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Олімпійського чемпіона Петренка, який виступив у Росії на льодовому шоу дружини Пєскова, позбавлено президентської стипендії

петренко

Президент Володимир Зеленський позбавив стипендії українського фігуриста, чемпіона XVI зимових Олімпійських ігор з фігурного катання на ковзанах Віктора Петренка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"У липні поточного року спортсмен виступив на льодовому шоу "Аленький цветочек" у Сочі попри розв'язану Російською Федерацією жорстоку війну проти України. Його вчинок засудили Національний олімпійський комітет та Українська федерація фігурного катання (УФФК).

Крім того, Віктор Петренко припинив участь у навчально-тренувальному процесі, підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських видів спорту та діяльності щодо розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху", - йдеться в повідомленні.

З огляду на це, УФФК внесла до Міністерства молоді та спорту подання про позбавлення його державної стипендії. Так, Петренка позбавлено державної стипендії.

Раніше повідомлялось, що олімпійський чемпіон з фігурного катання Віктор Петренко, який також є віцепрезидентом Української федерації фігурного катання, виступив на льодовому шоу у Сочі.

Також читайте: Зеленський запропонував Раді затвердити санкції проти РФ на 10 років

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) спорт (1627) стипендії (181) фігурне катання (42)


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Топ коментарі
+54
але громадянства чомусь позбавили Корбана, а не цю тварюку. Можна хоч перед путіним танцювати, головне не образити чимось Ермака.
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08.08.2022 18:31
+39
Таке лайно потрібно викидати з України шоб не смерділо...
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08.08.2022 18:31
+22
Вава теж стрибав перед ****** на гастролях. Виходить що потрібно буде позбавити і себе.
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08.08.2022 18:36
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Таке лайно потрібно викидати з України шоб не смерділо...
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08.08.2022 18:31 Відповісти
мля,дятлу сорок лет,а ему с какого-то перепугу платят стипендию,пипец
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08.08.2022 20:13 Відповісти
але громадянства чомусь позбавили Корбана, а не цю тварюку. Можна хоч перед путіним танцювати, головне не образити чимось Ермака.
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08.08.2022 18:31 Відповісти
Вава теж стрибав перед ****** на гастролях. Виходить що потрібно буде позбавити і себе.
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08.08.2022 18:36 Відповісти
саме так !!!
позбавити українського громадянства - хай конає на мокшанських болотах!
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08.08.2022 18:43 Відповісти
ніхто чурбана не позбавляв українського громадянства, розберись з питанням тоді тринди. а той дегенрат, що десь там виступав, якщо отримає кацапське, то теж залишиться без українського.
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08.08.2022 23:23 Відповісти
Лишить гражданства и к навке, без права на возвращение.
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08.08.2022 18:34 Відповісти
Конституція України забороняє.
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08.08.2022 23:24 Відповісти
Звідкіля такі суки беруться? Що тобі- гамну в Україні не вистачало. Далі тільки пі-пі, слів не має
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08.08.2022 18:37 Відповісти
Звідкіля такі суки беруться? З Адєсси, Саша, Адєсси!
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08.08.2022 19:29 Відповісти
Краще позбавити довбой@ба правого вуха.
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08.08.2022 18:38 Відповісти
Та нашо так просто? Порахувати скільки він тієї стипендії і інших грошей на посадах в українському спорті отримав, хаписати в борг +пеня за всі ці роки - не віджасть, то конфіскувати майно в нього і в родичів.
Совок має жити в совковому світі.
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08.08.2022 19:01 Відповісти
Нехай хребет собі зламає на льоду.
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08.08.2022 18:38 Відповісти
Громадянства позбавити і нехай собі виступає
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08.08.2022 18:42 Відповісти
значит уже он заимел гражданство с куркою. Таких по Украине больше половины.
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08.08.2022 19:05 Відповісти
Більше половини Литви...?
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08.08.2022 19:39 Відповісти
Не бреши.
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08.08.2022 20:07 Відповісти
А міг би і без солодкого залишити...
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08.08.2022 18:45 Відповісти
новосссть дна
