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Жодні фейки та маніпуляції РФ не вплинули на постачання зброї Україні, – Кулеба

кулеба

Усілякими способами Росія намагається зірвати постачання Україні зброї від партнерів, поширюючи фейки та маніпуляції, але ця брехня не досягає цілей.

На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ще з квітня вони (Росія - ред.) намагаються підірвати політичну готовність партнерів постачати зброю. росія робить на це максимальну ставку - десь власними руками та мережами ботів, десь через проплачені чи афілійовані ЗМІ, десь через філігранні проникнення в авторитетні іноземні медіа, десь просто допомагають корисні ідіоти", - зазначив глава МЗС.

За його словами, маніпуляції РФ примітивні, але небезпечні: ніби зброя "зникає" або може потрапити "не в ті руки", "підживлює конфлікт замість врегулювання" тощо.

Також читайте: Росія почала новий етап спеціальних інформаційних операцій проти України використовуючи теракт в Оленівці, - ГУР

Міністр зауважив, що першу хвилю подібної брехні Україна збила ще в травні-червні. Нині ж росіяни заходять на друге коло.

"Я не знаю, чи маніпулятивний звіт Amnesty і брехливий фільм CBS, які вийшли майже одночасно, пов’язані з російським урядом. Але я точно знаю, що обидві організації та автори цих бездоказових "шедеврів" завдали несправедливого і нічим не спровокованого інформаційного удару по Україні абсолютно синхронно з російською пропагандою", - зазначив він.

Глава української дипломатії наголосив, що внаслідок скандалу і під шаленим публічним тиском AІ та CBS вибачилися, але, констатував він, "вибачення не менш недолугі, ніж їх причина".

Україну такі вибачення категорично не влаштовують, зазначив Кулеба. За його словами, від CBS Київ чекає проведення внутрішнього розслідування та публічного з’ясування, хто допустив в ефір російську пропаганду та з якою метою, а від Amnesty - "що ця інституція приборкає свою гординю і вибачиться не лише за біль, завданий українцям, а й за зґвалтування правди і реальності цієі війни".

Читайте: Завдання номер один для Росії - зупинити поставки зброї Україні. Ми не дозволимо цьому статися, - Кулеба

"Але є і гарні новини. Вся ця брехня наразі не досягає цілей. Жоден партнер чи організація у спілкуванні з Україною не озвучували закидів, подібних до маніпуляцій Amnesty чи CBS. І ця брехня жодним чином не вплинула на постачання зброї і не підірвала високий рівень довіри між Україною та партнерами", - заявив глава МЗС.

Міністр зазначив, що партнери чудово знають, де, скільки і чого передали та як це використовується: "На щастя, інформацію вони отримують не від Amnesty та CBS".

Кулеба також закликав українців нагадувати в соцмережах, під час контактів із журналістами та експертами, з простими громадянами інших країн, що Україна потребує більше зброї для перемоги, а також поширювати лише офіційну інформацію від уряду України та її партнерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американський телеканал CBS випустив фільм про "контрабанду зброї" в Україні, але пізніше видалив його: МЗС закликає провести внутрішнє розслідування

Автор: 

зброя (7512) допомога (8427) росія (65856) Кулеба Дмитро (3604) фейк (749)


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Топ коментарі
+5
Олександр Бригинець

Це не республіканка Спартц, це газета демократів, автор тричі лауреат Пулітцерівки Томас Фрідман:

"Неофіційно посадовці США набагато більше стурбовані керівництвом України, ніж видають
Між Білим домом і президентом України існує глибока недовіра - значно більша, ніж повідомлялося".
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08.08.2022 20:22
+2
Пан Кулеба, вам не соромно буде дивитись в очі нашим іноземним партнерам, які надали можливість і створили всі умови студентам поступити і навчатись у безпечному місті, коли прикоритна служба відсьогодні має усний наказ не випускати їх на навчання?
Це фейк чи маніпуляція?
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08.08.2022 20:19
+1
в США 370 установок Хаймарс
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08.08.2022 20:10
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в США 370 установок Хаймарс
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08.08.2022 20:10 Відповісти
Откуда инфа?
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08.08.2022 20:24 Відповісти
Пан Кулеба, вам не соромно буде дивитись в очі нашим іноземним партнерам, які надали можливість і створили всі умови студентам поступити і навчатись у безпечному місті, коли прикоритна служба відсьогодні має усний наказ не випускати їх на навчання?
Це фейк чи маніпуляція?
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08.08.2022 20:19 Відповісти
А чим студент кращий за не студента?
І що значить в безпечному місці навчатися? Ми ж якось в Україні живемо, навчаємося і працюємо.
І Кулеба, до речі, також тут.
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08.08.2022 21:11 Відповісти
Олександр Бригинець

Це не республіканка Спартц, це газета демократів, автор тричі лауреат Пулітцерівки Томас Фрідман:

