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Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Ботсвани

зеленський

Президент України Володимир Зеленський у першій в історії двосторонніх відносин розмові запевнив президента Ботсвани Мокгвітсі Масісі, що Україна залишатиметься надійним експортером продовольства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.

"Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Ботсвани Мокгвітсі Масісі. Подякував за засудження дій РФ, підтримку в ООН та на інших майданчиках, закликав приєднатися до обмежувальних заходів. Запевнив, що Україна залишатиметься надійним експортером продовольства", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гвінеї-Бісау Ембало: Україна готова виступити гарантом продовольчої безпеки

Автор: 

Африка (309) Зеленський Володимир (24222)


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Топ коментарі
+20
Боневтік Вперший.
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08.08.2022 18:29
+18
Это ПРОРЫВ нашей дипломатии и госуправления, Ботсвана нам поможет. Вечер перестаёт быть томным, все срочно искать эту чудо страну на карте
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08.08.2022 18:30
+11
...першу в історії... Ботсвани...

не лякайте так більше!
здалося що вперше встановлено міжгалактичний контакт із марсіянами
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08.08.2022 18:45
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Боневтік Вперший.
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08.08.2022 18:29 Відповісти
...першу в історії... Ботсвани...

не лякайте так більше!
здалося що вперше встановлено міжгалактичний контакт із марсіянами
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08.08.2022 18:45 Відповісти
На очереди Лесото и Эритрея !!! ОХРЕНЕТИТЕЛЬНЫЙ УСПЕХ !!!
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08.08.2022 19:36 Відповісти
патттттужно !
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08.08.2022 19:43 Відповісти
Да!это сильно! надо же так ухренячиться!
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08.08.2022 21:03 Відповісти
Як там, що до переговорів в Омані з патрушевим? Дипломат, блін.
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08.08.2022 18:47 Відповісти
Пане Микола Мазуренко,а звідки новини що в Омані була зустріч з Патрушевим?Наскільки повідомляв той же Цензор,сама Таня Чорновол,по завданню редакції,поїхала в Оман-і не знайшла там ніяких слідів ні одного посадовця кацапів.Людині,яка зараз воює оператором "Стугни" і палить кацапські танки,я вірю повністю, а не якомусь чмоні,який знайшов місце де випорожнитися.
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08.08.2022 19:38 Відповісти
і взагалі то правільно пишеться БоневтИк!
саме так ! через тверде И, бо не втИкає ніхєра...
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08.08.2022 18:48 Відповісти
Вiн же й останнiй..Добре хоч з рiзними маЭсiсями спiлкуЭться..поки дерьмак i цi функцii не вiдiбрав..
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08.08.2022 18:52 Відповісти
Это ПРОРЫВ нашей дипломатии и госуправления, Ботсвана нам поможет. Вечер перестаёт быть томным, все срочно искать эту чудо страну на карте
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08.08.2022 18:30 Відповісти
Хто це ?)))
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08.08.2022 18:31 Відповісти
Про безвіз домовився боневтік?
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08.08.2022 18:31 Відповісти
Більше було б користі якби зустрівсЯ з Бутусовим. Кривоносом. Корбаном.
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08.08.2022 18:32 Відповісти
нажаль, ці хлопці для БоневтИка ще дальше, ніж Ботсвана
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08.08.2022 18:49 Відповісти
Краще б Ленку не залишав би на самотi з разкоряченими ногами..
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08.08.2022 18:56 Відповісти
Нахрін нам та Ботсвана.... Ледачі папуаси пухнуть з голоду, а нам у час війни їх ще й запевнювати на президентському рівні потрібно, що ми їх годувати забов'язуємося.....
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08.08.2022 18:32 Відповісти
О блін! А з президентом "бананової республіки" коли?
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08.08.2022 18:33 Відповісти
Це він і був....
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08.08.2022 21:00 Відповісти
я навіть не знав, що така країна існує. Оце реально дипломатичний прорив!
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08.08.2022 18:34 Відповісти
Устим Кармалюк,ви не дивуйтесь,таких тупих дуже багато.Окремі особи не знають і хто- Сонце чи Земля обертаються,і хто навколо кого.Ви не одинокі.
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08.08.2022 19:43 Відповісти
А Мокгвитси Масиси умеет играть членом на рояле ?
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08.08.2022 18:34 Відповісти
Поки що тiльки кокоси з пальми трусити..але з ким поведешся...
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08.08.2022 18:59 Відповісти
- Масісяй?
- Таа?
- єто Магаду.
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08.08.2022 18:34 Відповісти
Він працює які можуть бути претензії
https://www.youtube.com/watch?v=yP6y4aY0gNQ
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08.08.2022 18:35 Відповісти
черговий дипломатичний прорив випадкового глаМ(ур)ного тріпломата..
Зеленський, самому хоть не смІшно?... Господи........(
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08.08.2022 18:36 Відповісти
Може хоть Ботсвана нас підтримає а то в ООН вся Африка проти
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08.08.2022 18:36 Відповісти
За те ми їм хлібчика,щоб не змарніли часом.
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08.08.2022 19:08 Відповісти
" Всім нашим громадянам, особливо
похилого віку, потрібно це зрозуміти.
Видихнути. Заспокоїтись.
Не бігти по гречку і сірники.
Що робити вам?
Тільки одне. Зберігати спокій, холодну голову. "
(с) Найвеличніший лідер **********

