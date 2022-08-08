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Покупець українського зерна в Лівані відмовився приймати вантаж з судна RAZONI через 5-місячну затримку з доставкою, – посольство

судно

Покупець українського зерна, яке було відправлено судном Razoni, відмовився приймати вантаж.

Про це повідомляє посольство України в Лівані, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з інформацією, наданою вантажовідправником українського зерна на борту Razoni, покупець у Лівані відмовився приймати вантаж через затримки з доставкою (понад п’ять місяців)", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що тепер відправник вантажу шукає нового покупця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перше судно з українською агропродукцією прибуло до кінцевого пункту призначення

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

1 серпня в межах реалізації домовленостей з Одеського порту відправилося перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозить 26 тис. тонн української кукурудзи в ліванський порт Триполі.

Автор: 

зерно (3130) Ліван (122) посольство України (285)


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Топ коментарі
+85
О как... Голод не грозит, оказывается? А я думал, прямо в порту баржу будут ждать толпы голодных африканцев...)
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08.08.2022 20:09
+66
А перед відправкою ніхто не уточнив цей момент? Якщо уточнив, то хай йдуть лісом років на 50.
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08.08.2022 20:08
+49
Казали, що збіжжя з України рятує цілі країни від голоду.
А виявляється, не такі вже вони зголодовані споживачі українського зерна.
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08.08.2022 20:10
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А перед відправкою ніхто не уточнив цей момент? Якщо уточнив, то хай йдуть лісом років на 50.
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08.08.2022 20:08 Відповісти
ЗЕ чиновники - марьяны , перед отправкой ЖОПОЙ ДУМАЛИ ??? . .( как всегда и везде ) Убытки отнести на тупорылых чиновников !!!
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08.08.2022 20:45 Відповісти
Та я не вірю, що таку дрібницю не зробили, це треба бути повним деб*лом.
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08.08.2022 20:48 Відповісти
Звісно що все зробили!!!
Це робить логістична компанія. Незробити це неможливо, оскільки вираховується і завантаження елеваторів, на визначений час, які будіть приймати зерно, наявність транспорту для перевезення, завантаження самого порту.
1 година простою судна коштує декілька десятків тисяч доларів! Так що все це досконально прораховується і починається цей прорахунок з разговору з покупцем, коли він готов прийняти вантаж.
Тут можлоиві 2 варіанти: 1. Покупець прорахував варіанти і вирішив, що краще отримати страхові виплати;
2. Не обійшлось без РФ, яка підбурила покупця зробити саме так. Щоб Україні воно вийшло у мінус (бо час фрахту судна не дешевий)
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08.08.2022 21:05 Відповісти
Це був наказ Зелі. А йому наказав Путлер. У думати нікому було. Фахівців немає.
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08.08.2022 21:18 Відповісти
Великий спец із продажу збіжжя ? (( То я тобі поясню і разом тим , хто твій комент лайкнув )) - лісом піде постачальник , і це перший дзвоник про втрату ринків збуту українського зерна , як це не звучить сумно (( А ти і надалі палахкоти героїчними висерами !
P.S. Грьобаний ліван купляє у кацапів наше крадене зерно за демпінговими цінами і не париться , а ти і надалі думай що хтось без нашого збіжжя із голоду подохне ((
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08.08.2022 21:20 Відповісти
Це підстава, скоріше за все не обійшлось без засрашки. Може ви і з нею хочете вести торгівлю? Такий ринок втрачаємо!
А зерно знайдуть куди продати, не переймайтесь.
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08.08.2022 21:49 Відповісти
Тут ещё один нюанс, очень скверный для поставщика.
1. Украина не вводила запрет на вывоз зерна