а если где-то стипендии убудет, то где-то - прибудет, гривня миллион бережёт - справедливо посчитали кроты з ОПы, та й нарид заценит справедливость Найвэлычнившивого зупермена..
вот умеет свита Гаранта выделить мелочь из всего массива проблем и преподнести пэрэмогу на "голубом экране"...(
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08.08.2022 18:45 Відповісти
Хоча би на цій стипендії бюджет зекономить. Треба усіх "стипендіатів" перешерстити.
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08.08.2022 18:55 Відповісти
Почати з Магучіх і її тренерів. А то з неї такий офіцер ЗСУ(((
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08.08.2022 19:05 Відповісти
альтернативою з гастролями на Житомирщину, у ліси та поля..
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08.08.2022 18:46 Відповісти
Невеличке запитаннячко: а як він туди потрапив? Він що не військовозобов'язаний?
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08.08.2022 18:51 Відповісти
Він давно живе в США.
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08.08.2022 19:09 Відповісти
А пєвунів - "народних артистів", які з 2014 року з рашки не вилазили?
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08.08.2022 18:53 Відповісти
Чого це иого так шибануло--- перестав з головою дружити
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08.08.2022 18:55 Відповісти
Изумительный ********. Кстати о спорте, на каких фронтах ВОЕННОСЛУЖАЩАЯ Могучих. Её же в ВСУ никто насильно не гнал. Наверняка в полевом госпитале санитаркой, грехи от обнимашек с русней замалиаает.
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08.08.2022 19:11 Відповісти
Вона не едина така курва у штаті ВСУ, скаче посвіту а у окопах мають сидіти інші дівчата...
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08.08.2022 19:23 Відповісти
Така втрата! Як ще він, бідний, проживе без цієї стипендії!
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08.08.2022 19:22 Відповісти
Вдягне вушанку, фуфайку
і дрочитиме під балалайку
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09.08.2022 04:27 Відповісти
Я не зрозумів. Під час війни, коли не витсчає грошей на зброю і армію - платяться якісь "стипендії" дармоїдам - спортсменам?
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08.08.2022 19:23 Відповісти
Та він давно вже має стіпендію від ФСБ.
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08.08.2022 19:26 Відповісти
Позбавте це лайно украінського громадянства!
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08.08.2022 19:36 Відповісти
Стипендії лишили, а громадянства не хочуть лишити чи слабо, таких наша ОПа дуже шанує, це ж не те, що Корбан зі Старц поговорив 30 хвилин, а цей у дружини пескова навки гостював.
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08.08.2022 19:40 Відповісти
А дерьмачок не хочет это мурло гражданства лишить?
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08.08.2022 19:48 Відповісти
Тільки всього?))лишити громадянства,все майно на території Украіни конфіскувати,..який позор,
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08.08.2022 19:53 Відповісти
Це хто додумався цьому телепневі давати зарплату,гроші нема де давати?
Де в світі таке бачене...
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08.08.2022 19:55 Відповісти
А чого не громадянства? Вова, дайош указ!
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08.08.2022 19:59 Відповісти
Повестку в студию и на фронт.
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08.08.2022 20:00 Відповісти
в нас ще повно є покидьків яких треба позбавляти державних нагород, пенсій і зарплат... Прокурори, судді, спортсмени.... котрі перейшли на бік москви і ще зараз отримують українські зарплати і всякі стипендії та пенсії.
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08.08.2022 21:01 Відповісти
Громадянство хай буде, хоча б для того, щоб офіційно вручити повістку у військкомат, а потім порушити кримінальну справу за ухилення та подати у розшук через Інтерпол. І ніякої політики, от тоді потанцює.
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08.08.2022 21:29 Відповісти
Падло, фамилию позорит.
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08.08.2022 21:34 Відповісти
Україна країна ублюдків. І тут немає нічого дивного. Досить подивитися на зелену плесєнь, яка заполонила все навкруги.
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08.08.2022 22:02 Відповісти
дурак не понимает что ему отсыпали бабла чтобы использовать это в пропаганде
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08.08.2022 22:44 Відповісти
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08.08.2022 22:46 Відповісти
в суд на него подать. А эти придурки премий лишают.... Он там на пару лет вперед заработал...
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08.08.2022 22:46 Відповісти
Отже, віцепрезидентом Української федерації фігурного катання і громадянином України він все ж таки залишився?
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09.08.2022 09:23 Відповісти
 
 