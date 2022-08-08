Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Ботсвани
Президент України Володимир Зеленський у першій в історії двосторонніх відносин розмові запевнив президента Ботсвани Мокгвітсі Масісі, що Україна залишатиметься надійним експортером продовольства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.
"Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Ботсвани Мокгвітсі Масісі. Подякував за засудження дій РФ, підтримку в ООН та на інших майданчиках, закликав приєднатися до обмежувальних заходів. Запевнив, що Україна залишатиметься надійним експортером продовольства", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
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показати весь коментар08.08.2022 18:29 Посилання
+18 дмитрий #513526
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+11 Алекс Мышкевич
показати весь коментар08.08.2022 18:45 Посилання
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не лякайте так більше!
здалося що вперше встановлено міжгалактичний контакт із марсіянами
саме так ! через тверде И, бо не втИкає ніхєра...
- Таа?
- єто Магаду.
https://www.youtube.com/watch?v=yP6y4aY0gNQ
Зеленський, самому хоть не смІшно?... Господи........(
похилого віку, потрібно це зрозуміти.
Видихнути. Заспокоїтись.
Не бігти по гречку і сірники.
Що робити вам?
Тільки одне. Зберігати спокій, холодну голову. "
(с) Найвеличніший лідер **********
враховуючи,що Сивочолий пролізе у другий тур...
"Лупайте сю скалу,Петро,- Нехай нi жар, нi холод
Не спинить вас!
Зносiть суперників бульдозером брехні і грошей
Бо вам призначено у другий тур пройти..
дай Бог, дай Бог....
зубочистки для масісі за мною !
у них доход на душу в 2 с половиной раза выше
Ні, не так.
ПЕРЕМОРГА бесписди.
Від сьогодні 08.08 прикордонники не випускають студентів інвишів. Посилаються на ваш усний наказ.
Кого треба вже випустили за бабло, а хто сумлінно готувався, сам вступав, надавав сертифікати, все це оплатив, підтвердили виші з 500-річною історією, щоб вчитись у безпечному місті, то просто кинули.
Це просто конгеніально!
ДПС усі комменти на фб всеодно невзмозі потерти, то прийдеться щось загундосити. Може пана керманича просто підставляють у стилі пан гарний, то обслуга мерзенна?
2. до стану економіки також "доклалися" попередники.
Оце той самий випадок, коли реальність жорсткіша за будь який жорсткий сарказм...