США надали Україні новий пакет допомоги на $1 мільярд: боєприпаси для HIMARS та NASAMS, 1 тис. Javelin, 50 медичних авто, - Пентагон
Міністерство оборони США санкціонувало надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 млрд доларів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Пентагона.
Повідомляється, що військова допомога передбачена для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Її поставлятимуть із запасів американського Міноборони.
Можливості нового пакета включають:
Додаткові боєприпаси для HIMARS;
75000 боєприпасів для 155-мм артилерії;
20 додаткових 120-мм мінометних систем та 20 000 боєприпасів до них;
Боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
1 000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4;
50 броньованих медичних автомобілів;
Протипіхотні боєприпаси Claymore;
Вибухівку С-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання;
Медичне приладдя, в тому числі аптечки, бинти, монітори та інше обладнання.
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І інша новина за сьогодні !
США объявили о выделении дополнительных $4,5 миллиардов помощи Украине
https://www.unian.net/economics/finance/ssha-obyavili-o-vydelenii-dopolnitelnyh-4-5-milliardov-pomoshchi-ukraine-novosti-ukraina-11934264.html
В военном пакете от Вашингтона нет больше HIMARS. Есть снаряды к РСЗО и пушкам.
Но самое интересное: в списке ракеты для системы ПРО NASAMS. Хотя ни одной этой системы Вашингтон не передал. И обещает теперь по срокам через несколько месяцев.
По сути, вся помощь Байдена по-прежнему остаётся имитацией. А количество артиллерии и снарядов передаётся ровно столько, чтобы Украине не могла идти в контрнаступление и из последних сил удерживала оборону ( а где-то отступала из-за превосходящей артиллерии рашистов).(с)Д.Корнейчук
нерозумієшь
\Видно троля за помилками
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Не кажучи що там на нулі хлопці вже півроку їм потрібна зміна.І головне все що маємо наразі економіку зброю і командування це не наше.
І ПНХ,ОЛЬГІНСЬКА **** СТЕЛЗ
Кошти, погоджені з Міністерством фінансів США через Світовий банк, надійдуть уряду України поетапно, спочатку Київ отримає 3 мільярди доларів у серпні.
https://t.me/Sharpreview/16207 Олег Шарп
нас до перемоги 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
ну звісно. Це ж дєрмак особисто в окопі сидить і не допустив захвату України. Перед тим, зе-*****, як щось таке казати, подумай головою
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!
ракети до 80км називаються GMLRS
ракети на 300км - ATACMS
За даними ВПС США, HARM мають дальність польоту понад 30 миль (понад 48 кілометрів), що робить їх одним із видів зброї більшої дальності, яку США надали Україні. Ракети можуть бути використані для ураження російських зенітних радіолокаційних комплексів, таких як С-400, що дуже ускладнило роботу українських ВПС над великими смугами повітряного простору України. Ракети також можуть бути націлені на російські контрбатарейні радари, які Росія використовує для наведення на українську артилерію.
CNN
Кажуть у Ізраїлю є ДЕЩО, здатне перехоплювати ракети на висотах 60-70 км...