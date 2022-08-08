У звіті Amnesty International використали свідчення людей, які перебували у фільтраційних таборах та окупаційних тюрмах, - Центр стратегічних комунікацій
Amnesty International використали для підготовки скандального звіту свідчення людей, які перебували в фільтраційних таборах та "тюрмах" на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"До процесу збору свідчень були залучені незалежні журналісти та волонтери на території Миколаївської, Харківської, Донецької та Луганської областей. Водночас, більшість матеріалів для звіту отримані у ході опитування осіб, які були евакуйовані на тимчасово непідконтрольні території України: територію Донецької та Луганської областей або Криму", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, матеріал збирався на території фільтраційних таборів та тюрем, а опитування проводилось серед "бажаючих" надати подібну інформацію.
"Отже така інформація, зібрана на території таборів, не мала взагалі використовуватись під час складання звіту. Оскільки такі інтервʼю були відібрані під очевидним тиском з боку силових охоронних органів рф (адміністрації закладів), який здійснювався на постійній основі. Інколи подібного роду "правильне" інтервʼю було єдиним шансом пройти фільтрацію та виїхати за межі окупованих територій.
Крім цього, зібрані журналістами та найманими волонтерами матеріали також проходили перевірку адміністрацією закладів та, в окремих випадках, співробітниками ФСБ РФ", - додали в Центрі стратегічних комунікацій.
Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".
Документ розкритикували в Україні й інших державах. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).
Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася на знак незгоди з позицією організації.
Пізніше Amnesty International перепросила за спричинені її висновками "страждання та гнів", але не відмовилася від них
Будь ласка, зачекайте...
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Ее заключения ложные, манипулятвные и дискредитируют нашу страну.
На них надо было давно подать в суд, а не воздух сотрясать.
Вообще названия населенных пунктов не переводятся. Была Еленовка, потом переименовали в Оленивка. Но это не переименование это перевод.
И вообще названия населенных пунктов переводятся
Николаев - Миколаїв
Поэтому ху. знает.
А тепер поясни мені будь ласка - "А з якого ХЕРА полтавчани та харків"яни давали-б своєму селу російську назву?" Якщо навіть більшість сіл на території Воронежчини Брянщини та Білгородщини мали колись українські назви?"
Можна не продовжувати.
Це приблизно так, якби десь у 1944 році, в Освенцимі провели опитування, що в'язні думають про державний устрій Німеччини, та як їм живеться у таборі!
Цікаво, що б вони відповіли...
В докладе МККК жаловался, что "никогда не удавалось послать вообще что-нибудь в Россию" (т. II, стр. 62). Та же самая ситуация относилась ко многим из немецких лагерей после их "освобождения" русскими. Красный Крест получал большое количество почты из Освенцима до его оккупации советами. К тому времени многие интернированные были эвакуированы немцами на запад. Попытки Красного Креста послать помощь интернированным, остававшихся в Освенциме под советским контролем, были напрасными. Однако представители Красного Креста - по крайней мере, до 1943 г., - смогли проследить эвакуацию интернированных Освенцима через Богемию и Моравию. Также продолжалась отправка посылок с продовольствием бывшим заключенным Освенцима переведенным на запад в такие лагеря как Бухенвальд и Ораниенбург.
Цікаво було б знати прізвища цих "незалежних журналістів та волонтерів".
Саме цікаво, що це "дуже відома правозахисна організація".
І ніхто їх на місце поставити не збирається?
это же важно
пусть смотрят где российские военные располлогают склады
а еще на заэс съездиют