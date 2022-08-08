Покупець українського зерна в Лівані відмовився приймати вантаж з судна RAZONI через 5-місячну затримку з доставкою, – посольство
Покупець українського зерна, яке було відправлено судном Razoni, відмовився приймати вантаж.
Про це повідомляє посольство України в Лівані, інформує Цензор.НЕТ.
"Згідно з інформацією, наданою вантажовідправником українського зерна на борту Razoni, покупець у Лівані відмовився приймати вантаж через затримки з доставкою (понад п’ять місяців)", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що тепер відправник вантажу шукає нового покупця.
Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".
1 серпня в межах реалізації домовленостей з Одеського порту відправилося перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозить 26 тис. тонн української кукурудзи в ліванський порт Триполі.
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Це робить логістична компанія. Незробити це неможливо, оскільки вираховується і завантаження елеваторів, на визначений час, які будіть приймати зерно, наявність транспорту для перевезення, завантаження самого порту.
1 година простою судна коштує декілька десятків тисяч доларів! Так що все це досконально прораховується і починається цей прорахунок з разговору з покупцем, коли він готов прийняти вантаж.
Тут можлоиві 2 варіанти: 1. Покупець прорахував варіанти і вирішив, що краще отримати страхові виплати;
2. Не обійшлось без РФ, яка підбурила покупця зробити саме так. Щоб Україні воно вийшло у мінус (бо час фрахту судна не дешевий)
P.S. Грьобаний ліван купляє у кацапів наше крадене зерно за демпінговими цінами і не париться , а ти і надалі думай що хтось без нашого збіжжя із голоду подохне ((
А зерно знайдуть куди продати, не переймайтесь.
1. Украина не вводила запрет на вывоз зерна
2. Рэфия де Юре не вводила блокаду
3. С дурной головы кого то из властных структур Украина дала обязательства обеспечить коридор, то есть приняла минирование на себя. Рэфия в это время ограничилась очень хитрой формулировкой "да пусть плывут, мы их не трогали и трогать не собираемся"
То есть де факто война есть, а де Юре хрен там. Я боюсь поставщик даже на форс-мажор давить не сможет
До речі, в чорну Африку Україна зерно майже не постачала. Майже виключно Єгипет.
А виявляється, не такі вже вони зголодовані споживачі українського зерна.
українці їм перли це зерно з-під ракетних обстрілів, лавіруючи між мінами, під дулами рашистських кораблів, ризикуючи життям, а воно їм виявилося не потрібним.
а що ж зекоманда так із шкури лізла, щоб цю доставку організувати??
Перефразируя известную поговорку - не себе в прок, а украинцам в убыток
Они с удовольствием будут наблюдать, как это зерно начнет гнить на танкерах. Оно зерно только для покупателя, а для продавца это деньги.
Зараз ливанці можуть купити набагато дешевше, ніж контрактували весною.
Так наверное и задумано
Иначе кто же отправляет зерно в никуда?
чи у всьому цьому є якесь потаємне...невидиме ззовні значення, яке тільки Ердоган і ***** знають...
Ливан не голодает - ну и прекрасно, вычёркиваем из списка.