"Неофіційно посадовці США набагато більше стурбовані керівництвом України, ніж видають
Між Білим домом і президентом України існує глибока недовіра - значно більша, ніж повідомлялося".
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08.08.2022 20:22 Відповісти
Да, вот только это потом опровергнул Кирби.
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08.08.2022 20:25 Відповісти
і що? нікого не здивує що не довіряють, бо фсб-к єрмак, татаров і ко_дло дорожче Президентові за все інше не просто так, а? і потрапили вони на свої посади і мають деліговану від Президента владу теж не випадково. "скажі мені хто твій друг і я відповім, хто ти є".
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08.08.2022 20:29 Відповісти
Як саме?
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08.08.2022 20:31 Відповісти
не *****
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08.08.2022 20:50 Відповісти
США надали Україні новий пакет допомоги на $1 мільярд: ********** для HIMARS та NASAMS, 1 тис. Javelin, 50 медичних авто, - Пентагон Джерело:
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08.08.2022 21:11 Відповісти
Вірять в ЗСУ.
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08.08.2022 22:41 Відповісти
Рашист лає, а Хаймарс іде.
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08.08.2022 20:37 Відповісти
рашашвайны расхрюкались.....
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08.08.2022 20:50 Відповісти
Кулеба не клейте дурня , Ви знаете як Ермак прибрав до рук країну , починаючи з МЗС й Вас особисто, замісник міністра оброни падєльнік Єрмака в бізнесі , торгаш зброєю, дружать сім"ями Єрмаки Шарапови ФСБісти папиразом з дітками януковичевської банди Андрюші з Денисками , Як цей Ддениска прибрав до рук наказом Єрмака Укроборонсервіс у груддні 2021-го й продавав стугни вже під час вийни завершував контракт з арабьами , якби з заводу не вивезли партіоти на фронт у березні. Як сам Єрмачина сидить в наглядовій раді з дружком Шараповим - й Ви щось аправергаєтє про рашистські невдалі потуги?
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08.08.2022 21:04 Відповісти
Тобто США такі дурні, що надають допомогу та проводять наради із відомим на Цензорі агентом ФСБ?
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08.08.2022 21:13 Відповісти
США знищують Хйляндію, маневруючи між допомогою Україні й контролем за щурами у владі - про які перемовини йде річ з Єрмаківщиною?
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08.08.2022 21:15 Відповісти
Вам платять за ці коменти? Звідки така впевненість в правдивості слів Спартц, якщо офіційна влада США прожовжує як в ні в чому не бувало, надавати зброю пакет за пакетом?
Пахне інфовійною від Спартц.
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08.08.2022 21:18 Відповісти
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено) -загугліть
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08.08.2022 21:20 Відповісти
Чому влада США не тисне на Зеленського, щоб він звільнив Єрмака і притягнув його до відповідальності?

Мене це ну дуже дивує. Ви даєте величезній гроші, практично рятуєте Україну. Так давайте, сміливіше. Тисніть на владу, щоб вона робила правильні кадрові рішення
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08.08.2022 22:18 Відповісти
В посольстві США вже сидить Генерал США війсковий аташе - а простіще інсперктор -контролер за свтаном озброень від країн спіпраці у РАМШТАЙНІ . Спартц відкрила шухлядку , котру розслідували Схеми з Денісрм Шараповим . А щодо США надають - так дай БОЖЕ! Єрмаківщина не вічна, а хйлівщину треба пермагати.
Хіба не доказ щодо правдивості заяв Спартц навіть історія з проданими арабам стугнами у той час коли в березні Україна постала перед рашистами без зброї й снарялів, нак отрі не давали гроші ЗЕ та ЄР - дорожки під танки будували
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08.08.2022 21:26 Відповісти
Загугліть 12 декабря 2021 год." "Денис Шарапов новый замминистра. Что скрывает друг Ермака и росиянина Эмануилова близкого к Путину? "
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08.08.2022 21:18 Відповісти
Поціновувачів Спартц засмутила ця новина 🙂

Я, звичайно, проти Єрмака. Та так смішно спостерігати за спартцботами🙄
Ще невідомо з якою метою пані конгресвумен робила ці заяви. Історія колись нам розкаже.
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08.08.2022 21:16 Відповісти
Читайте NT fФрідмана, слухайте, як конгресвуменша , котра назвала азовців нациками сперечається зі Спартц , з її наполегливістю допомогати нацикам ... А Єрамк - то таке... Воно вже давно під контролем. Слухайте на радіо НВ генерала Кривоноса - він ні словом не пославшись на Спартц повністю перелічів усі скзані нею тези, від себе особисто й своїм баченням
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08.08.2022 21:31 Відповісти
Проплачений бот Єрмака каже- "я звичайно ПРОТИ ЄРМАКА "- бу-га-га
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08.08.2022 21:44 Відповісти
Так. Наші партнери мають ціль допомогти українському народу вистояти. Мало того. Не те що фейки, а навіть схематози зеленських їм в цьому не завадять.
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08.08.2022 21:32 Відповісти
Штати мають намір допомогти Україні знищити те зло, котре самі "прошляпили" закривши очі на корумповану Хйлом Європу
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08.08.2022 21:36 Відповісти
 
 