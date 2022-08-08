Олімпійського чемпіона Петренка, який виступив у Росії на льодовому шоу дружини Пєскова, позбавлено президентської стипендії

Президент Володимир Зеленський позбавив стипендії українського фігуриста, чемпіона XVI зимових Олімпійських ігор з фігурного катання на ковзанах Віктора Петренка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"У липні поточного року спортсмен виступив на льодовому шоу "Аленький цветочек" у Сочі попри розв'язану Російською Федерацією жорстоку війну проти України. Його вчинок засудили Національний олімпійський комітет та Українська федерація фігурного катання (УФФК).

Крім того, Віктор Петренко припинив участь у навчально-тренувальному процесі, підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських видів спорту та діяльності щодо розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху", - йдеться в повідомленні.

З огляду на це, УФФК внесла до Міністерства молоді та спорту подання про позбавлення його державної стипендії. Так, Петренка позбавлено державної стипендії.

Раніше повідомлялось, що олімпійський чемпіон з фігурного катання Віктор Петренко, який також є віцепрезидентом Української федерації фігурного катання, виступив на льодовому шоу у Сочі.

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