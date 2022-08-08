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Росія починає видавати свої водійські права на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей

херсонщина,херсонська

В окупованих Запорізькій та Херсонській областях почали працювати центри Державтоінспекції МВС Росії. Вони будуть видавати населенню посвідчення водія та номери російського зразка на автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Російська служба ВВС.

Згідно з повідомленням, мешканці цих областей, які не мають громадянства Росії, "зможуть отримати тимчасові посвідчення водія та реєстраційні знаки на транспортні засоби".

Вже 6 серпня у Херсоні під час перереєстрації машин водіям почали видавати номери російського зразка з кодом регіону 184.

 Херсон опинився в російській окупації у перші дні російського вторгнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Дії" з'являться англомовні версії паспорта, водійських прав і техпаспорта, - Федоров

Автор: 

окупація (6739) права (92) Запорізька область (3700) Херсонська область (5850)


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Топ коментарі
+7
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08.08.2022 19:49
+7
Зєлєнскій мав здати в полон всю Україну, але получилось поки здати азовців 😠
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08.08.2022 20:02
+5
***
ніколи в дитинстві не розуміла, як же з'являються чорні маги та страшні відьми,
бажання робити зло, порчу, прокляття та вбивати людей навіюванням, хворобами і муками…
потім прийшла р*сня.
і я така: - аааа… он воно як !!!
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08.08.2022 19:30
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жрите подавитесь
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08.08.2022 19:18 Відповісти
***
ніколи в дитинстві не розуміла, як же з'являються чорні маги та страшні відьми,
бажання робити зло, порчу, прокляття та вбивати людей навіюванням, хворобами і муками…
потім прийшла р*сня.
і я така: - аааа… он воно як !!!
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08.08.2022 19:30 Відповісти
лохотрон для особоупоротих, потенційних мобіків-смертників
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08.08.2022 19:33 Відповісти
100%. Для "'любителей русскава мира", хто чекає манни небесної, що от тепер заживуть. А замість цього підуть на передок як гарматне м'ясо. Разом зі своїми транспортними засобами з новими номерами-"на нужды Атечества". Ті, хто не за руський мір-ті або виїхали, або не візьмуть ці номери.
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08.08.2022 19:54 Відповісти
Задовбали вже розумники, що точно знають хто що повинен робити і навіщо, які в них мотиви і ситуація, чому вони так вчинили чи інакше. Перед тим як «просто» щось бовкати, рекомендую подумати. Тексти станутьзмістовнішими. Можете поїхати пожити, з житлом зараз проблем немає, заодно виявите всіх зрадників, будете корисним.
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08.08.2022 20:08 Відповісти
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08.08.2022 19:49 Відповісти
На жаль, багато хто з 73 відсоткових досі вірять, що причиною незакінчення війни є Порошенко
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08.08.2022 20:01 Відповісти
Зєлєнскій мав здати в полон всю Україну, але получилось поки здати азовців 😠
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08.08.2022 20:02 Відповісти
Так кто же все таки разминировал Чонгар?
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08.08.2022 20:03 Відповісти
треба саперів посадити.
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08.08.2022 20:05 Відповісти
Ну так они на них только в ЛНР, ДНР и будут кататься, ибо никакая цивилизованная страна, да и сама раша,их не вызнает.
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08.08.2022 20:08 Відповісти
Україна конкретно повинна реагувати на такі кроки.Всі хто отримає таки посвідченя і номери отримують 5 років в'язниці ба більше будуть в розшуку як посібники терористів.Дані особи можуть бути зніщені фізично.
В країні війна ця війна на виживання .Годі всього цього цирку ! ГОДІ !.За колоборанство розстріл за зраду розстріл ! Все !
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08.08.2022 20:22 Відповісти
Ви знайомі зі змістом слова «примушувати»? Виживають в окупації, а ви з якого підпілля пишете? Тому, як приклад,можуть примусово вилучати транспортні засоби на наших номерах. Що скоріше за все і буде.
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08.08.2022 20:33 Відповісти
Неправильно.

Україна повинна класифікувати можливими терористами всіх громадян рф та не визнавати ніяких їх документів, а для облегшення силою проводити заміну російських документів на українські із мінімальними формальностями. При цьому переслідувати своїх в кого росіяни силою забрали документи - точно не треба.
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09.08.2022 01:23 Відповісти
Один нюанс - вони дійсні тільки на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей і тільки на період тимчасової окупації, а після визволення цих територій ви можете звернутись в СБУ, щоби вам їх замінили А там, як фішка ляже.
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08.08.2022 20:26 Відповісти
Путин любит детские игрушки: - паспорта, автономера, удостоверения -
"Хаймарсам" эта мишура нисколько не мешает.
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08.08.2022 20:35 Відповісти
Ага, а за кондомом пєсковим референдуми про возз'єднання (Херсон/Запоріжжя були в РФ?!) - це ініциатива місцевих жителів...
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08.08.2022 21:10 Відповісти
Доволі таки принизливо це все читать : паспорта ,референдум ,герб ,гимн ,прапор и т.д. А що ж ми ?
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08.08.2022 21:15 Відповісти
А ми накопичуємо **********.
І нові види зброї.
Нехай там показяться - "...пєрєд смєртью не надишешься...."
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08.08.2022 21:23 Відповісти
Імітуємо бурну діяльність якщо судити по вкидам у змі, займаються політичними ігрищами та вкидами проти можливих конкурентів. А потім не наші заявлять що "не шмогла" і що треба домовлятись.
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09.08.2022 01:20 Відповісти
Ще почекаємо. 2 - 3 тижні і тоді знову поговоримо про контрнаступ
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08.08.2022 21:28 Відповісти
Вчіться.

Саме так треба буде повертати Білгород, Ростов. Все силою. Територія ще навіть не узаконена в середині рф, а вже заборона на використання українських прав і видача російських.

Ми повинні негайно прийняти закон про заборону російських прав чи взагалі будь-яких документів виданих терористичним утворенням російська федерація чи його членами яких помилково називають громадянами, а для облегшення процесу спростити видачу української заміни.
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09.08.2022 01:18 Відповісти
 
 