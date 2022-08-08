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Новини Агресія Росії проти України Війна
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США надали Україні новий пакет допомоги на $1 мільярд: боєприпаси для HIMARS та NASAMS, 1 тис. Javelin, 50 медичних авто, - Пентагон

зброя

Міністерство оборони США санкціонувало надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 млрд доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Пентагона.

Повідомляється, що військова допомога передбачена для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Її поставлятимуть із запасів американського Міноборони.

Можливості нового пакета включають:

Додаткові боєприпаси для HIMARS;

75000 боєприпасів для 155-мм артилерії;

20 додаткових 120-мм мінометних систем та 20 000 боєприпасів до них;

Боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;

1 000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4;

50 броньованих медичних автомобілів;

Протипіхотні боєприпаси Claymore;

Вибухівку С-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання;

Медичне приладдя, в тому числі аптечки, бинти, монітори та інше обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон закуповує ЗРК NASAMS для України

Автор: 

Пентагон (1435) допомога (8427) США (23303) Javelin (180) HIMARS (309)


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Топ коментарі
+51
Щира подяка американським братам!🇺🇸🇺🇦
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08.08.2022 20:23
+49
Амерам-черговий респект...
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08.08.2022 20:22
+36
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08.08.2022 20:23
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08.08.2022 20:22 Відповісти
Щиро Дякуем 🇱🇷‼️
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08.08.2022 20:41 Відповісти
God Bless America

І інша новина за сьогодні !

США объявили о выделении дополнительных $4,5 миллиардов помощи Украине

https://www.unian.net/economics/finance/ssha-obyavili-o-vydelenii-dopolnitelnyh-4-5-milliardov-pomoshchi-ukraine-novosti-ukraina-11934264.html
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08.08.2022 20:46 Відповісти
Это не военная помощь.
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09.08.2022 07:14 Відповісти
Щира подяка американським братам!🇺🇸🇺🇦
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08.08.2022 20:23 Відповісти
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08.08.2022 20:23 Відповісти
Но ещё нужно логистику отследить ,чтобы д'ермак с шараповым , создавшие фирму прокладку , не воспользовались ‼️‼️‼️
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08.08.2022 20:44 Відповісти
Яка сумна новина.... Для москалів.
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08.08.2022 20:24 Відповісти
Чего? Это всего лишь текущие поставки, может чуть расширенные за счет новых ракетных систем.
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08.08.2022 20:56 Відповісти
Новый пакет военной помощи от США любопытен. Особенно учитывая, что сейчас переломный момент войны и до запланированной аннексии остались считанные недели.

В военном пакете от Вашингтона нет больше HIMARS. Есть снаряды к РСЗО и пушкам.

Но самое интересное: в списке ракеты для системы ПРО NASAMS. Хотя ни одной этой системы Вашингтон не передал. И обещает теперь по срокам через несколько месяцев.

По сути, вся помощь Байдена по-прежнему остаётся имитацией. А количество артиллерии и снарядов передаётся ровно столько, чтобы Украине не могла идти в контрнаступление и из последних сил удерживала оборону ( а где-то отступала из-за превосходящей артиллерии рашистов).(с)Д.Корнейчук
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09.08.2022 11:47 Відповісти
Або ми починає рухати фронт в харкіскій обл і звільнювати Херсон та інші або до зими будемо мати купу проблем які будуть нищити країну і в воєнному плані і в економічному і в соціальному.
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08.08.2022 20:25 Відповісти
Якщо ви на фронті-підтримую!
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08.08.2022 20:28 Відповісти
Для тих хто на бронепоїзді ще раз.Европа і світ вже підсів .Працює ворожа пропаганда.Якщо ти думаешь що далі будуть нам кидати мільярди долларів на підримку економіки і ЗСУ доки це нам забажається ти помиляєшься.Не кажучи що економіка всередині країни тріщить по швам.Це пенсії це соцвиплати це виплати переселенцям це допомога тим їхто втратив житло це зарплатня людям.Роботу вже втратили 39% людей.Ти навіть нерозумієшь що буде через півроку такими темпами.Поки літо і ми ще не розуміємо які негативи нас чекають .Вдарять морози сразу всі вдуплять не кажучи про обстріли ворога всю теплову інфрастуктуру.Це буде хаос.Тому щоб ти не сказала наразі літом в +34 ти не розумієшь що коїться взагалі.Не кажучи що там на нулі хлопці вже півроку їм потрібна зміна.І головне все що маємо наразі економіку зброю і командування це не наше.
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08.08.2022 21:48 Відповісти
думаешь
нерозумієшь

\Видно троля за помилками
----------------------

Не кажучи що там на нулі хлопці вже півроку їм потрібна зміна.І головне все що маємо наразі економіку зброю і командування це не наше.

