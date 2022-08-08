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Новини Війна
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Росія має повернути Україні повний контроль над Запорізькою АЕС, - Білий дім

заес

Обстріли Запорізької АЕС велися саме російською стороною попри запевнення пропаганди кремля, що це робила Україна, тож Сполучені Штати закликають РФ припинити будь-яку військову активність на ядерних об’єктах України або поблизу їх.

Про це заявила в понеділок під час спілкування з пресою речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Як ви знаєте, це (обстріли цивільних об’єктів та звинувачення в цьому протилежної сторони – ред.) є частиною їхнього сценарію, коли йдеться про сценарії росіян", - відповіла Жан-П’єр на запитання, як бачить ситуацію офіційний Вашингтон.

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Вона також зазначила, що Сполучені Штати продовжують уважно стежити за розвитком подій на ЗАЕС.

"Міністерство енергетики (США – ред.) і Національне управління з питань ядерної безпеки повідомляють, що центри радіаційного контролю продовжують надавати дані і, на щастя, ми не маємо ознак підвищення або незвичного рівня радіації", - констатувала речниця адміністрації Байдена.

Вона зауважила, що американській стороні також відомо про звіти щодо неналежного поводження з персоналом АЕС. У цьому контексті вона підкреслила, що США "аплодують українській владі й оператору (АЕС – ред.) за їхню відданість зберігати ядерну безпеку у складних обставинах".

Представниця Білого дому також підкреслила, що ведення бойових дій поблизу АЕС є вкрай небезпечним.

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"Ми продовжуємо закликати Росію припинити всі військові операції на території або поблизу українських ядерних об’єктів та повернути повний контроль над ними Україні", - заявила офіційна представниця адміністрації США.

Водночас, за її словами, США продовжать підтримувати зусилля МАГАТЕ в питаннях технічної безпеки на ЗАЕС, а також допомагати Україні у запровадженні заходів ядерної безпеки.

Автор: 

США (23303) Запорізька АЕС (1417) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+17
Рейган надіслав би спецназ. Ізраїль надіслав би спецназ.
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08.08.2022 19:17
+14
Иначе что?
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08.08.2022 19:15
+14
Схвилюються не лише глибоко, а щей ніжкою топнуть
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08.08.2022 19:16
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Иначе что?
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08.08.2022 19:15 Відповісти
Схвилюються не лише глибоко, а щей ніжкою топнуть
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08.08.2022 19:16 Відповісти
Иначе ф16
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08.08.2022 19:53 Відповісти
ПРИЗНАЙТЕ рашу 🇷🇺💩👿👹СТРАНОЙ -ТЕРРОРИСТКОЙ ‼️Освободите ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ и немедленно ‼️
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08.08.2022 19:54 Відповісти
Так и не выросли яйца у американцев, увы
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08.08.2022 19:16 Відповісти
Пропоную понти на вітер не кидати , без американців України вже було б захоплено. Чи вони повинні кинути ядерку на ******** з причин того, що у гас 30 років зрадницька влада? І нарід наступає 30 років на граблі.
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08.08.2022 19:20 Відповісти
Ну добре хай рашисты знищать АЭС, а потім пів Европи вимре. Згоден, амери нічого не мають робити, взагалі
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08.08.2022 19:27 Відповісти
Якби вони за нас дуже хвилювались, то дали б більше зброї. Просто не хочуть проблемного сусіда з ЄС.
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08.08.2022 19:29 Відповісти
Зброї дали достатньо, щоб вигнати окупанта з 4 областей. На війні не буває контрнаступу одночасно скрізь.
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08.08.2022 21:24 Відповісти
Рейган надіслав би спецназ. Ізраїль надіслав би спецназ.
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08.08.2022 19:17 Відповісти
ну что то подобное было бы и не только Рейган но Кенеди , Тетчер....
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08.08.2022 19:37 Відповісти
Наполеон послал бы спецназ, Тутанхамон тоже.
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08.08.2022 21:25 Відповісти
на нашу АЕС? сумніваюся, на свою так.
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08.08.2022 21:51 Відповісти
Ну все, рукой махнули харкнули в сторону,топнули ногой ,команда на вихііііід ! Десь так це уявляють?6 місяць війни таке враження що хтось живе в другій реальності.
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08.08.2022 19:17 Відповісти
Поставили б умову, або хай виходять звідти протягом 48 годин або в Україну направлять по 1 хімарсу на кожну дюжину орків, що є на території АЕС. А так це просто балачки в нікуди.
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08.08.2022 19:17 Відповісти
Будь які "заклики" щось зробити, повинні супроводжуватись якимось СТИМУЛАМИ!
Навіть мами п'ятирічних дітей, що вимагають в них щось зробити, це ЗНАЮТЬ!!!
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08.08.2022 19:18 Відповісти
Ну-ну,продовжують закликати.Самим не смішно?Чому Алькаїду не закликали,а ліквідували ватажка?При тому,що Алькаїда а порівнянні з тварями рашистськими-просто дитя в коротких штанцях
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08.08.2022 19:20 Відповісти
Я об этом тоже думаю все время.
Не все тут так просто. Вот зачем Россию взяли в большую восьмёрку, если ее доля в мировом ВВП мизерная. Почему не Индию?
Что то тут не чисто.
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08.08.2022 19:24 Відповісти
1. Бо має дуже багато ЯЗ, невідомо в якому стані
2. Вже майже виктнули звідти.
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08.08.2022 19:40 Відповісти
Дело не в размере ВВП и даже не в населении. У той же Канады доля ВВП 2% от мирового и население 40 млн. Дело в стабильном политическом устройстве, экономике и демократических ценностях, а также международном влиянии, в том числе и научно-культурном.
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08.08.2022 19:59 Відповісти
Ще не вечір. засраша донаривається
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08.08.2022 19:21 Відповісти
мають... та не повернуть... це такий важливий (майже единий) козир...що навіть і не просіть...
тим паче тварюки зрозуміли що крім нарікань і стурбованностей більш ничого цьому лиху ніхто протиставити не зможе...
от як би сказали відійдіть від української АЄС бо якась з ваших АЄС виявится в небезпеці (але не скажимо яка - сюрприз буде!!!)
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08.08.2022 19:22 Відповісти
Странно...
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08.08.2022 19:30 Відповісти
А якщо ні, то шо?