2. Рэфия де Юре не вводила блокаду

3. С дурной головы кого то из властных структур Украина дала обязательства обеспечить коридор, то есть приняла минирование на себя. Рэфия в это время ограничилась очень хитрой формулировкой "да пусть плывут, мы их не трогали и трогать не собираемся"
То есть де факто война есть, а де Юре хрен там. Я боюсь поставщик даже на форс-мажор давить не сможет
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08.08.2022 21:50 Відповісти
видно каци попрацювали, ну і йух з ними, нехай пісок жеруть
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08.08.2022 20:09 Відповісти
О как... Голод не грозит, оказывается? А я думал, прямо в порту баржу будут ждать толпы голодных африканцев...)
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08.08.2022 20:09 Відповісти
В Лівані? В школу, терміново!
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08.08.2022 20:25 Відповісти
Ну как бы зерно было призвано спасти голодающих африканцев, нет?) Вот и подумалось, что рванут со всей Африки прямо к порту с торбами). А вы решили мне ни с того ни с сего сделать замечание, что Ливан это ближний восток. Ну некрасиво как-то с вашей стороны
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08.08.2022 20:33 Відповісти
В городі бузина...
До речі, в чорну Африку Україна зерно майже не постачала. Майже виключно Єгипет.
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08.08.2022 20:58 Відповісти
Я бы сказал, что у вас хреново с чувством юмора, но думаю это не так видимо вы все же из группы поддержки решения партии и правительства о зерновывозе)
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08.08.2022 21:21 Відповісти
Ні, не бузина...
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08.08.2022 21:25 Відповісти
Конечно нет, особенно если вспомнить об угрозе голода и географическом положении Ливана)
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08.08.2022 21:33 Відповісти
Шо то пахнет очередным фейком - знали, не знали, думали, гадали, 5 мес... Жги дальше!!!
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08.08.2022 20:10 Відповісти
Чув про Форс-мажор ? Якщо не чув - почитай , прикольна штука , дивлячись як нею користуватися ))
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08.08.2022 21:23 Відповісти
Форс-мажор это такая скользкая штука... Если бы реально действовала, то потеря работы или болезнь была бы основанием для снятия ответственности за погашение кредита)
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08.08.2022 21:35 Відповісти
голодающие так изголодались что аппетит пропал
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08.08.2022 20:10 Відповісти
Казали, що збіжжя з України рятує цілі країни від голоду.
А виявляється, не такі вже вони зголодовані споживачі українського зерна.
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08.08.2022 20:10 Відповісти
Рашка вже нагодувала
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08.08.2022 20:12 Відповісти
нашім зерном.
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08.08.2022 21:17 Відповісти
Бедуинам не знакомо понятие "форс-мажора" в виде войны
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08.08.2022 20:11 Відповісти
А при чем тут бедуины? Тут чистый гешефт трейдеров. Один трейдер закупил зерно у украинских фермеров, продал другому дороже, тот продал третьему, ещё дороже. Третий подписал договор о намерениях с четвертым, а вывезти зерно в срок не смог. Пятый купил у другого и сказал четвертому засунуть договор себе в задницу. Непонятно только как от всех этих частных сделок Украина собралась получить в бюджет миллиарды валюты)
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08.08.2022 20:19 Відповісти
А вы измерили сумму гешефта? Зерно, как и любое сырье: нефть, дерево, руда, продается обычно по ценам, сложившимся на определенный момент. Иначе это не торговля, а распродажа с дисконтом.
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08.08.2022 21:05 Відповісти
А надо измерять? Я вообще то о схеме говорю. Она единая по всему миру. Именно в силу этой схемы у непосредственных производителей продукт закупается по заниженным ценам
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08.08.2022 21:24 Відповісти
ай що ви там з мілліардами валюти, санкції з рашки зняли, а нас перед фактом поставили і все.
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08.08.2022 21:18 Відповісти
Да, но оправданиями сделки было поступление миллиардов в бюджет) вот я и задаюсь вопросом, как прошлогоднее зерно, уже проданное и перепроданное может что-то дать бюджеты)
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08.08.2022 21:29 Відповісти
Ливанцы в перманентной войне живут, их этим не удивишь.
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08.08.2022 20:19 Відповісти
ой, так голодували, так страждали, що аж відмовились.
українці їм перли це зерно з-під ракетних обстрілів, лавіруючи між мінами, під дулами рашистських кораблів, ризикуючи життям, а воно їм виявилося не потрібним.
а що ж зекоманда так із шкури лізла, щоб цю доставку організувати??
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08.08.2022 20:12 Відповісти
тепер скинуть ціну і заберуть за копійки ... це бізнес по зеленськи
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08.08.2022 20:47 Відповісти
Ще невідомо, чим за вивіз наша влада ворогові поступилась!?...
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08.08.2022 21:14 Відповісти
и че теперь? заправляй , капитан , пароход за валюту и ищи сам покупателя? великолепный менеджмент. *****, да кто-же этим всем руководит так мудро?
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08.08.2022 20:12 Відповісти
Зеля. Точніше Єрмак!
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08.08.2022 21:25 Відповісти
Зеля!
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08.08.2022 22:11 Відповісти
Что то не очень все в голод верят которым нас ООН пугало. ***** походу и тут поработал и предложил ворованное у нас зерно по бросовым ценам. Ну что, надоговаривались с рашистами переговорщики сраные? Только с Рашки сняли санкции и разрешили краденное продавать. А нам мало того что рашисты сожгли зерно на полях и элеваторах так еще перед нами бегают и клиентов отбивают