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08.08.2022 18:38 Відповісти
Де такі ціни?
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08.08.2022 18:54 Відповісти
код. кю ар код все тобі покаже...
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08.08.2022 21:02 Відповісти
Я в васхіщеніі. Ботсвана, ми с табой пля...!
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08.08.2022 18:39 Відповісти
До яких пір буде це знущання над країною?
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08.08.2022 18:39 Відповісти
вангую- ще 7 років..

враховуючи,що Сивочолий пролізе у другий тур...

"Лупайте сю скалу,Петро,- Нехай нi жар, нi холод
Не спинить вас!
Зносiть суперників бульдозером брехні і грошей
Бо вам призначено у другий тур пройти..
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08.08.2022 23:18 Відповісти
Саме так, історія почалася з зеленського, тому все в нього вперше. Ну нарешті пішли розмови з рівноцінними світовими діячами!
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08.08.2022 18:40 Відповісти
Это дипломатический прорыв . Следующие звонки в Замбию и Зимбабве
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08.08.2022 18:40 Відповісти
интересно, этот масиси правда вегетарианец, или тоже ещё тот бокасса? )
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08.08.2022 18:40 Відповісти
ви сподіваєтесь на офлайн зустріч масісі-бокаси із БоневтИком ?

дай Бог, дай Бог....

зубочистки для масісі за мною !
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08.08.2022 18:52 Відповісти
"Україна залишиться надійним експортером продовольства" для Африки, якщо Єгипет залишиться надійним африканським хабом для цього українського продовольства. Справа за Єгиптом. Без згоди Єгипта приймати українське продовольство Зеля може хоч вперше, хоч по другому колу зустрічатися зі всіма африканськими президентами-прем'єрами-вождями, а толку з цього буде нуль...
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08.08.2022 18:50 Відповісти
Будет куда бежать.Один в Ростов ,другой в Ботсвану
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08.08.2022 18:51 Відповісти
Ну что, ожидаем очередной безвиз и босоногих бушменов гоняющихся по Киеву за собаками и кошками
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08.08.2022 18:55 Відповісти
Хххуххх... Нарешті... А то я вже почав нєрвнічать...
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08.08.2022 18:57 Відповісти
Я не расист, но разве в Африке решается будущее нашей страны? Шоумену заняться нечем?
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08.08.2022 18:58 Відповісти
Словно до этого он чем-то путным занимался 😂
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08.08.2022 19:01 Відповісти
****** какой прорыв в дипломатии!!!
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08.08.2022 19:00 Відповісти
оце досягнення.
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08.08.2022 19:07 Відповісти
Масісі Наш
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08.08.2022 19:10 Відповісти
а якби не провів? Розверзлося би...
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08.08.2022 19:19 Відповісти
нам до ботсваны еще пахать
у них доход на душу в 2 с половиной раза выше
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08.08.2022 19:22 Відповісти
Ох ібать, нікуя собі досягнення! Зрештою це все на що воно спроможне...
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08.08.2022 19:29 Відповісти
Мама - мия!!! Ребята, покажите мне на карте где находится эта величайшая страна Ботсвана!!! Фсе, теперь мы победим любого врага и ждем поставок наконечников на лук, набедренных милитари-повязок и слонов хоботом швыряющих самонаводящих бревен!!! А если серьезно, это уже писец и победа дипломатии!!! Видимо уже только ботсванцам можно втирать всякую чушь, других он уже задолбал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.08.2022 19:32 Відповісти
ХА ХА ХА ,еще не было Эритреи .....
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08.08.2022 19:32 Відповісти
До речі , найвища нагорода Ботсвани - "Срібне Кільце в ніс". Так що найцікавіше ще попереду .
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08.08.2022 19:34 Відповісти
как раз уровень криворожского наполеона. гигант мысли, цезарь епт!
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08.08.2022 19:42 Відповісти
Перший і напевно останній. Бо навіть масісі зрозумів що той клоун наркоман та довбойоб 🤡
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08.08.2022 19:43 Відповісти
Вот теперь заживём!!!! Осел реально превысил все ожидания!
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08.08.2022 19:50 Відповісти
Шо це було?
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08.08.2022 19:56 Відповісти
Перемога.
Ні, не так.
ПЕРЕМОРГА бесписди.
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08.08.2022 19:57 Відповісти
Це прорив!!! Хоча особисто не маю нічого що до Ботсвани і президента Масісі, але це вже нагадує брєжнівські часи, "Лєонід Ільїч поговорил с ....".
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08.08.2022 19:58 Відповісти
Лавров номер 2
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08.08.2022 20:03 Відповісти
перевіряє можливі варіани "може б втік"
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08.08.2022 20:05 Відповісти
Перемовини з Мумба-Юмба - це дуже цікаво, коли в країні ось-ось лопне черговий гнійник.
Від сьогодні 08.08 прикордонники не випускають студентів інвишів. Посилаються на ваш усний наказ.
Кого треба вже випустили за бабло, а хто сумлінно готувався, сам вступав, надавав сертифікати, все це оплатив, підтвердили виші з 500-річною історією, щоб вчитись у безпечному місті, то просто кинули.
Це просто конгеніально!
ДПС усі комменти на фб всеодно невзмозі потерти, то прийдеться щось загундосити. Може пана керманича просто підставляють у стилі пан гарний, то обслуга мерзенна?
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08.08.2022 20:06 Відповісти
а я и не удивился, узнав, что владимиралександрочив свободно владеет ботсванским.
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08.08.2022 20:09 Відповісти
Даремно тут Ботсвану принижують. ВВП на душу населення там вищий ніжу нас. Я не за Зеленського, я проти приниження наших союзників в ООН. Принижуйте росію, білоросію, еритрею, сірію та північну корею.
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08.08.2022 20:10 Відповісти
Зєля і компашка так докерувалися, що зараз у пінгвінів Антарктиди і бушменів Замбєзі ВВП на душу більший ніж в українців. І шо з того? Терміново проводити телеміст як правильно вставляти ритуальну паличку в носа? Вам не зжається, що ваш божок чимось не тим занятий посеред війни?
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08.08.2022 21:01 Відповісти
1.мірятись економіками під час війни -ідіотизм..

