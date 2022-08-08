Росія має повернути Україні повний контроль над Запорізькою АЕС, - Білий дім
Обстріли Запорізької АЕС велися саме російською стороною попри запевнення пропаганди кремля, що це робила Україна, тож Сполучені Штати закликають РФ припинити будь-яку військову активність на ядерних об’єктах України або поблизу їх.
Про це заявила в понеділок під час спілкування з пресою речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Як ви знаєте, це (обстріли цивільних об’єктів та звинувачення в цьому протилежної сторони – ред.) є частиною їхнього сценарію, коли йдеться про сценарії росіян", - відповіла Жан-П’єр на запитання, як бачить ситуацію офіційний Вашингтон.
Вона також зазначила, що Сполучені Штати продовжують уважно стежити за розвитком подій на ЗАЕС.
"Міністерство енергетики (США – ред.) і Національне управління з питань ядерної безпеки повідомляють, що центри радіаційного контролю продовжують надавати дані і, на щастя, ми не маємо ознак підвищення або незвичного рівня радіації", - констатувала речниця адміністрації Байдена.
Вона зауважила, що американській стороні також відомо про звіти щодо неналежного поводження з персоналом АЕС. У цьому контексті вона підкреслила, що США "аплодують українській владі й оператору (АЕС – ред.) за їхню відданість зберігати ядерну безпеку у складних обставинах".
Представниця Білого дому також підкреслила, що ведення бойових дій поблизу АЕС є вкрай небезпечним.
"Ми продовжуємо закликати Росію припинити всі військові операції на території або поблизу українських ядерних об’єктів та повернути повний контроль над ними Україні", - заявила офіційна представниця адміністрації США.
Водночас, за її словами, США продовжать підтримувати зусилля МАГАТЕ в питаннях технічної безпеки на ЗАЕС, а також допомагати Україні у запровадженні заходів ядерної безпеки.
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Навіть мами п'ятирічних дітей, що вимагають в них щось зробити, це ЗНАЮТЬ!!!
Не все тут так просто. Вот зачем Россию взяли в большую восьмёрку, если ее доля в мировом ВВП мизерная. Почему не Индию?
Что то тут не чисто.
2. Вже майже виктнули звідти.
тим паче тварюки зрозуміли що крім нарікань і стурбованностей більш ничого цьому лиху ніхто протиставити не зможе...
от як би сказали відійдіть від української АЄС бо якась з ваших АЄС виявится в небезпеці (але не скажимо яка - сюрприз буде!!!)
Пройдетеся ескадрильєю F-35 пару разів над Запорізькою, Херсонською, Донецькою областями?
І хто буде правий в цьому випадку?
обісрались, бо може рвонути АЕС, домовляться.
домовтеся не платити раші 20 ярдів в місяць...
дайте балістичні ракети
дайте військову допомогу не т 72 а ф 16
аааааа, це не в ваших інтересах.
в один кінець?