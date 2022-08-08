Росія починає видавати свої водійські права на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей
В окупованих Запорізькій та Херсонській областях почали працювати центри Державтоінспекції МВС Росії. Вони будуть видавати населенню посвідчення водія та номери російського зразка на автомобілі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Російська служба ВВС.
Згідно з повідомленням, мешканці цих областей, які не мають громадянства Росії, "зможуть отримати тимчасові посвідчення водія та реєстраційні знаки на транспортні засоби".
Вже 6 серпня у Херсоні під час перереєстрації машин водіям почали видавати номери російського зразка з кодом регіону 184.
Херсон опинився в російській окупації у перші дні російського вторгнення.
Топ коментарі
+7 Олександр Дніпро
показати весь коментар08.08.2022 19:49 Посилання
+7 Amber
показати весь коментар08.08.2022 20:02 Посилання
+5 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар08.08.2022 19:30 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ніколи в дитинстві не розуміла, як же з'являються чорні маги та страшні відьми,
бажання робити зло, порчу, прокляття та вбивати людей навіюванням, хворобами і муками…
потім прийшла р*сня.
і я така: - аааа… он воно як !!!
В країні війна ця війна на виживання .Годі всього цього цирку ! ГОДІ !.За колоборанство розстріл за зраду розстріл ! Все !
Україна повинна класифікувати можливими терористами всіх громадян рф та не визнавати ніяких їх документів, а для облегшення силою проводити заміну російських документів на українські із мінімальними формальностями. При цьому переслідувати своїх в кого росіяни силою забрали документи - точно не треба.
"Хаймарсам" эта мишура нисколько не мешает.
І нові види зброї.
Нехай там показяться - "...пєрєд смєртью не надишешься...."
Саме так треба буде повертати Білгород, Ростов. Все силою. Територія ще навіть не узаконена в середині рф, а вже заборона на використання українських прав і видача російських.
Ми повинні негайно прийняти закон про заборону російських прав чи взагалі будь-яких документів виданих терористичним утворенням російська федерація чи його членами яких помилково називають громадянами, а для облегшення процесу спростити видачу української заміни.