2. до стану економіки також "доклалися" попередники.
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08.08.2022 23:12 Відповісти
А, це ж Павло. Йому Порох в штани насрав .
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09.08.2022 00:25 Відповісти
На черзі Сомалі.
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08.08.2022 20:21 Відповісти
перед тем, как умничать, гляньте на ввп на душу населения Ботсваны, а потом Украины...и за 2021 смотреть а не прошлый век. Для нашего - это повышение
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08.08.2022 20:31 Відповісти
Сегодня у Зели насыщенный день, днем с голливудской актрисой беседовал, наверное в "Сватах " роль пообещал🙄потом с президентом Ботсвании о поставках бананов договорился, ото шо значит найвеличніший🤡
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08.08.2022 20:57 Відповісти
***.. оце досягнення...
Оце той самий випадок, коли реальність жорсткіша за будь який жорсткий сарказм...
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08.08.2022 20:58 Відповісти
Ура! Що значить людина із 95 кварталу.
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08.08.2022 20:59 Відповісти
Він що, лежачи відоси пише?! )))
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08.08.2022 21:06 Відповісти
Хай бавиться, Аби тільки в країні нічого не чіпало.
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08.08.2022 21:53 Відповісти
Коментатори, блін, вимкніть режим москаля! Перед тим як всяку фігню писати, хоч загугліть що це за країна. За даними відкритих джерел інфи, нам їх ще наздоганяти треба
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08.08.2022 22:18 Відповісти
Хакуна Матата....
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08.08.2022 22:48 Відповісти
тема для отримання оргазму порохоботами
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08.08.2022 23:09 Відповісти
А що ж таке ? Чому така неповага до Ботсвани? Чому до головного не допустили,а тільки до " виконуючого роль?
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08.08.2022 23:18 Відповісти
Ах***ть как это важно сейчас....
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08.08.2022 23:40 Відповісти
Значить пишу вам: у Англії Ботсвана - то країна великого інтересу і сентименту на національному рівні. Чому? Тому що, принцеса Діана і потім її сини, особливо принц Гарі із жінкою проявляли величезний інтерес і зробили величезний вклад у покращення гуманітарної ситуації у Ботсвані. Якщо може хтось пам'ятає відомі фотографії де принцеса Діана ходить по мінному полю у шоломі - це Ботсвана, потім 20років пізніще Гарі ходив там саме святкуючи успіх програми розмінувань. Возив туди свою жінку у перші канікули разом він. Тож тут покажуть, що ми з ними маємо зв'язок і зарахують нам великий гарний пунктик цивілізованості.
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09.08.2022 10:58 Відповісти
 
 