Ердоган має вплив на Путіна та має важелі, щоб стимулювати його до виконання домовленостей, - посол Боднар

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має вплив на Володимира Путіна і важелі впливу для того, щоб стимулювати його до виконання певних домовленостей. Тоді як в України з Туреччиною є діалог як з питань взаємозв’язків Туреччини з рф, так і великий комплекс взаємодії, яким не можемо нехтувати.

Про це посол України в Туреччині Василь Боднар сказав в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Певним чином Ердоган впливає на Путіна і має важелі впливу для того, щоб не скажу, що змусити, але стимулювати його до виконання певних домовленостей… Якщо ви подивитеся на всі ці посередницькі послуги, то ніхто навіть з європейських лідерів не домігся того, що домігся Ердоган. Тому ті посередницькі чи фасилітаторські зусилля і переговори за конкретними напрямками, і зерно, і можливо, якісь інші спроби знайти точки дотику – це також завдяки активній турецькій дипломатії", - сказав Боднар.

За його словами, Туреччина як була, так і залишається стратегічним партнером України.

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"Навіть до початку війни ми прекрасно розуміли, що у Туреччини є свої інтереси, і ці інтереси нікуди не поділися у зв'язку з нападом Росії на Україну. Звичайно, посередницькі послуги, закриття проток через Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів, гуманітарка, політична підтримка – це позитивні речі. Але є і ті речі, які нам не подобаються і не подобалися, ми про це говорили до війни у більш відкритому форматі. Зараз цей паралельний російсько-турецький трек став більш чутливим, ми на нього реагуємо більш жорстко, але це не означає, що ми маємо зіпсувати відносини в цьому обсязі, які ми з ними маємо, тільки через те, що ми на щось ображені", - сказав дипломат.

Боднар підкреслив, що Туреччина - це країна, яка насамперед відстоює свої інтереси і реалізує їх у той спосіб, який може.