І ПНХ,ОЛЬГІНСЬКА **** СТЕЛЗ
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08.08.2022 23:04 Відповісти
Ти взагалі не розумієш нічого.І думаєш що ті хто на фронті вирішують кого звільняти і як атакувати?Резерви і основні сили підрозділи на фронті підпорядковують гентштабу саме вони вірушують де хто куди як і коли.Можете хоч ядерную зброєю махати но без команди вам її не дозволять примінити це зрозуміло?Хоч мільйони поставити в ЗСУ це не віришить долю напрямку і бойових дій в цілому.Тому оце ви вже на фронті це ПУК в небо не більше.Ба більше таким питанням ти харкаєшь на всіх волонтерві всіх людей які працюють на ЗСУ !!! Кожен повине робити свою справу в війні хтось стріляти хтось виробляти патрони і їжу форму і взагалі забезпечення для військових.Це є розуміння?Мабуть ні інакше ти таку дитячу думку не писала.Ти взагалі розумієщь що таке нуль під обстрілами де навіть 1,5 літри води ніде взяти?Не кажучи про розірвані колеса бтр які треба латати після обстрілів а немає чим і взагалі про багато безліч речей які ти далека як Марс від землі.Це не романтика і не вперед с криками.Посидь під прильотами 15 хвилин весь твій стравохід покаже небу.Ти наївне дитяко яке нічого не розуміє і неусвідомила що це таке.Для розуміння поїдь до хлопців з волонтерами в помічь хоч на день.Твій світ перевернеться.Тому не пиши цю маячню.
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08.08.2022 22:13 Відповісти
Ви на фронті?))))
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08.08.2022 22:42 Відповісти
В мене чоловік воює,тупа ти кацапська істота.
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08.08.2022 22:45 Відповісти
Все вірно, але на жаль у дЄрмака і гундосого скоріше за все інші плани(
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08.08.2022 20:36 Відповісти
Цього ніхто не знає.Але там на фронті цвіт нашої нації і вони повинні бути живими.
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08.08.2022 21:57 Відповісти
Диван броньований?
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08.08.2022 22:46 Відповісти
ПНХ,пацифісте!
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08.08.2022 23:05 Відповісти
а у тебе на дивані які плани?
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08.08.2022 22:15 Відповісти
Дякуємо.
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08.08.2022 20:26 Відповісти
Оце гарна новина.США послідовні.
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08.08.2022 20:30 Відповісти
Так, але NASAMS немає у списку, є тільки для них **********. Тоді навіщо нам ті **********, якщо немає для них тих самих систем? Вам не здається, що це якось підозріло виглядає?
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09.08.2022 13:32 Відповісти
Так може вони вже стоять на озброєнні в нас і ніхто про це не знає? Так само з антирадарними ракетами-про них сказали тільки тоді, коли пару раз застосували в бою
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09.08.2022 13:51 Відповісти
120 мм минометы это что-то новое, хотя 120 производств Ирана ( т.е. переданные нам США), уже "светились".
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08.08.2022 20:32 Відповісти
И да, 50 "бронированных автомобилей" это БТР М113.
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08.08.2022 20:37 Відповісти
США нададуть Україні до держбюджету додаткові 4,5 мільярда доларів, довівши загальну бюджетну підтримку до 8,5 мільярда доларів, - повідомляє Reuters з посиланням на Агентство США з міжнародного розвитку.
Кошти, погоджені з Міністерством фінансів США через Світовий банк, надійдуть уряду України поетапно, спочатку Київ отримає 3 мільярди доларів у серпні.

