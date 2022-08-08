Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Ботсвани

Президент України Володимир Зеленський у першій в історії двосторонніх відносин розмові запевнив президента Ботсвани Мокгвітсі Масісі, що Україна залишатиметься надійним експортером продовольства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.

"Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Ботсвани Мокгвітсі Масісі. Подякував за засудження дій РФ, підтримку в ООН та на інших майданчиках, закликав приєднатися до обмежувальних заходів. Запевнив, що Україна залишатиметься надійним експортером продовольства", - зазначив Зеленський.

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