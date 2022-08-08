Жодні фейки та маніпуляції РФ не вплинули на постачання зброї Україні, – Кулеба
Усілякими способами Росія намагається зірвати постачання Україні зброї від партнерів, поширюючи фейки та маніпуляції, але ця брехня не досягає цілей.
На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ще з квітня вони (Росія - ред.) намагаються підірвати політичну готовність партнерів постачати зброю. росія робить на це максимальну ставку - десь власними руками та мережами ботів, десь через проплачені чи афілійовані ЗМІ, десь через філігранні проникнення в авторитетні іноземні медіа, десь просто допомагають корисні ідіоти", - зазначив глава МЗС.
За його словами, маніпуляції РФ примітивні, але небезпечні: ніби зброя "зникає" або може потрапити "не в ті руки", "підживлює конфлікт замість врегулювання" тощо.
Міністр зауважив, що першу хвилю подібної брехні Україна збила ще в травні-червні. Нині ж росіяни заходять на друге коло.
"Я не знаю, чи маніпулятивний звіт Amnesty і брехливий фільм CBS, які вийшли майже одночасно, пов’язані з російським урядом. Але я точно знаю, що обидві організації та автори цих бездоказових "шедеврів" завдали несправедливого і нічим не спровокованого інформаційного удару по Україні абсолютно синхронно з російською пропагандою", - зазначив він.
Глава української дипломатії наголосив, що внаслідок скандалу і під шаленим публічним тиском AІ та CBS вибачилися, але, констатував він, "вибачення не менш недолугі, ніж їх причина".
Україну такі вибачення категорично не влаштовують, зазначив Кулеба. За його словами, від CBS Київ чекає проведення внутрішнього розслідування та публічного з’ясування, хто допустив в ефір російську пропаганду та з якою метою, а від Amnesty - "що ця інституція приборкає свою гординю і вибачиться не лише за біль, завданий українцям, а й за зґвалтування правди і реальності цієі війни".
"Але є і гарні новини. Вся ця брехня наразі не досягає цілей. Жоден партнер чи організація у спілкуванні з Україною не озвучували закидів, подібних до маніпуляцій Amnesty чи CBS. І ця брехня жодним чином не вплинула на постачання зброї і не підірвала високий рівень довіри між Україною та партнерами", - заявив глава МЗС.
Міністр зазначив, що партнери чудово знають, де, скільки і чого передали та як це використовується: "На щастя, інформацію вони отримують не від Amnesty та CBS".
Кулеба також закликав українців нагадувати в соцмережах, під час контактів із журналістами та експертами, з простими громадянами інших країн, що Україна потребує більше зброї для перемоги, а також поширювати лише офіційну інформацію від уряду України та її партнерів.
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Це фейк чи маніпуляція?
І що значить в безпечному місці навчатися? Ми ж якось в Україні живемо, навчаємося і працюємо.
І Кулеба, до речі, також тут.
Це не республіканка Спартц, це газета демократів, автор тричі лауреат Пулітцерівки Томас Фрідман:
"Неофіційно посадовці США набагато більше стурбовані керівництвом України, ніж видають
Між Білим домом і президентом України існує глибока недовіра - значно більша, ніж повідомлялося".
Пахне інфовійною від Спартц.
Мене це ну дуже дивує. Ви даєте величезній гроші, практично рятуєте Україну. Так давайте, сміливіше. Тисніть на владу, щоб вона робила правильні кадрові рішення
Хіба не доказ щодо правдивості заяв Спартц навіть історія з проданими арабам стугнами у той час коли в березні Україна постала перед рашистами без зброї й снарялів, нак отрі не давали гроші ЗЕ та ЄР - дорожки під танки будували
Я, звичайно, проти Єрмака. Та так смішно спостерігати за спартцботами🙄
Ще невідомо з якою метою пані конгресвумен робила ці заяви. Історія колись нам розкаже.