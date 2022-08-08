Депутат Івано-Франківської облради продав через свій благодійний фонд "швидку", призначену для ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ та поліція викрили одного з депутатів Івано-Франківської обласної ради на торгівлі автомобілями, ввезеними для потреб Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в СБУ Івано-Франківської області.

"Депутат є засновником та директором благодійного фонду, зареєстрованого в одному з районів області. СБУ встановила, що під прикриттям благодійності він налагодив ввезення в Україну автомобілів для їх подальшого продажу та отримання прибутку", - ідеться в повідомленні.

Правоохоронці задокументували продаж депутатом швидкої допомоги марки "Opel Vivaro" місцевій мешканці. За ввезене в Україну в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ спецавто він виручив 12 тисяч доларів. До оборудки депутат залучив посередницю – свою помічницю. Саме їй доручив отримати кошти від продажу.

Також читайте: Колишній нардеп Горбатов фінансував терористів "ДНР" та викрав з окупованого Криму понад 6 тис. артефактів, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як зазначається, СБУ затримала депутата, коли він із власного автомобіля контролював отримання помічницею грошей за "швидку".

Під час обшуку за адресами проживання основного фігуранта та в офісі благодійного фонду вилучено: документи щодо діяльності фонду; документи на ввезення автомобілів на територію України, іноземні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, квитанції та накладні; комп’ютери, мобільні телефони, банківські картки; 3 автомобіля швидкої допомоги на іноземній реєстрації; 7 позашляховиків, ввезених на територію України як гуманітарна допомога; понад 38 тисяч євро, 176 тисяч доларів, майже 7 тисяч англійських фунтів, 3,3 тисячі польських злотих та більше 1 мільйона гривень.

"Основному фігуранту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України – незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене під час надзвичайного або воєнного стану. Його помічниці повідомлено про підозру у пособництві в скоєнні злочину", - зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львів'янин продав призначені для ЗСУ автомобілі, - прокуратура

Суд обрав депутату облради запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави, його помічниці - домашній арешт. Підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі.



