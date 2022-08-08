Ердоган має вплив на Путіна та має важелі, щоб стимулювати його до виконання домовленостей, - посол Боднар
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має вплив на Володимира Путіна і важелі впливу для того, щоб стимулювати його до виконання певних домовленостей. Тоді як в України з Туреччиною є діалог як з питань взаємозв’язків Туреччини з рф, так і великий комплекс взаємодії, яким не можемо нехтувати.
Про це посол України в Туреччині Василь Боднар сказав в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Певним чином Ердоган впливає на Путіна і має важелі впливу для того, щоб не скажу, що змусити, але стимулювати його до виконання певних домовленостей… Якщо ви подивитеся на всі ці посередницькі послуги, то ніхто навіть з європейських лідерів не домігся того, що домігся Ердоган. Тому ті посередницькі чи фасилітаторські зусилля і переговори за конкретними напрямками, і зерно, і можливо, якісь інші спроби знайти точки дотику – це також завдяки активній турецькій дипломатії", - сказав Боднар.
За його словами, Туреччина як була, так і залишається стратегічним партнером України.
"Навіть до початку війни ми прекрасно розуміли, що у Туреччини є свої інтереси, і ці інтереси нікуди не поділися у зв'язку з нападом Росії на Україну. Звичайно, посередницькі послуги, закриття проток через Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів, гуманітарка, політична підтримка – це позитивні речі. Але є і ті речі, які нам не подобаються і не подобалися, ми про це говорили до війни у більш відкритому форматі. Зараз цей паралельний російсько-турецький трек став більш чутливим, ми на нього реагуємо більш жорстко, але це не означає, що ми маємо зіпсувати відносини в цьому обсязі, які ми з ними маємо, тільки через те, що ми на щось ображені", - сказав дипломат.
Боднар підкреслив, що Туреччина - це країна, яка насамперед відстоює свої інтереси і реалізує їх у той спосіб, який може.
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буйло - дрібна гопота з під'їзду, а Едик - розбійник із лісу
просто так совпало, что интересы Эрдогана и ***** на ненадолго совпали...
То, може, ну його той вплив?
Відповідаючи на запитання щодо переговорів лідера Туреччини Ердогана з путіним, Порошенко зазначив: «зараз роль медіатора майже нездійсненна, тому що неможливо шукати компроміс, коли путін хоче вбити нас, а ми хочемо жити. Ну де тут шукати компроміс? путін прийшов захопити всю Україну для того, щоб проводити війну проти всього демократичного світу. Бо це війна не проти України. Це війна проти нас усіх».
«Для нас принципово важливо, щоб ми зберегли проукраїнську і антипутінську коаліцію, яка була закладена під час зустрічі на базі в Німеччині в Рамштайні і яка вже має свої результати», - зазначив п'ятий Президент.
«Я маю величезний досвід співпраці з президентом Ердоганом протягом п'яти років моєї президентської каденції. Результатом цієї співпраці було рішення президента Туреччини про постачання нам унікальних безпілотних літальних апаратів «Bayraktar», які відіграли величезну роль в перші місяці російської агресії, знищуючи колони наступаючих танків, бронетехніки, ***********, логістики», - нагадав Порошенко.
Він також зазначив, що результатом співпраці з Ердоганом стало невизнання анексії Криму і підтримка суверенітету України, підтримка кримських татар, які складають основу корінних народів Криму.
«Результатом нашої співпраці з Туреччиною також було закриття Босфору для проходу російських воєнних кораблів, бо якщо б цього не було, небезпека російського десанту на Одеську і Миколаївську область була би значно вищою», - констатує Петро Порошенко.
«Зараз ця робота має бути продовжена, і я буду підставляти плече Зеленському скрізь, де він буде цього потребувати, щоб зробити Україну сильнішою. Безумовно, я розраховую на те, що Україна забезпечить тверду позицію нашого друга і партнера Ердогана на переговорах з тими, з ким він вважає за потрібне, в тому числі і з путіним. Можливо, вони забезпечать безпеку щодо експорту українського виробництва, і це має бути не лише зерно», - наголошує Порошенко.
Эрдоган не присоединился к санкциям Запада против России. У всех стран Запада в этом году по причине известных событий резко (примерно на 15-20%) упал объем торговли с Россией и только у Турции он вырос. Экономика Турции находится в плачевном состоянии и Эрдоган пользуется моментом. Турция и Россия хотят еще больше (в три раза) увеличить товарооборот в ближайшие годы.
Эрдоган чувствует себя отверженным в западном лагере (в ЕС его не берут, США не продают оружие, которое он хочет и тд) и поэтому он занимается шантажом (то, что делал Лукашенко до недавнего времени). Типа - ОК, кто тогда запретит мне дружить с Россией?
Далее. Переговоры: Эрдоган присоединился к Трампу, Шредеру, Орбану и стал голосом Путина по вопросу переговоров Запада с Россией по Украине. О том, что нужно говорить и идти на уступки России вместо того, чтобы воевать.
Но фишка в том, что США смотрят на эти усилия как на фоновый небольшой пустой белый шум. Байден продолжает слать Украине оружие в больших количествах - каждую неделю-две пакет в несколько сотен миллионов долларов и все усилия Эрдогана уходят в песок. Ну и хорошо".
Ніхто не знає,що в цього пана на умі...так як і у кремлівського шезо..да....
Європейські чиновники занепокоєні через дружні стосунки двох країн у галузі енергетики, фінансів та торгівлі. Вони вже навіть вирішили, як покарати за це Анкару - натиснути на західні компанії та банки, щоби вони пішли і з турецького ринку, зазначає видання.
Вашингтон неодноразово попереджав, що країнам, які допомагають Росії ухилятися від санкцій, він вдарить "вторинними санкціями", спрямованими на порушення, нагадує Financial Times.
https://t.me/Sharpreview/16201 Олег Шарп
Єрдаган має важелі, може й має, але з якого переляку заради нас буде їх використовувати? це ми блін під кожного гутеріша прогинаємося і навіть без гарантій тільки за слова подяки. То нам як дурням дякують, спасибі що існуєте такі лохи, бо "без лоха - жизнь плоха". І ладно би коли і правда були би дурнями, і не розуміли так ні!