Пройдетеся ескадрильєю F-35 пару разів над Запорізькою, Херсонською, Донецькою областями?
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08.08.2022 19:38 Відповісти
ни о чем. по нормальному ООН должно в таких ситуациях применить силу. по уставу в ее распоряжении есть любые военные средства в неограниченном количестве. но в этом мире сильно все продажное, все хотят торговать ,сладко есть и пить .
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08.08.2022 19:38 Відповісти
в этой ситуации ( угроза взорвать АЭС ) ну к примеру что бы запад заявил что взрыв АЭС будет рассматриваться как ядерный удар и ответ последует незамедлительно , ну еще товарищ Си может ему *** к носу подтянуть - но к сожалению все жуют сопли , а по поводу ООН то нет такой организации пока там сидят кацапы с правом ВЕТО и коррумпированные чиновники
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08.08.2022 19:43 Відповісти
а ***** скаже, що Україна має йому повернути контроль над всією Новоросією, куди входять і Харківська, і Запорізька, і Дніпропетровська, і Миколаївська, і Одеська області...

І хто буде правий в цьому випадку?
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08.08.2022 19:48 Відповісти
З чого б це? Русь, між іншим, Київська, так що якщо хтось і має право заявити, то це ми.
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08.08.2022 19:56 Відповісти
За бажанням можна було б орків оголосити країною-спонсором тероризму, викинути з Ради Безпеки ООН, прийняти цією ж радою рішення про направлення миротворчого контингенту для охорони ЗАЕС. Далі ми звільняємо південь і нам повертають під контроль ЗАЕС
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08.08.2022 19:52 Відповісти
Звучит конечно не логично. Но вернуть надо только одно нам надо. Ядерное оружие. Тактическое пусть. По той ситуации что с помощью оружием, реально мы до зимы врядли продержимся. Все это понимают, но продолжают оперетку в час по чайной ложке. И никакой всеобщей мобилизации пукин не боится. Там быдло рвется в бой. Уже формируют добробаты по регионам и с названием тем же. Как у нас в 14г. Либо сами клепаем грязное. Если успеем. Мы отдали добровольно, пусть и вернут тоже. Ведь гаранты гарантию не сдержали. Что нас держит в такой конфигурации?
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08.08.2022 19:57 Відповісти
Условия меморандума выполняются в полной мере, если бы не США, за свои писульки ты бы уже срок в гулаге получил. И по печени тоже.
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08.08.2022 21:31 Відповісти
після Будапештської авантюри згідно якої США Англія мали б гарантувати територіальну цілісність України .те, що вішають на вуха світові нинішні американські нащадки апачів виглядає як лицемірна брехня.
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08.08.2022 20:03 Відповісти
снова глубока занеспокоенiсть
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08.08.2022 21:11 Відповісти
є інтнрес до зерна, є домовленість з ******.
обісрались, бо може рвонути АЕС, домовляться.
домовтеся не платити раші 20 ярдів в місяць...
дайте балістичні ракети
дайте військову допомогу не т 72 а ф 16
аааааа, це не в ваших інтересах.
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08.08.2022 21:42 Відповісти
а коридор для спеціалістів-атомщиків буде як для захисників азовсталі???
в один кінець?
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08.08.2022 21:49 Відповісти
Да просто ряшку перед фактом надо поставить или на ЗАЭС заходят миротворцы ООН и наш персонал работает под их защитой , а их вояки отходят на определенное расстояние или рашка признается ядерным террористом со всеми вытекающими последствиями , вплоть до превентивного ядерного удара по центрам принятая решений! Задолбали уже эти соплежуи! Самые большие потери и страдания в истории были когда агрессор не был вовремя остановлен силой , когда его пытались умиротворить!
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09.08.2022 00:25 Відповісти
 
 