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08.08.2022 20:12 Відповісти
А кто планировал тему голодающих в Африке? Гуттериш сказочник.
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08.08.2022 20:13 Відповісти
Ну что, идиоты, хоть поняли как вас развели с переговорами в 100500-й раз? Все изначально делалось под заказ Рашки. ***** подмазал в ООН своих чтобы пугали и давили на нас с переговорами чтобы снять с Рашки санкции и дать ниточку раскручивать нас на перемирие и капитуляцию.
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08.08.2022 20:16 Відповісти
Похоже на ИПСО над всем миром. В ООН раскручивается тема что дети в Африке голодают. Всем становится их жалко и начинается перекидывание обвиненениями кто виновен в голоде.
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08.08.2022 20:18 Відповісти
Продовольство і добрива рашки вивели з під санкцій завдяки Україні, бо Зкленський вимагав зернових коридорів. Дивні відмови покупців - проблеми зернотрейдерів, але рашка в профіті.
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08.08.2022 20:29 Відповісти
то курва, краще би вимогав всіх нашіх людей з полону живими повернути! але ж ні, гроші вибрав, і від нашого імені.
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08.08.2022 21:21 Відповісти
Тому він і вирішив зіграти в президента, бо ця роль для нього стала сама високооплачувана в його біографії і в принципі в історії кіно.
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08.08.2022 21:33 Відповісти
Спочатку судно з краденим українським зерном суд в Триполі спокійно так відпускає,порушуючи міжнародні санкції,тепер відмовляються вже від легального вантажу.Чи вже краденим затарилися по дешевці,"голодаючі"?
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08.08.2022 20:16 Відповісти
я теж так подумав
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08.08.2022 20:20 Відповісти
А як же бути з порятунком світу від голодної смерті?
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08.08.2022 20:17 Відповісти
сколько криков было об умирающих от голода жителях африки и ближнего востока. ООН билась в падучей. Но оказывается, зерно особо никому и не надо. надо было только разминировать украинские порты.
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08.08.2022 20:17 Відповісти
Надо было только снять санкции с рахи, зеленых развели как лохов.. хотя я поверю что им подмазали и они здали интересы Украины с патрахами..
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08.08.2022 20:30 Відповісти
Да за такі продєлки тре ******* і возможно ногами
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08.08.2022 20:21 Відповісти
Треба,щоб Гутерріш зі своєї кишені заплатив за зерно.Він же шмарклі пускав на весь світ про "голодаючих" папуасів.Нехай тепер платить
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08.08.2022 20:23 Відповісти
Да і иого за яиця
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08.08.2022 21:20 Відповісти
о очередной прокол опы да спасение голодающих дело рук самих голодающих ООН это сброд топ корупционеров бла бла а наши тоже так спешили чтоб с раши сняли санкци что опять жопой в лужу
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08.08.2022 20:24 Відповісти
Так они голодные или нет? Решили поторговаться? Х…, завернутый в газетку, заменяет сигаретку!
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08.08.2022 20:24 Відповісти
Надеюсь, наши менеджеры из Киева найдут покупателя.
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08.08.2022 20:25 Відповісти
Ну так впредь не поставлять.
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08.08.2022 20:29 Відповісти
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08.08.2022 20:36 Відповісти
Коли люди голодають, то вони просять хліба пшеничного, а не фуражної кукурудзи. З чим там перші баржі пішли?. Отож... Пацики вклалися в зерно, потрібно відбивати.... А то голод, Африка, економіка... Смішні ,-)
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08.08.2022 20:41 Відповісти
З кукурудзи, до речі, теж непоганий хліб.
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08.08.2022 22:14 Відповісти
Баба з возу…
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08.08.2022 20:43 Відповісти
В цій ситуації лаптями аж пре...
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08.08.2022 20:47 Відповісти
Хитрожопі арапи захотіли і собі щось урвати з біди українців? Сподіваються купити потім за більш низькою ціною? А фігу їм. Везіть далі.
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08.08.2022 20:48 Відповісти
хай сосуть хер
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08.08.2022 20:48 Відповісти
А если предположить фантастическую версию - русские не хило демпингагули.
Перефразируя известную поговорку - не себе в прок, а украинцам в убыток
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08.08.2022 20:49 Відповісти
та чого фантастична одразу? вони все життя так, не собі на користь аби іншим на шкоду. Та й демпінганути було чим, не дурно ж вони наше зерно вивозили, а зараз з металом то саме буде, нашім же металом скинуть ціну нижче плінтусу, а потім за плюшкі звісно ж для себе, "велікадушно" позволять нам...
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08.08.2022 21:25 Відповісти
Боюсь, что великодушия там не дождаться.
Они с удовольствием будут наблюдать, как это зерно начнет гнить на танкерах. Оно зерно только для покупателя, а для продавца это деньги.
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08.08.2022 21:29 Відповісти
А звідки у кацапів можуть бути збитки якщо вони торгують нашим краденим зерном ? Все що більше вартості доставки - в плюс ! ((
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08.08.2022 21:27 Відповісти
Ну у них не только краденное, но и своё есть. А в целом я конечно с Вами согласен.
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08.08.2022 21:30 Відповісти
Сезонні коливання ціни на збіжжя дуже суттєві. Зерно в квітні- березні, після зими і зберігання, і зерно в серпні, після обмолоту по всій Європі, самі розумієте, коштують по- різному.
Зараз ливанці можуть купити набагато дешевше, ніж контрактували весною.
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08.08.2022 20:56 Відповісти
Сейчас порешают с откатом уже

