Депутат Івано-Франківської облради продав через свій благодійний фонд "швидку", призначену для ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж
СБУ та поліція викрили одного з депутатів Івано-Франківської обласної ради на торгівлі автомобілями, ввезеними для потреб Збройних сил України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в СБУ Івано-Франківської області.
"Депутат є засновником та директором благодійного фонду, зареєстрованого в одному з районів області. СБУ встановила, що під прикриттям благодійності він налагодив ввезення в Україну автомобілів для їх подальшого продажу та отримання прибутку", - ідеться в повідомленні.
Правоохоронці задокументували продаж депутатом швидкої допомоги марки "Opel Vivaro" місцевій мешканці. За ввезене в Україну в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ спецавто він виручив 12 тисяч доларів. До оборудки депутат залучив посередницю – свою помічницю. Саме їй доручив отримати кошти від продажу.
Як зазначається, СБУ затримала депутата, коли він із власного автомобіля контролював отримання помічницею грошей за "швидку".
Під час обшуку за адресами проживання основного фігуранта та в офісі благодійного фонду вилучено: документи щодо діяльності фонду; документи на ввезення автомобілів на територію України, іноземні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, квитанції та накладні; комп’ютери, мобільні телефони, банківські картки; 3 автомобіля швидкої допомоги на іноземній реєстрації; 7 позашляховиків, ввезених на територію України як гуманітарна допомога; понад 38 тисяч євро, 176 тисяч доларів, майже 7 тисяч англійських фунтів, 3,3 тисячі польських злотих та більше 1 мільйона гривень.
"Основному фігуранту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України – незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене під час надзвичайного або воєнного стану. Його помічниці повідомлено про підозру у пособництві в скоєнні злочину", - зазначається в повідомленні.
Суд обрав депутату облради запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави, його помічниці - домашній арешт. Підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі.
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бо саме так називаються ці дії під час війни.
за наводку арти, під заставу
дай менту по пиці, получиш 12 років.
закони, ооовно.
а про ту гниду - треба повертати смертну кару...доки з десяток щурів не стратимо - не дійде...
(P.S. - цікаво, а ця помічниця депутата в нього сосала....? )
По-перше, не виключно по спискам партій - а по відкритим спискам. По-друге - поки що тільки такі вибори депутатів місцевих рад, і не з 14-го, а з 15-го року. По-третє, серед списків кандидатів в системі "по відкритим спискам" кожної партії, а їх пропонується безліч (важливе я виділив) ти, як і кожен виборець маєш право з десяти пропозицій обрати кращого, а не хабарника, який роздає гречку направо-наліво.
А якщо ти пропонуєш і надалі обирати за мажоритарною системою - то згадай вибори в тому же Франківську в 20-му році, коли бенін кадр буковельський Шевченко купив комісії і протоколи, натомість зелін кадр Вірастюк застосував адмінресурс, в результаті фактичний переможець патріот Кошулинський не отримав нічого.
Я вже некажу, що з себе являють оті мажоритарні депутати - вони продаються кожному президенту, кожній владі. Кожного разу. Але це окрема розмова.
От тому і потрібні вибори по відкритим спискам - за них, до речі, і стояв Майдан Гідності!
А, з Івано-Франківська в свій час до ВР по мажоритарних округах пройшли такі депутати, як Левко Лук'яненко
Чому тоді Кошулинський не пройшов?
Та *****, невже вам зайбаним досі незрозуміло, що в нормальній обстановці ЗАВЖДИ по мажоритарці оберуть олігарха (місцевого, чи міждержавного рівня - не суть), який заплатить і за комісії, і за протоколи! В ненормальній, з засратими Г+Г черепками - оберуть слуг уродів вперемішку з тими же олігархами! *****, що, двадцятилітня історія ******** виборів вас ще нічому не навчила? Та будь ти хоч яким моральним авторитетом, але не маючи бабла - хер ти оберешся по мажоритарці до ради будь-якого рівня (ну, хіба що - сільскої, і це в кращому випадку).
Єдиний нормальний вихід вибори по відкритим спискам. Якщо ти моральний авторитет - тебе в списки візьме будь-яка партія. А там вже і доводь виборцям, шо ти кращий свого сусіда по списку, гречкосія-олігарха місцевого пошибу. Кращого варіанту - НЕМА, Людство кращого ще не придумало.
З тих, про кого говорити не_на_часі?
сорі що некрасиво
готовий сам різати
На крайняк зеленкою обіллють.
Думаю, що Юлька виключить з партії за таку дріб'язковість)
Недавно в Чернівецькій області змінили губернатора теж через схеми з гуманітаркою.
Как правило - бессовестные продажные ссуки.
Вот типичный пример.