https://t.me/Sharpreview/16207 Олег Шарп
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08.08.2022 20:33 Відповісти
Спасибо США
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08.08.2022 20:35 Відповісти
может вместо джавелинов дали бы гаубицы и пару хаймерсов
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08.08.2022 20:38 Відповісти
лучше летом отдыхать.чем зимой работать.поставк же обговариваются а не от фонаря присылаются.
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08.08.2022 20:51 Відповісти
А еще лучше сразу ракеты средей дальности с ядерными боеголовками и средства доставки. К чему эти гипотетические рассуждения?
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08.08.2022 20:54 Відповісти
если не можете дозвониться Залужному, попробуйте дозвониться Шаптале.
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08.08.2022 20:59 Відповісти
Дякуємо США за допомогу нашій арміі , так як така допомога наближає
нас до перемоги 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.08.2022 20:43 Відповісти
Та вже пніть там, хто поближче, Єнота, ще рано розслаблятися 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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08.08.2022 21:28 Відповісти
кожна ракета, кожен джевелін "делают нерви" господам із ОПи, скоро вони і штани розстебнути не зможуть, такі в них розхитані нерви
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08.08.2022 21:44 Відповісти
якщо б не господа із ОПи, ти б вже махав триколором на параді на Хрещатику
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08.08.2022 22:17 Відповісти
Ахахах
ну звісно. Це ж дєрмак особисто в окопі сидить і не допустив захвату України. Перед тим, зе-*****, як щось таке казати, подумай головою
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09.08.2022 13:53 Відповісти
Благодарим за помощь США, нашего верного друга, союзника и стратегического партнера.
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!
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08.08.2022 22:25 Відповісти
Дякуємо! Може ця зброя допоможе хоча б відігнати орків від Харкова і Миколаєва? Задовбали вже падлюки обстрілами!!!
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08.08.2022 22:29 Відповісти
БК для РСЗВ HIMARS:
ракети до 80км називаються GMLRS
ракети на 300км - ATACMS
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09.08.2022 01:35 Відповісти
Пентагон оголосив у понеділок, що США направили протирадіолокаційні ракети для українських літаків для націлювання на російські радіолокаційні системи. Це перший випадок, коли Пентагон визнав відправку раніше нерозкритої ракети в Україну.
За даними ВПС США, HARM мають дальність польоту понад 30 миль (понад 48 кілометрів), що робить їх одним із видів зброї більшої дальності, яку США надали Україні. Ракети можуть бути використані для ураження російських зенітних радіолокаційних комплексів, таких як С-400, що дуже ускладнило роботу українських ВПС над великими смугами повітряного простору України. Ракети також можуть бути націлені на російські контрбатарейні радари, які Росія використовує для наведення на українську артилерію.

CNN
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09.08.2022 01:52 Відповісти
Минометы для ближнего боя вообще прекрасная вещь, а большого калибра - тем более. Но, когда котцапы идут на штурм и делают сильный навал на небольшом участке фронта. То тогда, плотность обстрелов и контрбатарейной стрельбы такая, что использовать фиксированные площадки и открытые минометы становится проблематичным. Поэтому, более эффективными, в этом случае будут "мобильные минометы". Нужно запросить срочные поставки мобильных минометных систем у Финляндии и Швеции. Это так называемый минометный модуль "AMOS". В Финляндии он на колесной основе и монтируется на БТР "Patria AMV", а в Швеции он на гусеничной основе и ставится на БМП "CV90". Это довольно хороший двухствольный скорострельный 120 мм миномет, с цифровым управлением и возможностью стрельбы сериями, по 7 траекториям, чтобы все мины прилетели одновременно. Боезапас 48 мин и скорострельность 16 выстрелов в минуту, а после этого можно заводить двигатель и менять позицию. Я думаю, такие минометы на передке сильно уменьшат поголовье желающих штурмовать и сделают много кацапов "красивыми".
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09.08.2022 05:29 Відповісти
сколько же теперь кацапюр поблагодарят плешивого из ********* подворотни за машину за сына... хотя нет на кацапии ни сыновей, ни дочек... вонючее быдло свинопасов и свиноматок...
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09.08.2022 06:40 Відповісти
Коли вже нададуть ППО, що здатне збивати "Кинджали" та "Іскандери"?
Кажуть у Ізраїлю є ДЕЩО, здатне перехоплювати ракети на висотах 60-70 км...
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09.08.2022 08:50 Відповісти
вибухівка і підривне обладнання це мощь
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09.08.2022 10:13 Відповісти
Треба розуміти, що те що вони обіцяють може бути вже давно у нас як та радіолокаційна ракета
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09.08.2022 12:26 Відповісти
 
 