Покупець українського зерна в Лівані відмовився приймати вантаж з судна RAZONI через 5-місячну затримку з доставкою, – посольство

Покупець українського зерна, яке було відправлено судном Razoni, відмовився приймати вантаж.

Про це повідомляє посольство України в Лівані, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з інформацією, наданою вантажовідправником українського зерна на борту Razoni, покупець у Лівані відмовився приймати вантаж через затримки з доставкою (понад п’ять місяців)", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що тепер відправник вантажу шукає нового покупця.

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Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

1 серпня в межах реалізації домовленостей з Одеського порту відправилося перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозить 26 тис. тонн української кукурудзи в ліванський порт Триполі.