Росія починає видавати свої водійські права на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей

В окупованих Запорізькій та Херсонській областях почали працювати центри Державтоінспекції МВС Росії. Вони будуть видавати населенню посвідчення водія та номери російського зразка на автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Російська служба ВВС.

Згідно з повідомленням, мешканці цих областей, які не мають громадянства Росії, "зможуть отримати тимчасові посвідчення водія та реєстраційні знаки на транспортні засоби".

Вже 6 серпня у Херсоні під час перереєстрації машин водіям почали видавати номери російського зразка з кодом регіону 184.

Херсон опинився в російській окупації у перші дні російського вторгнення.

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