Так наверное и задумано

Иначе кто же отправляет зерно в никуда?
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08.08.2022 20:56 Відповісти
Виявляється Янелох таки лох. Навіть лошара.
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08.08.2022 20:58 Відповісти
А он тут при чем? Продавец судя по информации статьи не государство, а частный бизнес. Чей? Это вопрос. Иначе зачем был этот шум Зеленым? В общем Зе точно барыга. Наверное...
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08.08.2022 22:31 Відповісти
Зупинити поставки збіжжя з України в країни Африки, зерно переробити на пальне або спирт. Проблема вирішена.
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08.08.2022 21:01 Відповісти
Де плануєш переробляти і куди лити ? (( Ти на чистому спирті їздив ? Навіть суміш із нафтопродуктами - лайно яке потрібно за тиждень із бака випалити , але її іще потрібно десь намішати ...... може у Лисичанську ? (( чи на розхераченому кременчуцькому НПЗ ? (( Ну хіба що випити , але не заллєшся ненароком якщо пробуватимеш п"ятдесят мільйонів тонн спирту вихльобати ? ((
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08.08.2022 21:31 Відповісти
Рукожопі "слуги" ні на що не здатні! Відосіки форева...
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08.08.2022 21:01 Відповісти
А здесь все просто они хотят бесплатное зерно краденое . Африканцы видимо и не собирались покупать зерно если они знают что можно пользоваться ворованным . Так а почему не узнали ждут там зерно или нет? Зачем настаивал Ердоган на таком договоре ? Главное чтобы в Украине было зерно и был хлеб чтобы голода не было. Остальные пусть пропадут пропадом.
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08.08.2022 21:02 Відповісти
Ну фсьо! Зараз дЄрмак заставить записати гнівний відосік гундосому, стережись Африка!)
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08.08.2022 21:09 Відповісти
до чого тут Африка?
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09.08.2022 07:22 Відповісти
Наврядчи обішлося без кацапських лаптей. Нещодавна ж вони саме в Ліван намагалися збути крадене українське зерно, судно заарештували, аж потім раптом відпустили.
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08.08.2022 21:17 Відповісти
Ліван і Лівія різні країни.
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08.08.2022 21:44 Відповісти
Ну от і зрозуміло чьому росія на це погодилась, теж мені важелі впливу, на прутні всіх росія крутила. Вони домовились з ліваном що будуть продавати наше зерно дешевше ніж ми, тому ліван і зняв арешт з кораблика з краденим зерном. Просто треба запам'ятати, що ліван нам не друщі, а росія якщо на щось погоджуєтся, то там вона вже десь підісрала.
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08.08.2022 21:18 Відповісти
та ми то знаємо, наш Президент нічого не хоче знати а з ним разом і оп і всі решта.
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08.08.2022 21:26 Відповісти
Мабуть ще не голодні.
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08.08.2022 21:25 Відповісти
Який же це голод, коли є проблеми з продажем зернових? Тобто черги за нашим зерном немає. Одним словом, мутна історія
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08.08.2022 21:30 Відповісти
Суд ливана снял арест с краденного зерна, ливан это рузгий протекторат, что тут ее понятно...
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08.08.2022 21:32 Відповісти
Виявляется зерно нікому не потрібне? А як же "галадамор в Африке"?
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08.08.2022 21:56 Відповісти
отакої... хіба відправляючи не знали куди і кому??? і чи будуть брати не спитали???
чи у всьому цьому є якесь потаємне...невидиме ззовні значення, яке тільки Ердоган і ***** знають...
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08.08.2022 22:23 Відповісти
Це трюк для зниження ціни. Не виключно що там де торчать казапські вуха.
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08.08.2022 22:25 Відповісти
Небось перед этим завези балкер московитской кукурузы.
Ливан не голодает - ну и прекрасно, вычёркиваем из списка.
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08.08.2022 22:50 Відповісти
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»
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09.08.2022 06:07 Відповісти
То хай сосуть Ху.....й
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09.08.2022 07:55 Відповісти
 
 