СПРОСИТЬ у людей сидящих в фильтрационном лагере)))). Ведь это безонаснее для сотрудников Амнезии!!!!. И Еще: если рашисты без обьявления войны подно нанесли удар утром 24 февраля по военным частям ЗСУ уничтожив казармы то вполне нормально и допускается в полном соотв с нормами войны размещение военных в ПУСТУЮЩИХ школах,Спортзалах и других цивильных обьектах которые на данный момент не используются цивильными. В том числе и детских садах-если там нет детей. Это никакое не нарушение. Так-же не нарушение чтобы в больницу с цивильными доставляли раненных солдат ВСУ-раненный солдат это уже не солдатсогласно Женевской конвенции и по таким любдям нельзя вести огонь
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09.08.2022 09:57 Відповісти
существование источника антиукраинской пропаганды внутри государства, как средства информационной войны против Украини, возможно в двух случаях - или руководство Службы Безопасности Украини работает на врага, или эти люди не на своем месте.
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09.08.2022 10:26 Відповісти
т.е. сотрудники Amnesty International участвовали в допросах и пытках украинцев рашистами в рашистских концлагерях, очень интересно
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09.08.2022 13:15 Відповісти
 
 